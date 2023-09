Meta y sus “chatbots con famosos”: ¿Cómo funcionan?

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que "pronto" los usuarios de sus aplicaciones Messenger, Instagram y WhatsApp podrán tener conversaciones con chatbots que usan la cara y las expresiones físicas de diversas personalidades, como el deportista Tom Brady, el youtuber MrBeast y la modelo Kendall Jenner.

No obstante, estas máquinas no tienen la personalidad de los famosos ni información sobre su vida real.

"Se debe pensar en las celebridades con las que hemos trabajado como si fueran actores que interpretan un personaje. Por ejemplo, Tom Brady encarna a Bru, pero no diseñamos a Bru para Tom Brady, y Bru no debe actuar como Tom Brady", explicó hoy Angela Fan, investigadora en Meta AI, en una mesa redonda donde estuvo EFE.

El chatbot Bru está especializado en deporte y a medida que la máquina va generando respuestas, los usuarios podrán ver la cara del exjugador profesional de fútbol americano reaccionar al texto, con alegría o preocupación, por ejemplo.

Por su parte, el chatbot con la cara de Paris Hilton, es Amber, una "detective"; el de Kendall Jenner es Billy, una hermana que "siempre te respaldará"; y el de MrBeast es Zach, que se caracteriza por ser muy gracioso.

"Todos los famosos que anunciamos hoy estaban entusiasmados por formar parte de esta (experiencia)", recalcó Chris Cox, jefe de oficina de productos de Meta.

Los periodistas asistentes a esta demostración no pudieron experimentar por sí mismos esta nueva IA -que por otra parte está aún en fase experimental y sin fecha exacta de lanzamiento- y tuvieron que limitarse a observar las demostraciones de los directivos.

¿Qué dicen los famosos?

Cox anotó que Meta le dijo a estos personajes famosos que quería usar su imagen para "explorar los límites de lo que es posible con una IA que, en lugar de ser simplemente un asistente neutral, adquiera una personalidad más específica con un conjunto específico de intereses".

"(Les dijimos que) es una tecnología nueva. Y está diseñada para ser generativa, lo que significa que no podemos escribirlo exactamente. Podemos sintonizarlo. Podemos poner protecciones a su alrededor, podemos hacer que un equipo evite que se salga de los límites que tiene. Sin embargo, no vamos a poder decir algo como: no puedes hablar de béisbol", añadió Cox.

Por lo general, a mayor capacidad de creatividad, humor y sarcasmo que tenga una IA generativa, aumentan las posibilidades de que se desarrollen lo que en la industria de la tecnología se llaman “alucinaciones”: respuestas bien estructuradas, pero completamente incorrectas, que pueden ir desde un dato erróneo a una conversación perturbadora.

Meta insistió que con esta tecnología no busca aislar a los usuarios de otros seres humanos, sino darles herramientas para que sean más creativos.

EFE