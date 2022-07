NIUSGEEK tiene a prueba al Amazfit GTR 3 Pro | Fuente: RPP

Más allá de los “sospechosos comunes”, el mercado de smartwatches tiene apuestas tremendas que, en aras de una buena compra, tenemos que evidenciar. Hemos tenido experiencias poco positivas fuera de Huawei, Samsung, Xiaomi y Fitbit, pero creo que esta edición de Amazfit ha levantado la valla para bien, y este GTR 3 Pro es un equipo al que debes echarle el ojo ¿Vale la pena? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

AMAZFIT GTR 3 PRO TAMAÑO Y PESO 46 x 46 x 10,7 mm | 32 gramos PANTALLA AMOLED 1,45" 480 X 480 SENSORES Acelerómetro, giroscopio, BioTracker 3.0 PPG, temperatura, geomagnético, altura BOTONES Corona de interacción y pulsador secundario FUNCIONES 150 modos de deporte | control de cámara | micrófono | asistente | altavoz CONECTIVIDAD WiFi 2,4GHz | GPS | BT 5 AUTONOMÍA 450 mAh

El borde es más limpio que el GTR 2 | Fuente: RPP

Amazfit GTR 3 Pro: esto es lo que debes saber

Una sana evolución. EL GTR 2 nos dejó un poco con ganas de más, pero este modelo ha significado un tremendo update en el ecosistema de Amazfit. Frente al otro moldeo reseñado, esta versión mejora en casi todo.

Ahí se ubica el parlante del equipo | Fuente: RPP

Para empezar, el borde de la esfera no integra indicadores y nos da un diseño más limpio, y mantenemos los clásicos botones de interacción flaqueando al micrófono al lado derecho. A la izquierda, el solitario parlante emerge ligeramente.

El micrófono se ubica entre los dos botones | Fuente: RPP

Este modelo de 46mm de esfera nos deja una correa sintética de 22 milímetros compatible con sistemas estándares. Lamentablemente, mi piel sigue reaccionando mal a este material, por lo que te recomendaría cambiar la correa a una de metal o hipo alergena si planeas tenerlo más tiempo.

El sistema BioTracker 3 rodeado por dos pines de carga | Fuente: RPP

En la tapa trasera, mantenemos el sistema de carga de pines y los señores de medición. Es aquí en donde vienen los cambios más interesantes.

La pantalla AMOLED tiene una muy buena definición en colores y ángulos de vision | Fuente: RPP

La pantalla es todo en este GTR 3 Pro. Pasamos del espacio de 1,39” a 1,45” y con una evidente reducción de bordes aprovechando el espacio, aunque nos quedamos en 70% del frontal. Además, la densidad de pixeles es bastante alta, por lo que la gráfica que emite el panel es de gran detalle.

La extensión del panel es del 70% de la superficie delantera | Fuente: RPP

Sin embargo, aun Amazfit nos debe una mejor gestión para mantener limpio el vidrio, pues acumula demasiadas huellas. Eso no quita, afortunadamente, luminosidad ni emisión a esta pantalla AMOLED que, frente a otros, se ha portado de manera fluida y respetando los toques.

Podemos personalizar la carátula de nuestro reloj | Fuente: RPP

Ahora, en temas de personalización Amazfit no se queda corta como Huawei. La propuesta es amplia y, como tal, variopinta. Mención aparte la velocidad de sincronización, que mejora frente a las versiones anteriores.

Con un swipe tenemos acceso a las acciones rápidas | Fuente: RPP

La app finalmente madura. La última vez que probé Zepp, me pareció intimidante por la enorme cantidad de configuraciones que podía hacer y que, francamente, no se sentían agrupadas a conveniencia. Ahora no, y me he sentido a gusto usando la interfaz de Zepp para encontrar lo que necesito.

La sincronización de datos es mucho mejor con esta versión de Zepp | Fuente: RPP

Las tarjetas de mi métrica se encuentran en perfecto orden y simplificadas en la presentación. La pestaña Salud propone las actividades que tengo que realizar o compila mi recorrido diario, mientras que Profile se dedica exclusivamente a la gestión del reloj en todo sentido, incluyendo App Store.

La interfaz ahora integra tarjetas | Fuente: RPP

Es aquí en donde vemos una propuesta más robusta y con presencia de GoPro para disparador de tomas desde el reloj, o notificadores para agua o cepillado de dientes. No es enorme, peor crece, y eso permite confiar un poco más en la inversión al conseguir este reloj.

Amazfit cuenta con un App Store limitado | Fuente: RPP

En concreto, todo se siente más a la mano. Y eso ayuda a que confiemos un poco más en las mejoras de la marca al momento de implementar cambios y actualizaciones. Ya que hablamos de eso, el reloj ha recibido un par de updates en todo este tiempo, centrados en la estabilidad y vida de la batería.

Así lucen las apps a pantalla completa | Fuente: RPP

Nueva versión de sensores. Para la medición de nuestra actividad, Amazfit añade su modelo BioTracker 3.0 de seis diodos emisores de luz y dos LEDs para frecuencia cardíaca y otros registros. Más allá de los nombres y elementos, los resultados son los que mandan, y Amazfit ha logrado una consistencia tremenda en recojo de datos.

Tenemos medición constante del oxígeno en la sangre | Fuente: RPP

Para empezar, la medición de nuestras actividades puede ser configurada en intervalos o recogerse en tiempo real, y cuantifica bien los pasos y las calorías quemadas durante el día. El sueño es registrado al milímetro en términos de profundidad y siestas, además que determina muy bien los lapsos en que permanecemos despiertos.

Así emite luz el sensor central para frecuencia cardíaca | Fuente: RPP

El GPS es bastante preciso, aunque debo reconocer que no lo he exigido al máximo en temas deportivos. Sin embargo, ha sabido conectarse sin problemas en cielo abierto y actuar de manera precisa calculando mi posición en tiempo real.

La métrica se presenta de forma amigable en la aplicación | Fuente: RPP

Si nos centramos en estrés y porcentaje de oxígeno en sangre, el Amazfit GTR 3 Pro vuelve a ser uno de los más precisos en su clase, y permite activar el monitoreo durante todo el tiempo. Esto, evidentemente, reduce la vida de la batería.

Contamos con resumen diario de actividades | Fuente: RPP

Menos deudas en lo “Smart”. Podemos controlar la música de Spotify o cualquier fuente desde el reloj, siempre que estemos conectados via Bluetooth a nuestro teléfono. Eso sí, para subir música al reloj y usar el almacenamiento – más o menos, unos 2,5GB siempre que elimines apps -, debes conectar el cargador a una PC para, desde el OS de tu computadora, reconocer como unidad adicional al GTR 3 Pro. Lamentablemente, no podemos contestar mensajes o revisar mails de manera completa.

ZEPP nos permite navegar sin problemas entre tarjetas con información dinámica | Fuente: RPP

Otro punto adicional es la posibilidad de contestar llamadas desde el reloj, una cualidad que nos libra de retirar el teléfono del bolsillo y responder sin problemas usando el parlante integrado y el micrófono lateral. Ojo que el equipo no cuenta con un sistema de expulsión de agua por audio, así que considera eso si lo necesitas.

Desde la app podemos gestionar el GPS y la distancia recorrida | Fuente: RPP

Muy buena autonomía. Aquí depende mucho de tus hábitos y configuraciones, pues la demanda de información desde los sensores incrementa el consumo energético de esos 450 mAh.

La animación de carga ha sido renovada | Fuente: RPP

En mi caso, he podido tener hasta 10 días de uso sin problemas, pero esta métrica varió a poco menos de 6 cuando activé toda la medición en tiempo real, y cayó a poco más de 4 al usar el GPS. Incluso en esta última ejecución, supera el Fitbit Sense que uso como reloj principal.

El sistema de pines cubre la tapa trasera | Fuente: RPP

Para reponer de vitalidad a este titán de muñeca, podemos hacerlo en unos 75 minutos con el cargador de pines que viene en el empaque. En nuestros tiempos de carga, hemos logrado obtener 55% de energía en media hora, lo que se traduce en unos 4 días de uso.

Amazfit GTR 3 Pro ¿Vale la pena?

Es un reloj que cuantifica de manera precisa nuestras actividades | Fuente: RPP

Sí, y puede ser que estemos ante un reloj que está al centro de la oferta. No tenemos el hardware top de titanio de Huawei, pero tampoco tengo que instalar AppGallery o HMS para hacerlo compatible con mi celular. No tengo la inteligencia de un Galaxy Watch 4 de Samsung, pero la vida de ese reloj representa el 15% de consumo energético del Amazfit.

Es un reloj que encaja con cualquier necesidad de cuantificación | Fuente: RPP

Amazfit ha sabido proponer un modelo que tiene espacio para mejorar, pero que ya anda bien como está. Sólido, configurable al milímetro, compatible con todo, un software que permite exportar data y otras ventajas que otros no tienen. Yo iría por él.

* Equipo cedido por Amazfit Perú desde el 13 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: desde 899 soles en tiendas online.