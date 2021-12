NOISGEEK tiene a prueba al Amazfit GTR 2 | Fuente: RPP

El punto medio en el mercado de relojes y bandas con enfoque en la salud no existe. En términos simples, balancear entre precio, calidad y funciones es un tema complicado para cualquier marca que, casi siempre, apuesta por satisfacer hasta dos de estas tres demandas en perfecto equilibrio. Amazfit Perú nos pidió probar este modelo GTR 2, y tal parece que hemos encontrado a uno de los que cayó más cerca del centro. Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Amazfit GTR 2: especificaciones técnicas

AMAZFIT GTR 2 TAMAÑO 46.4 X 46.4 X 10.7 mm PESO 36 gramos MATERIALES Aleación de aluminio | Corning Gorilla Glass 3D PANTALLA AMOLED 1,39" 454p con protección contra huellas OS Software v6.3.1.2 | App Zepp iOS 10 & Android 5 CONECTIVIDAD Bluetooth 5 BLE | GPS RESISTENCIA 5 ATM: profundidad de hasta 5 metros bajo el agua AUTONOMIA 471 mAh | Carga magnética de 2h30m SENSORES PPG Biotracker | detección de ejercicios | SpO2 CORREA Plástico de 22mm con conector estándar BOTONES Dos laterales, inferior configurable

El equipo es compacto, de borde curvo y más liviano que otros en el rango de precios | Fuente: RPP

Amazfit GTR 2: Esto es todo lo que debes saber

Un diseño bien logrado. Nos encontramos con un equipo simple, de dos botones laterales y de un grosor menor a los que hemos probado de Fitbit o Huawei. El GTR 2 está trabajado en una aleación de aluminio mate, que extiende pequeños brazos para atrapar la correa de 22mm, la misma que puede ser retirada sin complicaciones. Ya que hablamos de la correa, esta silicona es un poco más cómoda que la de bandas más económicas, pero aun he sentido ligera fricción. Creo que iré por una correa de metal. Entre ambos botones, tenemos una pequeña bocina para notificaciones y música.

Contamos con Always On Displey | Fuente: RPP

El borde cuenta con divisiones para minutos y segundos | Fuente: RPP

La pantalla es tremenda. Al tener un panel AMOLED de brillo automático, la comodidad de usarla bajo el sol es evidente, incluso con “Always On Display”. En este caso, el borde es ligeramente curvado para facilitar la interacción táctil. Ha sido capaz de reconocer toques y barridos sin problemas, aunque la protección para evitar las huellas no me parece la mejor. Además, en mi tiempo de uso ha sufrido un pequeño rasguño en medio.

El sistema PPG de Huami integra medidor de oxígeno en sangre, latidos, monitoreo de sueño y más | Fuente: RPP

Contamos con SpO2 | Fuente: RPP

Sensores para todo. En este punto, Huami ha sabido esmerarse para darle al usuario una serie de mediciones muy precisas. A diferencia de otros relojes, he tenido métricas más exactas en pasos, frente a relojes que marcaban pasos incluso cuando dormía. Aquí nos encontramos con un sistema PPG propietario de Huami que usamos parta medir los latidos, el oxígeno en sangre y el análisis de nuestro sueño. Además, tenemos acelerómetro y giroscopio, aunque a veces éste demora en la activación de la pantalla. Evidentemente, el límite de precio nos priva de altímetro.

Podemos acceder a varias funciones, pero no tenemos cómo instalar apps | Fuente: RPP

Sistema operativo propietario, pero poco “Smart”. Esto ya es un estándar en el rango de precios, y no podemos hacer nada por evitarlo. Ojo que la navegación es simple, con una barra superior de accesos a ajustes rápidos y una página inferior para notificaciones. Los gestos laterales nos llevan a una pantalla izquierda que integra toda nuestra actividad, y a una serie de pantallas a la derecha que podemos configurar para paso rápido, incluyendo clima y música – funciona con Spotify activando las notificaciones del equipo -. Con el botón superior podemos pasar a una lista de apps preinstaladas, mientras que el botón inferior es configurable para disparar apps que programemos. Lamentablemente, no podremos instalar apps de terceros ni interactuar con las notificaciones como en Fitbit, Samsung o el propio Apple Watch. Lo que sí podemos hacer es contestar llamadas desde el reloj, gracias a su bocina y el micrófono incorporado, además de su conexión via Bluetooth.

La navegación por gestos sobre pantalla nos permite acceder a menús y funciones de manera rápida | Fuente: RPP

Bajo el corazón se ve el modo de comando por voz offline, disponible solo en idioma inglés | Fuente: RPP

Comandos por voz. El reloj cuenta con un sistema de interacción por voz, que aparece cuando ajustamos el reloj en idioma inglés. Con este sistema, el equipo es capaz de ejecutar acciones determinadas al escuchar uno de los comandos asignados. Podemos ajustar el tiempo de acción del asistente para que esté pendiente de las tareas que ejecutamos, como abrir el reproductor musical, cambiar el brillo y otras añadidas al sistema.

Desde Zepp ingresamos al registro de nuestras actividades y calidad de sueño | Fuente: RPP

Hay demasiadas opciones en la aplicación | Fuente: RPP

La experiencia con Zepp. Para “sacarle el jugo” a la métrica del GTR 2, tenemos que instalar Zepp en nuestro smartphone. En este caso, tenemos tres apartados principales para el uso: métrica, ejercicios y el reloj. Los datos son presentados en tarjetas y podemos navegar en cada uno de estos números generados por nuestra actividad física. Lo resaltante de esto es que, para bien o para mal, tenemos una enorme lista de opciones, funciones, seteos y actividades para establecer nuestra propia configuración. Eso sí, es intimidante la cantidad de condiciones que podemos ajustar, y me gustaría ver un “Modo Simple” que se configure en base a mis preferencias al activar un equipo.

En reconocimiento de métricas, el equipo ha sido bastante preciso en pasos y distancias. | Fuente: RPP

Tenemos un sistema de carga mediante pines | Fuente: RPP

Una autonomía muy buena. He tenido el equipo con AOD desde el primer día, además de activar varias opciones. Con todo activado, he tenido entre 3 a 4 días de autonomía, y he venido jugando a las condiciones que más se acomodan a mi hábito hasta lograr hasta 8 días completos sin regresar al cargador. El único problema que veo en este caso es que el sistema magnético no es tan veloz, y debemos esperar un tiempo de carga completo de hasta dos horas y medida desde cero a 100%. Afortunadamente, como ves, no hay necesidad de correr al cargador cada cuatro o cinco días.

El equipo es capaz de archivar nuestra actividad y los recorridos | Fuente: RPP

Amazfit es la tercera marca de wearables a nivel global en envíos, de acuerdo con Counterpoint Research | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Es aquí en donde entran ciertas disyuntivas. Es un buen reloj, con buen desempeño en métricas y de excelente autonomía, pero compite en un sector del mercado contra equipos más maduros, como los GT 2 de Huawei. Frente a ese modelo, hablamos de un equipo más cómodo para deportes y que no pierde estilo, y ahí ya es un tema de preferencias. Por lo demás, es una apuesta sólida para el monitoreo de nuestra salud y actividad física. Analiza bien qué necesitas: un reloj más grande y llamativo o uno más cómodo y que se adapte a tus rutinas.

* Equipo cedido por Amazfit Perú desde el 15 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio del modelo classic sugerido por Amazfit Perú: 780 soles.