NIUSGEEK pone a prueba a la Xiaomi Pad 5 | Fuente: RPP

Las tablets han recuperado su sitio en la mochila geek, y muchas apuestan por entregar un gran diferencial. Por ejemplo, Lenovo supo mostrarnos cómo aprovechar la Tablet como segunda pantalla con la Yoga Tab de 13, mientras que Samsung nos exhibió poder absoluto con la S8 Ultra. Sin embargo, hay propuestas más simples, como la que probamos ahora ¿Vale la pena ir por la Xiaomi Pad 5 de 2021? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi Pad 5: especificaciones técnicas

XIAOMI XIAOMI PAD 5 TAMAÑO Y PESO 254.7 x 166.3 x 6.9 mm | 511 gramos PANTALLA IPS LCD 11” 1600 x 2560 | 120 Hz | 500 nits OS Android 11 | MIUI 13 CPU Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) GPU + RAM Adreno 640 | 6GB RAM ALMACENAMIENTO 128 no 256 GB | sin expansión microSDXC | UFS 3.1 CÁMARA PRINCIPAL 13 MP, f/2.0 Dual-LED flash, HDR, panorama CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0 CONECTIVIDAD Wifi 5 | BT 5 | Sin GPS | USB-C MULTIMEDIA 4 parlantes y sistema estéreo | HDR10 | Dolby Vision | 24-bit/192kHz SEGURIDAD Reconocimiento facial AUTONOMÍA 8720 mAh | carga rápida de 33W

La tapa trasera evoca a los teléfonos Redmi | Fuente: RPP

Xiaomi Pad 5: un diseño basado en Redmi

Estamos ante una Tablet que replica el diseño de los populares teléfonos de la marca china: delgados, de espalda limpia y con esquinas redondeadas en los bordes y el arreglo trasero de cámaras.

Botón de bloqueo en una esquina y controles de volumen en otro borde. Ese botón no tiene sensor de huellas. | Fuente: RPP

Ojo que no está mal el poder replicar este diseño que identifica a la gama media de Xiaomi. El equipo responde a esa línea en acabados, sensación al tacto y orden del hardware, salvo por el botón de bloqueo que se aloja en la parte superior del panel junto a uno de los 4 parlantes que se integran al filo.

El teclado se conecta con sistema de tres pines | Fuente: RPP

Dos puntos diferenciales: el sistema de pines para conectar la Xiaomi Pad 5 a un teclado compatible, y el sistema magnético para apoyar el stylus que, valgan verdades, es estable para sostener al lápiz y tenerlo equilibrado en ese borde tan fino.

Xiaomi Pad 5: una pantalla cumplidora

La pantalla emite colores bien balanceados | Fuente: RPP

Este panel IPS anda bien, pero no obtiene e, nivel de contraste de un AMOLED. Sin embargo, la calidad de los colores es muy buena, la respuesta táctil anda bien y la tasa de refresco llega hasta los 120 hercios.

Tenemos una tasa de refresco de hasta 120 hercios | Fuente: RPP

El tema es el aprovechamiento de espacio, ya que sus 11 pulgadas se encierran en marcos relativamente anchos frente a la Tab S7 de Samsung. Si bien tenemos un marco de mayor soporte para el agarre, producen esta sensación de imagen encajonada por los bordes tan gruesos.

El Smart Pen notifica sobre la pantalla | Fuente: RPP

El panel emite hasta 500 nits de luz | Fuente: RPP

Pese a eso, el tamaño es perfecto para maniobrarla con una mano y obtener, sin problemas, hasta 500 nits de brillo para visualización de contenidos. La he tenido como compañera para el GP de Silverstone la última semana, y se ve muy bien.

Xiaomi Pad 5: MIUI 13 añade sus trucos

Por el momento tenemos Android 11 | Fuente: RPP

Una pena que aun tengamos Android 11 en este equipo, pero asumamos que ha sido lanzado en 2021 y Xiaomi no es el rey de los updates. En este caso, MIUI 13 añade variables para optimizar el uso de la Tablet, como un dock en todo momento y herramientas activadas para el Smart Pen, aunque sin gestos aéreos como en Samsung.

El dock puede aparecer sobre aplicaciones | Fuente: RPP

Para este accesorio, Xiaomi permite usar dos botones laterales sobre el equipo para capturar pantalla - a mano alzada, una porción o toda – y para activar el cuaderno de apuntes desde cualquier pantalla. Solo presionando el botón y acercando la punta del Smart Pen a la pantalla, ya tenemos estas acciones.

Para capturar pantalla, podemos usar el Smart Pen | Fuente: RPP

MIUI 13 nos permite usar aplicaciones flotantes | Fuente: RPP

Las ventanas flotantes de Xiaomi cobran más sentido en el panel, así que podrás sentirte más productivo cuando trabajes con varias apps.

Podemos usar pantalla partida, bloquear la app en la multitarea o ingresar a su configuración | Fuente: RPP

Sin embargo, me resulta contradictorio el software. Por un lado, no hay apps optimizadas por Xiaomi para la tableta, cuando sabemos que es una marca que abusa de las apps preinstaladas. Y lo segundo es que no contamos con Google Discover o Entertainment Space a la izquierda. Nada.

El borde de la pantalla de la Tab S7 de Samsung es ligeramente menor | Fuente: RPP

Ojalá, Android 12 mejore algunas condiciones y nos entregue una experiencia más Tablet. Ojalá pudiera prometer que llegará pronto, porque no tengo idea.

Xiaomi Pad 5: un rendimiento parejo, pero con ausencias

El Smart Pen tiene una ligera latencia | Fuente: RPP

Es un equipo que entrega solvencia en entretenimiento, gracias a su compatibilidad con Dolby y HDR10 y su sistema estéreo de cuatro salidas que permiten un consumo tremendo de contenidos. Valgan verdades, ha sido el equipo que más he llevado conmigo en el morral para ver series fuera de casa.

Este es el resultado obtenido en GeekBench 5 | Fuente: RPP

Ojo que parte de la solvencia en rendimiento se centra en la elección del procesador Snapdragon 860 de Qualcomm, el mismo que tenemos en equipos como el Poco X3 Pro y que se basa en la misma arquitectura del 865 de 2020.

El equipo se adapta bien al trabajo en pantalla dividida | Fuente: RPP

Así me fue con el WiFi de 300 mbps que tengo en casa | Fuente: RPP

En temas de conectividad, la red WiFi 5 es estable y ha sabido disponer de mi plan de 300 mbps sin problemas; mientras que el emparejamiento por Bluetooth anduvo bien para los periféricos que vengo reseñando. Ojo que este equipo no integra GPS ni puerto de audífonos.

La pantalla y el sonido son una combinación tremenda para el entretenimiento | Fuente: RPP

Y hablando de ausencias, no tenemos un sensor de huellas en el botón de bloqueo ni en pantalla. Para acceder al equipo debemos activar el reconocimiento facial o, como método secundario, el patrón que asignemos a pantalla. Una pena que no tengamos un sensor adicional. Ya para cerrar las omisiones, Xiaomi no cuenta con un sistema de expansión del almacenamiento por microSDXC, así que haz durar tus 128 o 256GB.

Foto con la cámara selfie | Fuente: RPP

La cámara trasera puede enfocar objetos cercanos | Fuente: RPP

Foto con cámara trasera | Fuente: RPP

Las cámaras van bien, aunque estamos limitados a pocas herramientas de creación de contenido y no tenemos modo retrato o las variables que Xiaomi incluye en sus smartphones de gama media. El Smart Pen tiene una evidente latencia, aunque puede ser soportada si no has usado un stylus antes.

Xiaomi Pad 5: una autonomía respetable

Contamos con cargador de 33W | Fuente: RPP

Sus 8720 mAh han sabido durar, y tener una carga rápida de 33W ayuda a mantenernos con un promedio de uso alto. En mis pruebas, el equipo se mantuvo entre los 600 y 700 mA de consumo durante el uso con brillo al 60%, mientras que obteníamos 350 mA de consumo en standby con el brillo al 25%.

El puerto queda expuesto a la derecha para un mejor uso del equipo en horizontal | Fuente: RPP

Esto nos da, en promedio, una vida útil diaria entre las 8 y 10 horas con unas seis horas y media de pantalla encendida. El equipo es capaz de darnos un 35% de energía en media hora y completar la carga en poco más de una hora con cuarenta minutos.

Xiaomi Pad 5: ¿vale la pena?

Puedes esperar una oferta por esta Pad 5 | Fuente: RPP

Xiaomi se mete en un terreno interesante con este equipo, pues ofrece mejor rendimiento que el S6 Lite de Samsung y dispone de buena reproducción multimedia a un costo balanceado. Sin embargo, y debido a la pobre implementación de MIUI 13 para tabletas, más parece un teléfono grande que una Tablet. Fuera de eso, es un equipo consistente y atractivo, aunque yo no me animaría por el teclado o el Smart Pen. Realmente son prescindibles. Ve solo por la Tablet.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 17 de junio del 2022 hasta la publicación de la reseña. Precio promedio en el mercado local: 1899 soles en la web de Xiaomi Perú, aunque puede variar ante ofertas por temporada. Este precio es para la configuración de 128GB y no incluye el Smart Pen o el teclado.