Por años, el uso de cámaras fotográficas para producir todo tipo de contenido se ha popularizado en extremo. No es raro ver cómo influencers o youtubers consiguen equipo costoso para video, teniendo como base una cámara de fotos. Canon ha tenido que redirigir esfuerzos para adaptarse a un mercado que ve en Sony a la marca con más ecosistema para la producción audiovisual, y la serie EOS R busca cortar esa brecha. ¿Vale la pena ir por esta Canon EOS R10? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Canon EOS R10: especificaciones técnicas

CANON EOS R10 DIMENSIONES 123 x 88 x 83 mm | 426 g | Cuerpo tipo SLR y sistema mirrorless SENSOR CMOS APS-C 24MP 6000 x 4000 | procesador Digic X IMAGEN ISO 100 - 32000 (boosted 51200) | RAW | Sin estabilizador ENFOQUE Autofocus de 10 tipos y 651 puntos focales | Montura RF VIEWFINDER LCD TFT 3" electrónico | Panel táctil articulado PUERTOS micro HDMI | USB-C 2.0 | micrófono | audífono | Slot simple SD UHS-II CONECTIVIDAD WiFi 2,4GHz | BT | disparo remoto inalámbrico BATERÍA LP-E17 1040 mAh

Canon EOS R10: esto es lo que debes saber

Un diseño muy “DSLR”. Como usuario de una 70D, debo decir que esta versión “mini- DSLR” se me hizo fácil de manejar. Estamos ante un ahorro de dimensiones notable frente al tradicional mercado que Canon alimentó por años. En este caso, se han implementado mejores accesos a la grabación de video y funciones personalizables.

Este es el slot para la batería, justo por debajo de la bandeja para SD UHS-II

En la empuñadura de la derecha, Canon añade, justo detrás del disparador de fotos y la primera rueda personalizable, un botón rojo exclusivo para grabación de video, un “lock” para mantener nuestros valores asignados. La rueda selectora de modos se acomoda al lado del segundo selector personalizable, que aloja también al encendido y apagado de la cámara.

Estos son los conectores de la cámara

Ya en la tapa trasera, justo al lado del visor articulado, tenemos un joystick para mover la zona de enfoque, el D-Pad para opciones y navegación, los botones de asistencia de enfoque, el acceso al menú y la información de pantalla. Hay otro botón para el cambio de enfoque justo debajo de la montura del lente, desde donde podemos cambiar entre el sistema manual y el automático.

La empuñadura añade botones para video, fotos, bloqueo, modos y personalización de funciones

Es un arreglo que optimiza muy bien los espacios, y que debajo margen para la inclusión de micro HDMI, puerto USB-C, micrófonos, monitoreo de audífonos, bahía para la batería y un solo slot SD. Esto podría ser un problema para aquellos acostumbrados al sistema dual de archivos, así que a cuidar la data.

Así luce el sistema mirrorless de la R10

La navegación simple. El sistema de viewfinder de esta R10 replica la imagen en la pantalla giratoria y el visor electrónico que tenemos integrado al borde superior. Desde ambos podemos acceder a las opciones de imagen y disparo, aunque siempre es más cómodo acceder al menú general desde la pantalla de 3 pulgadas.

La pantalla táctil nos permite navegar por el menú general

La articulación del panel permite el uso simple para la grabación. Como asistente, va bien al momento de grabar en modo horizontal y vertical.

Esta es la imagen del visor electrónico

Mis limitaciones. Para empezar, Canon me dejó el equipo con un lente RF de 18 a 45mm con apertura variable 4.5 a 6:3. Sí, fue un reto hacer la reseña de una cámara con un lente tan limitado y que no exige al sensor en todo tipo de condiciones.

Los lentes RF cambian el sistema de pines de conexión

Para fotos, tenemos la posibilidad de capturar hasta 15 fotogramas por segundo, aunque solo puede sostener la ráfaga por 2 segundos. Esto se debe al menor buffer de este modelo respecto a su hermano más premium, el R7. Más allá de los temas sobre Dual Pixel con IA en el modo automático de enfoque, estamos ante un sistema ideal para aficionados y viajeros que desean tomas claras y bien enfocadas.

Creo que el tema con este equipo es el ISO. He tenido varias tomas hechas con esta R10 en otras reviews, y el ruido desde los 12800 ya era medio evidente. Reitero, el lente era algo más oscuro que el 24mm a 2.8 que suelo usar, y forzar el ISO con un lente menos luminoso provoca ruido. Es por eso que no creo justa la referencia en términos de baja luminosidad. Un RF 50mm hubiese sido, sin dudas, un mejor formato para evaluar.

Mi experiencia en video. El uso intenso de esta cámara ha sido en video, sin dudas. Tuve la chance de probar esta cámara durante mi viaje a Maui para la presentación del Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, y estoy bastante sorprendido con el resultado.

La sección de conectores se aloja cerca de la bisagra del panel táctil

Para temas de publicación, la R10 permite ajustar de manera automática la posición de la imagen en función de cómo ponemos la cámara. Directamente, podemos grabar en horizontal o en vertical, y la cámara auto ajustará ese contenido sin necesidad de girarlo en post producción. Excelente para editar en CapCut o Premiere.

La R10 cuenta con soporte para videos en H.264 o H.265 y es capaz de registrar clips en 4K 60fps en ambos y sin límite de 30 minutos, añadiendo la posibilidad de capturar imágenes a 10-bit con su modo HDR PQ. El tema aquí es que este sistema está bastante lejos de ser un estándar para usar LUT, así que solo podrás optimizar la imagen en monitores o pantallas HDR.

El otro tema de la cámara es el autoenfoque, y un vaivén raro entre el fondo y el sujeto mientras grababa video en algunos momentos, sin importar la luminosidad. En fotos no pasa, y al grabar clips ocurría muy eventualmente. Entendería que es un asunto que puede resolverse con un update.

Lo que sí se extraña es la estabilización en el cuerpo de la R10. Esto te exige buscar lentes estabilizados o encender la EIS, una opción que recorta la imagen – que en APS-C ya viene recortada a 1.6 veces – y que nos deja poco margen cuando tiramos para atrás los 18 mm del lente. Ya con 60fps activos, el recorte es aún mayor con el EIS.

VIDEO: Así usamos la Canon R10 como webcam

Fuera de estos temas, la calidad de imagen es notable y con estupenda traducción de colores. Un lente más luminoso podría sacarle provecho a un sensor capaz de obtener un rango muy bueno y con margen para post producción. Además, la R10 tiene “Clean HDMI”, lo que resulta conveniente si queremos usar la cámara como entrada de video para webcam. Ojo que, para usarla con una PC, también tenemos soporte de Canon mediante USB-C.

Compra más baterías. La LP-E17 nos da un margen de 450 disparos y una hora de video en alta resolución, lo que no nos da mucho margen para sesiones largas, y lo que nos lleva a recomendarte 3 baterías para un día completo.

Lo bueno es que esta batería se ha vuelto popular entre usuarios de las series Rebel y M, incrementado su oferta y disponibilidad. Lo malo es que no podemos usar el puerto USB-C para darle energía a la cámara mientras la usamos, y solo podemos cargar la batería con la R10 apagada. SI buscas algo de energía continua, puedes conseguir el adaptador Canon PD-E1, pero no podrás cargar la batería mientras uses la cámara.

Canon EOS R10: ¿vale la pena?

Aquí hay varios escenarios. Si vienes de una 70D o similares, vas a disfrutar del factor de forma mientras compras un adaptador de monturas EF-S a RF para seguir usando tus lentes con esta R10. Con eso, ya tienes un arsenal a tu servicio.

Sin embargo, el gran “pero” de esto es que Canon no corre sola en esta carrera, y Sony tiene un gran impacto en la comunidad de producción audiovisual. Esta R10 es un buen punto de entrada si buscas una cámara que rinda mejor para un mundo que se inclina al video, pero su precio local podría ahuyentar a varios, sobre todo si la comparamos con la ZV-E10 o similares. Si tienes varios lentes, quédate con Canon, pero sabiendo que la competencia es más robusta en ese terreno.

* Equipo cedido a préstamo por Canon desde el 11 hasta el 22 de noviembre. Precio en el mercado local: desde 5,499 soles sin lentes y hasta 7,499 soles con un lente 18-150mm en distribuidores locales. Precio en Amazon: 779 dólares sin lentes y 1179 dólares con el 18-150 IS STM.