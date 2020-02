De regreso a clases te recomendamos los accesorios y equipos que no pueden faltar en tu mochila | Fuente: XD Design

Conforme llega el inicio a clases para colegios, institutos y universidades, NIUSGEEK reúne una serie de dispositivos y accesorios que pueden ser de utilidad para el esperado regreso a los salones este 2020. Estos productos se ofrecen a través de Amazon, pero puedes traer tus compras siguiendo estos pasos. Recuerda que también puedes regalar saldo en Amazon de manera simple y sencilla, creando una gift card desde este enlace.

Baterías portátiles. Sabiendo que no siempre encontramos tomacorrientes disponibles en las universidades o institutos, siempre es bueno contar con algo de energía en la mochila para alimentar nuestros gadgets.

Anker 10 000 mAh PowerCore

Aukey 10 000 mAh 18 Watss de carga

Xiaomi 10 000 mAh con puerto USB-C

Anker de 20100 mAh con dos puertos de carga

RAVPower de 20 000 mAh con 60 watts de entrega

Mochilas con carga USB. Siempre buscamos optimizar el espacio en las mochilas, y estas opciones no solo cuentan con varios bolsillos, sino que también permiten la carga de equipos con conectores externos.

Mochila resistente al agua con salida USB y laptops de 15,6”

Tocode con puerto USB y puerto para audífonos resistente al agua

MATEIN antirrobo con puertos USB y varios bolsillos

Modoker Vintage con puertos USB para laptops de 15”

BRINCH mochila a prueba de agua y conectores USB

Cables USB multi dispositivo. Siempre hace falta un conector extra para ayudar a alguien, o bajar de manera urgente información a un dispositivo distinto al nuestro. Es bueno tener, por lo menos, un par de cables de este tipo siempre en la mochila, y mejor si son de nylon o cubiertos con un material resistente.

2-Pack Trensetter 3 en 1

IVVO 4 en 1 para equipos extra

2-Pack Bolatus 3 en 1

USAMS 4 en 1 divididos por color

3-Pack Bolatus 3 en 1

Audífonos True Wireless. Con tanto en la mochila, es mejor prescindir de cables para la música o tu podcast favorito, y es por eso que los True Wireless pueden ser una tremenda opción para los momentos de break o de transporte.

Anker Soundcore Neo

TOZO T6 con carga inalámbrica

RAZR Hammerhead resistentes al agua

Samsung Galaxy Buds con carga inalámbrica

Huawei FreeBuds 3

Anker Soundcore Liberty Air 2 con carga inalámbrica

Lector de libros electrónicos. Para evitar el terrible peso de los libros y ordenar los PDFs de cada clase, la mejor inversión es un e-reader que puedas consultar, y cuya batería dure mucho. El almacenamiento es importante, así que escoge con cuidado.

El nuevo Kindle económico

El Kindle Paperwhite

KOBO Clara HD de 6”

KOBO Aura de 6”

Discos duros externos SSD. A diferencia de las altas capacidades en discos externos mecánicos, llevar un SSD en la mochila es más seguro y liviano. Reemplazas la capacidad por la velocidad de acceso a datos y la protección extra de que no sea tan frágil.

SanDisk 500GB

WD MyPassport 500GB

RAVPower Mini SSD 512GB

Samsung T5 1TB SSD

Smart band. Para medir tu actividad cardiaca, contar tus pasos y no perder notificaciones durante las clases, una Smart Band puede ser un accesorio indispensable. Incluso podrás establecer alarmas vibratorias para no quedarte dormido, y asociar alertas a tu calendario para no perder conferencias o entregas de trabajos.

Xiaomi MiBand 4

Samsung Fit E 2019

Amazfit Bip