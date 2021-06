NIUSGEEK pone a prueba al Huawei Watch GT 2 Pro | Fuente: RPP

La amplia propuesta de relojes inteligentes ha impactado en la forma de los dispositivos con el tiempo. Hoy, los formatos “tradicionales” de reloj han dado paso a rectángulos, cuadrados y acabados menos circulares. Para Huawei, la forma clásica de los relojes puede convivir con la tecnología de sensores que hoy muchos equipos llevan, sin perder eficiencia y look. NIUSGEEK tiene a prueba un Huawei Watch GT 2 Pro, y esta es nuestra opinión.

Estas son las especificaciones del Huawei Watch GT 2 Pro

HUAWEI WATCH GT 2 PRO TAMAÑO 46.7 mm x 46.7 mm x 11.4 mm PESO 52 gramos sin la correa PANTALLA AMOLED 1.39" 454 X 454 HD CRISTAL DE ZAFIRO MATERIALES TITANIO | CERÁMICA SENSORES ACELERÓMETRO GIROSCOPIO GEOMAGNÉTICO CARDÍACO PRESIÓN DEL AIRE PROCESADOR Kirin A1 + STL4R9 OS LiteOS CONECTIVIDAD BT 5.1 | GPS | NFC ALMACENAMIENTO 4GB BOTONES ENCENDIDO/APAGADO | FUNCIONES CARGA 5V 1A | hasta 14 días | 455mAh | Carga inalámbrica AUDIO MICRÓFONO Y PARLANTE RESISTENCIA 5 ATMN | -20°C A 45°C | HUMEDAD HASTA 95%

Así luce el parlante que viene entre los botones de acción | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Es una sana evolución del GT 2. Ya había probado el Watch GT 2 hace un par de años, y vemos que este modelo “PRO” mejora en varias cosas, muchas de ellas en velocidad de gestión. Sin embargo, el GT 2 sigue siendo, hasta ahora, una buena alternativa a quien busca un reloj inteligente con forma tradicional. Más allá de la reseña del GT 2 Pro, pude probar por una semana el modelo anterior antes de este PRO, y hay un salto generacional no tan lejano. Revisa la reseña y entenderás que este “PRO” parte de una apuesta muy alta en la versión anterior.

El GT 2 Pro (abajo) es más ancho que el modelo anterior (arriba) | Fuente: RPP

Las portadas son bastante llamativas | Fuente: RPP

Reloj de muñeca grande. Hablamos de 46mm y un peso mayor, por lo que deberías considerar este detalle. Sin embargo, Huawei ha reducido dramáticamente la fricción en el uso, extendiendo el tamaño lateral respecto al GT 2, pero reduciendo la salida del panel. Es un equipo más ancho, pero más cómodo para el paso de los dedos sobre la pantalla, y sin ese borde diagonal del modelo anterior. Otro detalle es el codo de las correas, menos pronunciadas y más sutiles que en el GT 2. Mantenemos los dos botones de interacción, pero la zona del parlante crece y el micrófono se encuentra más expuesto para el rápido reconocimiento de voz.

Por lo general, este tipo de correas daña mi piel, pero con el Gt 2 Pro no he tenido problemas | Fuente: RPP

Muy suave a la piel. Los materiales de la correa y la base de los sensores suelen traerme problemas a la piel durante un uso prolongado. No he tenido una sola molestia con este modelo, por lo que puedo recomendar este equipo a personas con sensibilidad a la piel, sin ningún problema. La base de los sensores tiene un acabado en cerámica, mientras que la correa está trabajada en silicona hipo alergena. Genial.

En detalle, la pantalla del GT 2 Pro es ligeramente mejor a la del modelo anterior | Fuente: RPP

Si entra agua al parlante, podemos sacarla con este sistema incorporado al equipo | Fuente: RPP

Una pantalla ligeramente mejor. La densidad de pixeles frente al modelo anterior es la misma, pero por alguna razón la pantalla del GT 2 Pro muestra un poco más de información. Todo parece mejor adaptado en tamaño al panel respecto al modelo GT 2, y la luminosidad se maneja automáticamente. Además, podemos usar Always On Display, aunque de manera muy limitada y con relojes que no coinciden con los que tenemos activos. Si usas la app Huawei Salud desde el AppGallery, notarás que las carátulas tienen un precio ahora y no son gratuitas.

Esta es la diferencia en la tapa trasera entre ambos equipos | Fuente: RPP

Así luce el nuevo arreglo de sensores en el GT 2 Pro de Huawei | Fuente: RPP

Mejores sensores. En el caso de la generación de sensores añadidos al GT 2 Pro, es evidente el salto. El compás se mantiene mejor dirigido y pierde menos la señal en interiores, frente a un GT 2 que aún tiene problemas para apuntar con precisión. Si bien no tenemos el sensor de cadencia, el podómetro es un poco más preciso en esta versión PRO. Mantenemos el barómetro, la medición cardíaca y el monitoreo de oxígeno en sangre.

La brújula es más precisa que la del modelo GT 2 | Fuente: RPP

Contamos con medidor de presión atmosférica | Fuente: RPP

GPS más inteligente. Aquí viene una de las radicales diferencias frente al modelo anterior. Esta versión PRO incluye un rastreador de rutas y puede añadir tu recorrido sobre un mapa, de tal forma que puedas regresar tras tus pasos a un destino. Esto es ideal para actividades al aire libre que requieran establecer criterios de ruta por GPS con gran precisión.

Puedes activar el route tracker con dos swipes a la izquierda desde el inicio de tu rutina | Fuente: RPP

Mayor alcance del Bluetooth, pero sin WiFi. Debido al uso de BT 5.1, el rango de emparejamiento se extiende. He podido responder llamadas entre cuartos mediante el reloj, sin cortes y una gran calidad de sonido para ambas partes. Además, es de gran ayuda cuando no encontramos el teléfono en casa. Eso sí, me hubiese gustado tener la posibilidad de contar con conectividad WiFi para otras gestiones, una deuda que Huawei tienen con su línea de relojes, frente a otras marcas que sí logran esta conexión para acelerar la transferencia de datos.

He podido conversar sin problemas usando este equipo como receptor de llamadas | Fuente: RPP

Contamos con el medidor de concentración de oxígeno en la sangre | Fuente: RPP

Registro de actividades. Además de los pasos y las calorías, el reloj es capaz de monitorear nuestras horas de actividad, el clima, la altura, la presión atmosférica, nuestra calidad de sueño, la concentración de oxígeno en la sangre, nuestra respiración y detectar automáticamente nuestra rutina de ejercicios. Además, podemos escoger una serie de actividades físicas en una larga lista. Lo malo es que no nos muestra la rutina como el Watch Fit, y no tenemos una referencia animada del ejercicio. Eso sí, em encantan los cursos para el running, una serie de rutinas para comenzar a correr con objetivos medibles.

Hay carátulas informativas que nos dan el dato acumulado de nuestras actividades | Fuente: RPP

Tenemos un monitoreo activo del sueño | Fuente: RPP

No tan “Smart” como debiera. He venido probando smartwatches de todo tipo, y el límite de LiteOS frente a TizenOS o FitbitOS sigue siendo, sin dudas, la parte Smart. Por el lado del reloj de Samsung, la manera de gestionar aplicaciones directamente desde la muñeca supera por mucho a este modelo de Huawei, mientras que el Verse administra mi información física y se adelanta a las recomendaciones de manera dinámica, permitiendo que tome decisiones sobre mii salud. Todo es muy pasivo en el reloj, y no tenemos la capacidad de responder mensajes de WhatsApp o correos en Outlook, ver la portada de los discos en Spotify, recibir alertas dinámicas de apps y una serie de beneficios que los “relojes inteligentes" traen a nuestras vidas de manera concreta.

Sincroniza con Spotify, pero faltan detalles como la portada o la lista de canciones | Fuente: RPP

14 días sin problemas. He venido usando el reloj de manera constante, y creo que podemos lograr un promedio entre los 10 a 12 días de uso con varias herramientas activas y notificaciones de todo tipo. El reloj registra en tiempo real nuestra data, pero no parece afectarse a nivel energético por estas tareas. La carga inalámbrica es compatible con diversas superficies, así que no es necesario contar con el cargador de caja todo el tiempo.

El equipo es compatible con sistemas inalámbricos de carga | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, pero con algunos asteriscos. Para empezar, debes entender que no es un smartwatch capaz de gestionar tus aplicaciones en el teléfono, y que no podrás responder a notificaciones de tus apps más usadas. Ve por este equipo si buscas un medidor de actividades completo, que vaya más de 10 días a tope de potencia y que tenga el estilo de un reloj tradicional, pero que resista al agua y que añada GPS a tus rutas. En esos términos, iría por él.

*El GT 2 y el GT 2 Pro fueron cedidos a préstamo por Huawei Perú desde el 3 de junio hasta la publicación de la reseña. Precios de la web oficial: GT 2 a 599 soles y GT 2 Pro a 899 soles.