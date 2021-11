NIUSGEEK tiene a prueba un G-SHOCK GBD-H1000 | Fuente: RPP

La oferta de relojes y bandas inteligentes ha sido abrumadora este 2021, con modelos que suelen tener un rango de precios importantes y un acabado estilizado que puede mimetizarse con nuestra rutina diaria y funcionar bajo distintas exigencias deportivas. Sin embargo, Casio apuesta por un camino diferente con la línea G-SHOCK : un equipo robusto y un sistema de botones, pero bajo una extrema protección contra daños. NIUSGEEK tiene un GBD-H1000 a prueba y esta es nuestra opinión.

Casio G-SHOCK GBD-H1000: especificaciones técnicas

CASIO G-SHOCK GBD-H1000 TAMAÑO 63 × 55 × 20.4 mm PESO 101 gramos MATERIALES Silicona y acero inoxidable PANTALLA LCD 1.02" con retroiluminación SENSORES Medidor cardíaco | Termómetro | Altímetro | Barómetro CONECTIVIDAD GPS | BT con G-Shock MOVE NAVEGACION Sistema de cinco botones CARGA Solar y por USB-A con sistema de pines

La pantalla cuenta con retroiluminación de 1.5 y 3 segundos | Fuente: RPP

Así es la visualización del contenido bajo luz directa | Fuente: RPP

Casio G-SHOCK GBD-H1000: esto es lo que debes saber

Un diseño lejano a los smartwatches. Ojo que es mi primera impresión tras el uso constante de smartbands y como usuario regular de un Fitbit Sense. Frente a relojes de ese tipo, esto es una mole llena de botones y de un panel más pequeño. Estamos ante un equipo que dobla, sin problema, el peso regular de estos nuevos modelos con sistema operativo y navegación táctil.

Ahi tenemos los sensores y los pines de carga | Fuente: RPP

Protegido hasta los dientes. Sin embargo, la distinción radica en lo bien protegido que está, pues la cubierta de silicona y acero inoxidable le da una soberbia protección contra caídas y una enorme tranquilidad para el uso de este terminal bajo el agua sin limitaciones.

Los botones se alojan a cada lado del reloj | Fuente: RPP

Más botones. Si bien el sistema de botones parece abrumador, está pensado para funciona r como uno solo. En este caso, nos encontramos con cuatro botones de interacción en diagonal: cambio de pantalla, modos, luz y regreso. En el caso de la información en pantalla, podemos acceder a datos rápidamente con un solo click. Para los “Modos”, podemos pasar entre todas las mediciones que hace el equipo y activarlas con el botón central del lado izquierdo.

Este sensor mide nuestra actividad cardiaca | Fuente: RPP

Una interacción limitada. Por la naturaleza del equipo, podemos movernos a través de las opciones mediante los botones del sistema, pero no tenemos la chance de responder llamadas o revisar textos. Si bien recibimos notificaciones y podemos saber qué apps son las que han avisado nuevo contenido, no podemos revisar el detalle. Además, la navegación por botones podría ser un problema para aquel que viene de sistemas táctiles como en mi caso. No tendremos la posibilidad de administrar multimedia, usar asistente, nada.

Las notificaciones se muestran de manera general | Fuente: RPP

Solo podemos ver las notificaciones de esta manera | Fuente: RPP

Este es el registro de la app cuando generamos datos | Fuente: RPP

En esta pantalla podemos personalizar las funciones de la app. Una pena que no podamos reordenar las pantallas del reloj. | Fuente: RPP

Desde aquí podemos establecer objetivos y sincronizarlos con el reloj | Fuente: RPP

G-SHOCK MOVE. Para unificar nuestra métrica en datos medibles, Casio nos da una app llamada G-SHOCK MOVE en iOS, Android y web, un sistema que nos ayuda a configurar los accesos a actividades y a ver en gráficos nuestra actividad diaria, semanal o mensual. Con ella podremos permitirle al reloj reaccionar ante las notificaciones de nuestro smartphone y exportar nuestros datos a apps como Strava o Google Fit.

La navegación se realiza con los botones de la izquierda | Fuente: RPP

Un submenú adicional. Para acceder a la configuración integral del GBD-H1000, debemos dejar presionado el botón “display” del reloj por un par de segundos hasta que emerja un submenú de opciones. Desde ahí, podremos cambiar la fecha, emparejar nuestro teléfono, cambiar las unidades de medidas, añadir relojes mundiales, resetear la data, hacer sonar el smartphone a distancia y otras funciones más.

Podemos medir la actividad cardíaca en tiempo real, pero hay que activarla manualmente | Fuente: RPP

Tenemos un altímetro incluido en el GBD-H1000 | Fuente: RPP

Así luce la medición de pasos | Fuente: RPP

No mide todo, y eso es un problema. Por un lado, tenemos una serie de sensores combinados que nos dan una extraordinaria métrica de altitud, temperatura, ritmo cardíaco, pasos y VO2Max. Sin embargo, no mide horas de sueño ni niveles de oxígeno en sangre, herramientas que hoy encontramos en una amplia variedad de bandas y relojes. Es más, no te recomiendo dormir con este reloj puesto, pues no solo es molesto, sino que es inútil en términos de obtención de datos, pues no mide ese tiempo de reposo.

Carga solar y USB. Uno de los detalles que más me llamó la atención fue la carga solar, un sistema que le permite al G-SHOCK mantenerse con vida cuando estamos al borde del desahucio energético. En este modelo, contamos con estos paneles alrededor del chasis que añaden carga al equipo para conteo de pasos y tiempo – básicamente para que no muera nunca – y tenerlo activo una semana con solo dos horas bajo luz directa. En el caso de la carga por pines mediante cable USB, mantiene al GPS y otros sistemas más complejos activos, logrando un promedio de hasta 10 días a plena actividad. Considera eso para tus excursiones.

Este es el sistema de pines colocado en el G-Shock | Fuente: RPP

¿En qué es bueno este reloj? En concreto, es un tanque para la actividad física en exteriores. Podremos medir nuestros pasos, medir nuestra respuesta al ejercicio, posicionar nuestra ubicación y usarlo por semanas gracias a su carga solar integrada que, si bien limita funciones de peso, no te dejará abandonado como un smartwatch dependiendo de poder. Hablamos de una verdadera navaja suiza para el deportista de alto rendimiento y para los aventureros que requieren resistencia, durabilidad y eficiencia.

El chasis es firme y bien diseñado para exigencias extremas | Fuente: RPP

En verdad es resistente a caídas, peso encima y agua | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si estás acostumbrado a marcar tus métricas de manera manual, a contar con un sistema eficiente para caminatas largas y necesitas que el equipo se mantenga vivo por días midiendo todo tipo de actividad, este es el reloj que buscas. Sin embargo, su alto precio podría ser un enorme factor en contra, cuando hoy podemos encontrar equipos que miden el sueño, la saturación de oxígeno en la sangre, el estrés, pasos, calorías, ritmo cardíaco, nos permiten controlar multimedia, revisar notificaciones, contestar o colgar llamadas, personalizar portada y hasta vienen asociados con programas de salud específicos o incentivos para competir contra nuestros amigos. No niego que hay una enorme comunidad de fanáticos de G-SHOCK en el mundo, y que la necesidad de un sistema recio y resistente a todo tipo de condiciones sea lo más importante, y en ese segmento es muy difícil batirlo. SI pese a las ausencias que marco te interesa este equipo, ve por él.

Equipo cedido a préstamo por BTime desde el 29 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en Amazon: 398 dólares. Precio en BTime: 4259 soles.