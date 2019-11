NIUSGEEK tuvo a prueba un Huawei Watch GT 2 | Fuente: RPP

A inicios de año, tuve la oportunidad de probar por poco tiempo el Huawei Watch GT de primera generación, un nuevo smartwatch de la compañía china presentado junto al P30 Pro en París y como modelo complementario al modelo de 46 milímetros presentado en Londres durante el evento del Mate 20 Pro. Esa primera edición me decepcionó un poco, pues esperaba que Huawei podía optimizar mucho de lo que ofreció en productos previos, como su fantástico Huawei Fit – el reloj / banda que mostraron en el CES 2017 – o el hermoso Watch con Wear OS. Tuve a prueba por pocos días esta segunda edición, y hay mucho que comentar sobre las mejoras que trae este equipo. Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre el Huawei Watch GT 2 de 46 mm.

Estas son las especificaciones del equipo

Este equipo cuenta con una pantalla con modo "Always On" | Fuente: RPP

El diablo en los detalles

El cristal 3D destaca el diseño del Huawei Watch GT 2 | Fuente: RPP

Es un equipo muy bonito, y pese a verse grande se antoja ligero. El borde de acero se luce con un acabado medio “mate”, que contrasta con el cristal 3D del dial – aun no entiendo el porqué del 24 en esta parte – y el panel de 1,39 pulgadas.

La ifnormación del equipo | Fuente: RPP

El equipo cuenta con dos botones para la interacción, además de poder usar el panel de manera táctil. En el caso del botón superior, permite el acceso al menú y el retorno al watch face; mientras que el segundo botón puede tener una función personalizable que el equipo puede ejecutar, como el acceso a la música o la linterna.

El segundo botón es configurable para lanzar una aplicación | Fuente: RPP

La parte trasera aloja el sensor cardíaco y los conectores magnéticos para la carga inalámbrica. Si deseas cambiar la correa, la medida que debes conseguir es de 22mm. El proceso de cambio es muy sencillo, pues cuenta con un sistema de palancas para acomodar la correa.

En la parte tarsera descansa el sensor biométrico, los pines imantados para carga y las palancas para cambiar las correas | Fuente: RPP

Un par de detalles asoman en los bordes: el micrófono para las llamadas y un pequeño parlante para escuchar las notificaciones desde el reloj. El sonido es bastante fuerte, y ayuda a reaccionar sin problemas ante cualquier “popup” en el sistema.

Las correas muestran la marca en relieve, al igual que el gancho | Fuente: RPP

No es un reloj que pase desapercibido. Acostumbrado a las smartbands y a relojes más pequeños, este Huawei Watch GT 2 es exuberante.

Pantalla que cumple y falla

EL borde de la pantalla se integra a la corona de manera orgánica | Fuente: RPP

El panel está trabajado con un efecto 3D que incorpora todo el frontal al borde del diseño, y no se siente un elemento forzado en el acabado. Esto sucede en ese ligero codo en el que la pantalla se transforma en el borde, dejando un ángulo suave al tacto y el uso.

Los watch faces son configurables en la aplicación. Se pueden guardar hasta seis en el equipo. | Fuente: RPP

Es ahí en donde esta pantalla triunfa: en la forma. Sin embargo, hay un par de detalles que se quedan a medias. Por un lado, el brillo suele ser un poco temperamental, en el sentido del auto ajuste. Por momentos, en el cruce de sol y sombra, el equipo no podía hacer el match para que no haya problemas de visualización.

Este equipo cuenta con un barómetro incorporado | Fuente: RPP

Por otro lado, la respuesta a toque de los dedos no es la mejor. A veces, los golpes no accionaban a tiempo las opciones seleccionadas. Parece un tema de software, pero asumo que puede llegar en una futura actualización.

Esta versión incorpora un modo “Always On”, que le permite al usuario tener la hora en todo momento, pero que drena un poco más la batería – ya vamos a llegar a eso -. Este look de pantalla apagada ayuda mucho para los que buscamos algo presente en todo momento.

El reloj muestra la actividad diaria resumida en pantallazos | Fuente: RPP

La calidad de colores, sumada a la resolución de la pantalla y su tamaño en el modelo de 46mm nos deja uno de los equipos más bonitos de la temporada. Ojalá arreglen el tema de los toques.

Desde la app del teléfono se puede configurar el aspecto del reloj | Fuente: RPP

Esta versión de Watch GT prometía mejorar varias condiciones presentadas en la primera versión, y se quedaron un poquito cortos en cumplir eso. El software, bautizado como LiteOS, viene incorporado desde ese GT original, pero ha mejorado en opciones respecto a esa primera apuesta.

El reproductor musical reconoce canciones alojadas en el teléfono y en los 4GB de almacenamiento interno de este dispositivo | Fuente: RPP

No olvidemos que LiteOS y todos los elementos desarrollados en esta plataforma de relojes ha pasado a formar parte del micro kernel de HarmonyOS, el futuro OS de Huawei. No sabemos, sin embargo, si este equipo pueda soportar un revamp integral o recogerá pequeñas muestras de esa integración.

Vamos con los aciertos.

Por fin podemos controlar la música de Spotify desde el Watch GT 2 | Fuente: RPP

Integración con Spotify. Si bien no es una app como tal, LiteOS permite controlar la música del smartphone, así como controlar de manera independiente la música alojada en los 4Gb del equipo. Podemos cambiar la fuente musical en un instante, y ya es posible subir el volumen o cambiar el track mientras tenemos conexión con el teléfono. Aunque suene increíble, esta función no estaba en el primer modelo – por lo menos durante mi tiempo de prueba -. Funciona también con equipos conectados a una red y administrados por el teléfono.

El menú se muestra en scroll y ninguna parte física del reloj permite una navegación sin tocar la pantalla | Fuente: RPP

Más rutinas. Hasta 15 distintas actividades pueden ser monitoreadas con este dispositivo. Estas dinámicas pueden ser mejor identificadas gracias a los sensores con los que cuenta el equipo. Incluso tenemos un barómetro incorporado, adicional al control cardiaco y monitoreo de sueño.

El Watch GT 2 reconoce los niveles de sueño de manera eficiente | Fuente: RPP

Una suite más ordenada en el teléfono. La aplicación “Health” viene creciendo bien, y ahora integra de manera concreta todas las opciones de personalización y análisis que el Watch GT 2 debe tener. Control del sueño, pasos, rutinas y más se muestran simples y bien detalladas en cada página de la aplicación.

El cargador del reloj tiene un puerto USB-C pero no cuenta con carga inalámbrica compatible con los teléfonos de Huawei | Fuente: RPP

La autonomía. Lejos de empatar con la vida útil de la Xiaomi MiBand 4 – mi primera opción en este mercado -, entendamos que este es un reloj y no una smartband. Recibí el equipo con 75% de vida, y le puse todos los ajustes “top” para el uso. En 3 días perdió el 30% de energía. Mi pronóstico de uso esta entre 10 a 12 días. No tengo más margen de análisis en este punto, pues no tuve el equipo más tiempo. Por referencias, el reloj carga de 0 a 100 en menos de dos horas.

Sin embargo, hay unas cosas que aun no me cuajan del equipo:

La aplicación Health debe estar acompañada de Huawei Mobile Services para funcionar | Fuente: RPP

No encontré una forma de exportar la data. Siempre uso Google Fit para la estadística de mis pasos, el control de mis horas de sueño e incluso el progreso de “incubación de huevos” en Pokémon GO. En este caso, no di con una sola manera de exportar la valiosa data que el reloj es capaz de recoger.

A pesar de la luz, el "Always On Display" se aprecia sin problemas | Fuente: RPP

Un software carente de vida. Entornos como el de watchOS, Tizen OS, FitbitOS o incluso la propia WearOS son más dinámicas en flujo, ya sea por su soporte en el hardware del reloj – el borde de pantalla, los botones laterales, lo que sea – y por el orden de las apps. En este caso, el scroll de opciones es lo menos agradable cuando solo puedes hacer swipes en pantalla.

Los mensajes de WhatsApp no se pueden responder en el reloj | Fuente: RPP

La pésima gestión de notificaciones. Hasta el Versa 2 te permite contestar los mensajes de WhatsApp desde la pantalla. Este equipo no permite hacer nada con el mensaje, y te fuerza a sacar el teléfono para, al menos, marcar como leído. Cuando cambias un track de Spotify en el teléfono, aparece un “mensaje” en el reloj con el nombre de la canción, fuera de la app de música, como contándote que has cambiado de canción. Innecesario.

¿Vale la pena?

Así luce el Watch GT 2 al lado del Active 2 de Samsung y el Versa 2 de Fitbit | Fuente: RPP

Estamos viviendo un momento raro en el mercado de relojes inteligentes, y este equipo puede tener algunos factores interesantes. Su diseño, la capacidad de ser independiente del teléfono y la autonomía – no vayas por el de 42mm pues no dura ni la mitad que este modelo – son elementos para considerar por estilo. Sin duda es un reloj que le queda bien a cualquiera.

Podemos ver los pasos diarios en el reloj | Fuente: RPP

Sin embargo, considera que aun le falta madurar, y que ahora forma parte del círculo de desarrollo de HarmonyOS, con lo que me queda dudas sobre la actualización del software y si este equipo obtendrá las soluciones que aparezcan en la tercera versión. Si alguien me cuenta que tiene la primera versión y ha recibido las mejoras detalladas en esta reseña, se lo agradeceré.

El reloj es ligero y la pantalla luce bien bajo luz directa | Fuente: RPP

Si nunca has usado un smartwatch y quieres este equipo, ve por él. No te va a ir mal. SI vienes de un Apple Watch o un reloj de Samsung con Tizen, vas a extrañar la interacción con otras plataformas. Si usas Huawei, pues te va a ir bien. Sin embargo, échale un ojo al mercado de smartbands, que se ha vuelto muy atractivo y competitivo.

* Equipo cedido a préstamo por un particular. Prueba del equipo desde el viernes 01/11 hasta el 04/11