NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Watch GT 3 | Fuente: RPP

Huawei sigue buscando opciones en otros sectores del mercado tecnológico de consumo, y los relojes han sido una categoría en la que han demostrado enorme solvencia. Pese a que el Watch 3 con Harmony OS no demostró estar a la altura de otros competidores en autonomía, la marca china puso manos a la obra rápidamente para remediar los problemas de esa primera generación con software multiplataforma, y hoy ya son capaces de dominar esas condiciones. NIUSGEEK tiene a prueba un Watch GT 3 y esta es nuestra opinión.

HUAWEI WATCH GT 3 TAMAÑO 42.3 mm x 42.3 mm x 10.2 mm PESO 35 gramos sin la correa PANTALLA 1,32" AMOLED táctil | AOD | 60 Hz BOTONES Corona superior rotatoria y pulsador CORREA Plástico fluoroelastómero hipo alergeno de 130 a 190 mm MATERIALES Bordes de acero inoxidable | base de plástico SENSORES Acelerómetro, giroscopio, PPG TruSeen 5.0+, temperatura y presión de aire RESISTENCIA 5 ATM | Resistencia al agua hasta 50 metros CONECTIVIDAD GPS | BT AUDIO Micrófono y parlante AUTONOMIA 455 mAh | inalámbrica





En este caso, contamos con dos botones laterales para interacción y desplazamiento | Fuente: RPP

Huawei Watch GT 3: lo que debes saber

Ligero y “menos premium”. No es nada malo, por cierto. En esta edición GT, Huawei apuesta por una estrategia más ligera y menos adornada que la original Watch 3. A diferencia de esa edición, nos encontramos con un equipo más ligero y que reemplaza la base cerámica por una de plástico para el contacto con la piel, y se apoya en una pantalla circular con bordes levemente curvos. En el caso de nuestra revisión, contamos con la edición de 42 milímetros y realmente cae bien a muñecas grandes, sobre todo durante la actividad física y el sueño. El Watch 3 es premium, pero este GT no deja de ser bonito.

La corona giratoria y el botón inferior se ubican a la derecha de la pantalla | Fuente: RPP

Se añade Always ON Display, pero consume mucha energía | Fuente: RPP

AMOLED para mejor visualización. Al igual que el Watch 3, contamos con una pantalla AMOLED de buena luminosidad y consistente con los toques de pantalla. Este panel puede ser usado bajo el sol sin contratiempos, y cuenta con 4 modos AOD para visualización de la hora sin necesidad de encender la pantalla. Esto, por defecto, parece bloquear el giro de muñeca para la activación del panel, y consume más batería – al menos un 25% por día, sin contar el consumo regular del que hablaremos más adelante -.

La pantalla AMOLED se ve muy bien en todas las condiciones | Fuente: RPP

El equipo también registra temperatura corporal | Fuente: RPP

Conectividad y Harmony OS. Ya hemos hablado sobre los detalles de esta implementación de Huawei en sus relojes, por lo que te invitamos a repasar lo visto en esa reseña para más información. En este caso, el equipo requiere un emparejamiento mediante Bluetooth y a través de la aplicación Huawei Salud descargada desde el AppGallery y compatible con HMS, los servicios móviles de la compañía. He usado esta versión en mi Pixel 6 Pro y no ha habido problema alguno de sincronización o superposición de servicios con los de Google, así que todo bien. De hecho, y a diferencia del Watch 3, no tenemos conexión con WiFi pero sí mantenemos el GPS para una buena ubicación, el mismo que trabaja sin necesidad de llevar el teléfono con nosotros. Control de música y recepción de llamadas también son compatibles con esta generación de GT.

La tapa trasera de plástico aloja la nueva generación de sensores TruSeen 5.0+ | Fuente: RPP

Perdemos el acabado cerámico que teníamos en el Watch 3 y el GT 2 Pro | Fuente: RPP

La mejor experiencia en cuantificación. En este caso, quiero comentar un tema anecdótico. Por lo general, siempre he tenido “pasos fantasmas” en casi todos los relojes que he probado. ¿A qué me refiero? Pues a cuantificación de pasos sin que yo me haya levantado de la cama. Con el Fitbit Sense, por ejemplo, me he despertado y he visto que ya di 60 o 70 pasos, sin siquiera estar despierto. Esa hipersensibilidad de los sensores provoca que no tengamos una métrica precisa, pero eso no pasa con este GT 3. Al despertar, siempre encontraba mis números en cero. El nuevo arreglo PPG TruSeen 5.0+ permite un monitoreo constante de la actividad cardiaca, nuestra calidad de sueño, saturación de oxígeno en la sangre y otras medidas asociadas a la salud. Podemos programar el equipo para que monitoree en tiempo real o en intervalos nuestra actividad física, aunque esto también tiene un impacto en el nivel de energía.

Una nueva actualización permite controlar fuentes al mismo tiempo | Fuente: RPP

El equipo casi siempre recibe una mejora por semana | Fuente: RPP

Aun no “tan Smart”. Esta versión de Harmony OS no cuenta con interacción para los mensajes o notificaciones que recibimos. La capacidad de instalar apps existe, pero solo las disponibles en el AppGallery y que estén homologadas para el teléfono. Apps de bancos o de delivery aun no son compatibles, pero las que envían notificaciones sí pueden ser añadidas. Frente a WearOS o watchOS, pues Harmony OS aún no está a la altura – por lo menos en este lado del mundo – para ir frente a sistemas más integrados a un OS de smartphone. Pese a eso, el equipo tiene las mismas capacidades que el Watch 3, salvo el teclado emergente y la conectividad WiFi. Es una mejor cuantificadora que reloj inteligente.

Se añade la posibilidad de responder con quick replies a conversaciones de Telegram, WhatsApp y otras | Fuente: RPP

El Watch GT 3 también permite contestar llamadas | Fuente: RPP

Autonomía demoledora. Me llevé el reloj al CES 2022, saliendo de Lima el 2 de enero en la noche y regresando el 8 a las 3 de la mañana. Decidí no llevar el cargador, y vaya que acerté con el pronóstico. El equipo se mantuvo con energía hasta mi retorno, logrando una reserva de hasta 25% a mi llegada. Alarmas, pasos, cuantificación de actividad y control de música en todo el viaje no mellaron la carga. Ojo que el equipo carga de manera inalámbrica en poco más de hora y media hasta el tope, pero he podido llegar a 8 días sin contratiempos. Al encender el AOD sí hubo un consumo mayor, pero es hasta 4 veces más solvente que el Watch 3. Los recortes frente al modelo premium sirvieron de mucho.

Tenemos carga inalámbrica que llena de energía al reloj en poco más de una hora y media | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, por varias razones. La rutina de carga de una semana, junto con el diseño y la capacidad de cuantificación, hacen de este equipo uno de los mejores para actividades deportivas u ocasionales fuera de casa y lejos del cargador. Tras las métricas de la generación 3, este GT3 sí nos da la independencia que buscamos. Hay reducciones de experiencia frente al Watch 3, pero nunca las extrañé. Frente a las versiones GT 2 Pro, es un salto en términos de sensores y energía. Me iría por el de 46mm en este caso, pero Huawei ha propuesto un catálogo sorprendente de relojes cuantificadores de alta precisión. Ve por él ahora porque andan en descuento.

El equipo se ofrece en reserva hasta el 28 de enero | Fuente: RPP

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 30 de diciembre del 2021 hasta la publicación de la reseña. Precios: 42mm a 999 soles – 699 por lanzamiento –, 46mm a 799 soles – 1099 por lanzamiento – y la edición “runner” a 1299 soles – 999 por lanzamiento -. Oferta desde el 17 al 27 de enero.