NIUSGEEK tiene a prueba al Huawei Watch 3 coin Harmony OS | Fuente: RPP

En el duro mercado de los dispositivos vestibles, los reportes de Canalys han evidenciado que hay dos marcas liderando las tendencias: Xiaomi y Apple. Por un lado, la marca naranja se centra en el sector de entrada, mientras que Apple se distingue en el segmento más pudiente y aspiracional. Huawei anunció un nuevo ecosistema de equipos bajo HarmonyOS, su software propietario, y este es el primer dispositivo que probamos bajo esas condiciones. La pregunta es ¿qué condiciones impone Huawei con este Watch 3? Esta es la reseña de NIUSGEEK

Huawei Watch 3: especificaciones técnicas

HUAWEI WATCH 3 TAMAÑO 46.2 x 46.2 x 12.2 mm PESO 54 g PANTALLA AMOLED 1.43" 466 x 466 OS Harmony OS 2 | Funciona con la versión de AppGallery en Android CONECTIVIDAD WiFi N | Bluetooth 5.2 | GPS | NFC SENSORES Acelerómetro, giroscopio, medidor de temperatura, oxímetro, barómetro, luz ALMACENAMIENTO 16GB RAM 2GB PROTECCIÓN 5 ATM AUDIO Parlante para indicaciones y llamadas | Micrófono para llamadas y asistente CARGA 10W

Es el diseño más premium que Huawei haya hecho jamás | Fuente: RPP

Un reloj bien construido. Tras haber probado el Watch GT 2 Pro, me sorprende que Huawei encuentre margen de maniobra para superarse en diseño. El equipo, por donde lo mires, es precioso: un frontal de vidrio que se extiende hasta casi imponerse al borde de acero inoxidable y que logra completarse en brillo con la tapa trasera cerámica. Al lado derecho, el reloj ostenta una corona giratoria y un botón de acción que complementa la navegación. La correa de 22mm puede cambiarse in problemas.

La pantalla muestra efectos que responden al tacto | Fuente: RPP

AMOLED luminoso de buena respuesta. Al tener una curva en el borde, el uso de gestos es realmente amable, y no sentimos ese ligero corte de las bandas. La pantalla se ve realmente bien bajo el sol, y cuenta con brillo automático que administran la intensidad de 1000 nits que logra este reloj. De hecho, el panel es realmente veloz en animaciones, gracias a sus 60 hercios en tasa de refresco Realmente me sorprende que todo se sienta más fluido en este equipo.

La corona lateral nos ayuda a navegar entre los íconos | Fuente: RPP

Una interfaz muy dinámica. Harmony OS añade un launcher que mezcla las herramientas desarrolladas para LiteOS con un look muy acelerado “a la Apple”, soportado por una corona al lado derecho que nos ayuda en el zoom a la parrilla de apps que vienen instaladas, o las que podemos añadir desde la app Huawei Health que viene en el AppGallery. Si buscas emparejar este reloj con la versión del Play Store, pierdes tu tiempo. Los 2GB de RAM empujan toda la interfaz sin sudar, y el paso de pantallas es muy veloz.

Es el primer equipo con Harmony OS que probamos en NIUSGEEK | Fuente: RPP

Harmony OS no dista mucho de LiteOS. Cuando comencé a usar el Watch 3, inmediatamente me sentí en un elemento familiar, pues el entorno es muy similar al de LiteOS y los relojes de generación previa. Los mismos menús, el orden de los paneles, la iconografía, casi todo me evocaba al OS anterior. Eso sí, podemos añadir apps, y esa ya es una gran diferencia con el resto del catálogo. Convocar a Celia, la asistente virtual de Huawei, instalar Petal Maps y apps que, tal como ocurre en otros entornos, pueden interactuar con datos entre el reloj y el teléfono. En ese punto, Harmony OS abre la puerta a desarrolladores para la inclusión de sus apps, pero la propuesta sigue siendo basada en China. Hay potencial, pero no es algo que tendrás cuando compres este reloj.

Contamos con todos los elementos de monitoreo para la salud | Fuente: RPP

Un enfermero en la muñeca. Ya desde otras generaciones, Huawei había potenciado el aprovechamiento de la métrica desde sus pulseras y relojes, pero este Watch 3 añade otros peldaños. Para empezar, podemos medir la temperatura corporal con un solo toque, algo que aún no encontramos replicado en otras marcas. El oxímetro se ha vuelto más preciso, y su trabajo es constante. El monitoreo cardíaco es sólido, y los sensores que miden la actividad física y de nuestro sueño sincronizan muy rápido. La detección de las siestas, las alertas del ritmo cardíaco y todo lo que este equipo representa en control de salud se cumple.

El reloj cuenta con GPS y ayuda al tracking de nuestros ejercicios | Fuente: RPP

También un entrenador personal en la muñeca. Con el aprendizaje de las ediciones previas, Huawei sabe qué añadir para mantener a los entusiastas del deporte., Con un sistema de detección de rutinas muy preciso, el equipo es capaz de dar soporte a más de cien distintas sesiones de entrenamiento, y puede dar indicaciones de audio muy fuertes para marcar nuestros tiempos al correr o nadar. La inclusión de un GPS les otorga precisión a nuestros pasos, y podemos visualizar nuestro desplazamiento tal y como ocurría con el GT 2 Pro.

Podemos instalar apps en el reloj | Fuente: RPP

Solo y sin ecosistema. Parte de la promesa de Huawei con Harmony OS es la interacción con productos que comparten el núcleo del sistema operativo para extender la experiencia de uso a otros dispositivos. Lamentablemente, eso no lo tendrás solo con el reloj, pues no hay otro dispositivo de respaldo a esas acciones. Hay demasiado a futuro, pero nada garantiza que tu Watch 3 llegue intacto a ese futuro, ni tampoco tenemos la certeza de que llegue como Huawei lo publicita. Hay que esperar.

Tenemos control de la música | Fuente: RPP

Una conectividad que puede dar más. En este caso, a diferencia de esos equipos, contamos con una mayor independencia para gestionar datos, notificaciones y hasta las actualizaciones del sistema, que ocurren en el mismo reloj usando el WiFi. En ese punto sí lamento que el “rey de la conectividad” en el mundo nos dé solo compatibilidad con 2,4Ghz para la conexión a red. Si bien no pude probar la conexión a datos móviles para independizar las acciones del reloj, sí pude usar el GPS para detectar mi posición y generar rutinas mapeadas con el equipo.

No podemos contestar mensajes de WhatsApp | Fuente: RPP

Aún hay limitaciones en lo “Smart”. Aquí viene la herencia de LiteOS. Nula posibilidad de contestar mensajes o de acceder a revisión de correos, un tema que Huawei arrastra desde hace varios modelos. Es aquí en donde la marca añade valor a la velocidad de su capa de personalización y la suavidad de la interfaz, frente a las pocas opciones que tenemos para administrar tareas sin necesidad de abrir el teléfono. Resulta curioso que sí tengamos un teclado para navegar en AppGallery e incluir la contraseña de nuestro WiFi, pero no para responder mensajes.

La tapa trasera de cerámica añade diversos sensores para control de la salud | Fuente: RPP

Dos días justos. Ojo. Le di con todo al reloj, activando todo lo que podía activar y dejando el WiFi encendido todo el rato, y dejando el SMART a tope. Logré llegar a los dos días, pero realmente no tenía tantas notificaciones como para recordarme cargarlo. Muchas veces, encontraba que el equipo estaba muerto en mi muñeca. A diferencia de los registros logrados con otros modelos de Huawei, en este caso no pude escapar de la rutina de dos días. Además, solo puedo cargar a 10W la batería en un proceso que demanda hasta un par de horas, mientras que el Fitbit Sense logra hacerlo en una. Extrañé la veloz carga de los sistemas de pines en el Watch Fit y el GT 2. Huawei señala que hay una opción para ajustar la autonomía hasta por 14 días, pero ya tenemos varias acciones limitadas como para limitar más la experiencia.

El reloj de Huawei se ofrece por 1599 soles | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Depende. Por diseño, es un reloj precioso, que destaca en todos los aspectos. Como equipo complementario a un smartphone en temas “Smart”, no vale la pena aun, debido a las limitaciones que HarmonyOS mantiene por bloqueos. Como asistente de salud y de deportes, tienes que ser demasiado fan de la marca para conseguirlo. Con este reloj, Huawei ha logrado que el GT 2 Pro sea el reloj que tu vida necesita, pero este Watch 3 planta un futuro prometedor en temas de interacción. Esa promesa, sin embargo, depende 110% de Huawei, no de ti. Por 1,599 soles, es muy difícil decirte sí. A ese precio, e incluso menos, Samsung, Apple y hasta Xiaomi son atractivas. Te tiene que gustar mucho la marca, en serio.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 9 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1599 soles.