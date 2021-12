NIUSGEEK tiene a prueba al Pixel 6 Pro de Google | Fuente: RPP

Con los Pixel, Google no busca ser un éxito global en ventas. A diferencia de otras compañías que dependen, en gran medida, de sus ingresos generados en el mercado móvil, Google hace un teléfono que sirve como catálogo de funciones, como una demostración de poder en software ante sus socios constructores. Entonces ¿por qué los vende? Porque puede. ¿Qué gana? Prensa, y mucha. ¿Vale la pena comprarlo? Eso lo descubrirás en esta reseña de NIUSGEEK, tras tres semanas de uso intenso.

Google Pixel 6 Pro: especificaciones técnicas

GOOGLE PIXEL 6 PRO TAMAÑO 163.9 x 75.9 x 8.9 mm PESO 210 g PANTALLA AMOLED LTPO 6,71" 120 hz | 1440 x 3120 | Gorilla Glass Victus OS Android 12 CPU Google Tensor 5 nm GPU Mali-G78 MP20 ALMACENAMIENTO 128, 256 o 512 GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC RAM 12 GB CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚, 1.25µm CÁMARA TELEOBJETIVO 48 MP, f/3.5, 104mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x zoom óptico CÁMARA DELANTERA 11.1 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.22µm MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ | aptx HD SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla | chip Titan M CONECTIVIDAD 5G con antena mmWave | WiFi 6e | BT 5.2 | NFC | UWB | USB-C 3.1 AUTONOMÍA 5003 mAh | carga inalámbrica y reversible | 30W con accesorios

En la caja solo viene un manual, un cable USB-C, un adaptador a USB-A y el Pixel 6 Pro | Fuente: RPP

Google Pixel 6 Pro: un diseño muy distinto

Mi primera impresión al abrir la caja fue “Es un Galaxy Note”, y sus líneas rectas no me dejaron mentir. Pese al tamaño, se siente ligero a la mano y de un acabado muy premium. Es, sin duda, un camino distinto al asumido por Google desde el primer Pixel, cuyo diseño fue la guía de construcción de las generaciones venideras. Con este, Google rompió el molde.

La parte trasera es de vidrio y destaca el arreglo de cámaras horizontal | Fuente: RPP

Aquí va la antena para mmWave | Fuente: RPP

A diferencia de los otros colores disponibles, este modelo en negro no tiene el acento metálico quie deja el aluminio. En el borde superior se aloja la antena 5G para bandas milimétricas, dividiendo la continuidad del borde con ese añadido en plástico mate. Al lado derecho tenemos los botones de volumen bajo el botón de bloqueo, una configuración tradicional en los Pixel. Mientras que en el borde izquierdo se ubica la bandeja para la nano SIM, en la base descansa uno de los dos parlantes junto al puerto USB-C.

Los botones se añaden en el borde derecho | Fuente: RPP

El arreglo de cámaras parte en dos el diseño trasero, exponiendo solitaria la G bajo el nuevo sistema de lentes añadido por Google en esta generación de Pixel. La tapa trasera permite la carga inalámbrica y la carga reversible, y el equipo cuenta con certificación IP68 y una protección Corning Gorilla Glass Victus. Pese a ese cuidado, prefiero llevarlo con el case de dbrand que pude conseguir.

El diseño del Pixel 3a XL frente al 6 Pro | Fuente: RPP

Dos cosas por añadir en este apartado. La primera es que es un teléfono muy resbaloso, así que ten cuidado al manipularlo. La segunda es el pronunciado borde de pantalla, aunque debo agradecer que no es tan radical como el del Honor 50 / Nova 9 de Honor / Huawei.

Google Pixel 6 Pro: pantalla afinada para disfrutar

La pantalla del Pixel 6 Pro es realmente buena | Fuente: RPP

Es lo que más me gusta del teléfono en temas de hardware. Este AMOLED con tecnología LTPO (“óxido policristalino de baja temperatura”, por sus siglas en inglés) es el responsable del manejo de tasa variable de refresco hasta los 120 hercios, un añadido que no podía faltar en un teléfono de estas características.

Esta nueva versión de Pixel cuenta con 120 hercios en tasa de refresco, frente a los 90 del modelo estándar | Fuente: RPP

Es un panel que permite una correcta visualización de colores y tonos, además de lograr tremendos niveles de contrastes por ser AMOLED. Sin embargo, está algunos pasos detrás de Samsung, y se nota en la luminosidad de pantalla y las certificaciones que el panel surcoreano recibe para multimedia. En ese punto, no hay mejor que la del S21 Ultra.

La gama de colores de este panel es muy buena | Fuente: RPP

Pese a eso, tenemos una pantalla que podemos disfrutar como viewfinder para el sistema de cámaras, o para ver contenido en streaming sin variaciones de color o contraste. Tenemos AOD, pero es bastante pobre. El sensor de huellas está alojado pasando ligeramente la “yarda 25” del campo de visión, tomando como referencia el borde inferior.

Google Pixel 6 Pro: Android 12 más verde que nunca

El equipo ya integra la versión Android 12 | Fuente: RPP

Este equipo viene precargado con la más reciente actualización de Android 12 “Snow Cone” – ok, ya no lleva nombre de postre – que ha definido un nuevo diseño para decirle adiós a Material Design, la interfaz que llegó con Android 5 Lollipop.

La versión 12 de Android cambia la barra de accesos rápidos | Fuente: RPP

Ahora, tenemos Material You, una nueva forma de dinamizar Android y sobre la que ya hemos hablado. Sin embargo, en la reseña me voy a dedicar a otros asuntos de la propia convivencia que, creo, deberías conocer.

El Pixel 6 Pro es capaz de decirte qué canción suena en todo momento desde la pantalla apagada | Fuente: RPP

Para empezar, las modificaciones a la barra de accesos rápidos no son convenientes. Google unificó “redes móviles” y “WiFi” en un solo ítem: “Internet”. Con eso, destruyeron una de las funciones más útiles de Android. Ahora, para apagar o prender el WiFi, o solo para cambiar de red, debemos darle clic a Internet y entrar a un submenú, añadiendo más pasos a una tarea simple.

¡¡¡Devuélveme WiFi, Google!!! | Fuente: RPP

Los 120 hercios de la pantalla dinamizan mucho Android 12, y cada detalle de la animación es evidente bajo esa tasa de refresco. Es un software lleno de pequeños detalles visuales que resultan un placer: la conexión a carga inalámbrica, la pulsación del botón de bloqueo. Cada paso entre apps es tremendo.

El cajón de apps deja un poco de espacio sin uso en la parte superior | Fuente: RPP

El Pixel cuenta con un sensor en la parte trasera que permite realizar actividades a dos toques, y Google lo llama “Quick Tap”. En este caso, podemos activar al asistente – recuerda que Google quitó de este modelo el sistema que permitía llamar al asistente con un apretón desde los bordes -, pausar o reanudar multimedia, abrir apps recientes, mostrar notificaciones o abrir una app específica. Un gol hubiese sido añadir la linterna, pero no hay. EN mi caso la configuré para tomar capturas de pantalla.

Al darle tap a esta zona podemos accionar algunas apps | Fuente: RPP

En esta versión de Android 12, el Pixel 6 Pro es capaz de algo que no he podido hacer en otros teléfonos: guardar imágenes desde la multitarea. En este caso, podemos guardar hasta fotos de Instagram a un solo toque con solo visualizar la app en el carrusel, dejar pulsada la foto y seleccionar “guardar” o “compartir”. Tremenda función.

Podemos guardar fotos de Instagram con pasos simples | Fuente: RPP

Por momentos, siento que hay algunos errores en esta versión de Android 12. Para empezar, el “auto-rotate” falla cada cierto tiempo, así como algunas partes de la parte superior de la pantalla. Entiendo que es por software, porque he podido interactuar con esa parte del panel en varias apps, pero algunas parecen no estar listas para este nuevo sistema. Incluso hay aplicaciones que no son compatibles, como Feedly que aún no levanta en Android 12.

El dictado por voz funciona muy bien | Fuente: RPP

Hay muchas funciones que no se aprovechan en este lado del mundo. Por ejemplo, la capacidad de usar al asistente de Google a plenitud para que pueda hacer llamadas por nosotros es inaccesible desde aquí, así como las opciones de transcripción de audio en español desde la grabadora de voz. Lo que sí funciona bien es el dictado por voz rápido en español, y es una maravilla ver cómo el equipo es capaz de reconocer mi rápida manera de hablar.

Aún hay ajustes por hacer en el software del Pixel 6 Pro | Fuente: RPP

Pese a esas limitaciones de región, el Pixel cuenta con un software en fase de madurez. No es el software más optimizado, pero lo estará.

Google Pixel 6 Pro: las cámaras están vivas

Eso sí, pásale un hisopo a las esquinas de las cámaras | Fuente: RPP

Esto es lo que cualquier usuario de Pixel identifica: las cámaras suelen mejorar la calidad de las fotos mientras aprenden nuestras facciones. Al estar potenciado por un procesador hecho a medida para la Inteligencia Artificial de Google en temas de reconocimiento facial, el equipo suele optimizar las tomas constantemente en todos los lentes. En el caso del sensor principal de 50 MP, es tremendo el trabajo que hace para el enfoque y las texturas en todo tipo de condición.

Foto con lente principal en contraluz directo | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal bajo RGB | Fuente: RPP

Foto con lente principal usando modo retrato en animales | Fuente: RPP

Foto con disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal usando modo retrato en animales | Fuente: RPP

Así es la profundidad de campo natural del Pixel 6 Pro | Fuente: RPP

No tenemos modo macro, pero podemos aprovechar el lente periscópico para acercarnos | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal sin modo noche | Fuente: RPP

El lente gran angular hace un estupendo trabajo emparejando el color del lente principal, aunque a veces se nota la diferencia en luminosidad cuando lo usamos para video al grabar de noche.

Foto con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con el lente gran angular usando modo noche | Fuente: RPP

Foto con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con el lente gran angular usando modo noche | Fuente: RPP

El lente periscópico me ha sorprendido gratamente, pues realmente le tenía poca fe. Con la calidad que tiene el Pixel para el proceso computacional, he podido disparar muy confiado a distancia, logreando buen detalle siempre.

Foto a 0.7X | Fuente: RPP

Foto a 1x | Fuente: RPP

Foto a 2x | Fuente: RPP

Foto a 4x | Fuente: RPP

Foto a 20X | Fuente: RPP

Foto a 20X | Fuente: RPP

Foto a 20X | Fuente: RPP

La cámara delantera es un placer, tanto en su ángulo tradicional como en el 0.7X de zoom que añade para darnos más ángulo de visión. El modo retrato es insuperable, y las fotos de noche o en contraluz son de lo mejor este año.

Selfie con lente gran angular y modo retrato | Fuente: RPP

Selfie de noche en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie grupal con lente gran angular delantero | Fuente: RPP

Selfie con HDR, contraluz y modo retrato | Fuente: RPP

Hay un par de trucos que quiero resaltar en el equipo, y son los que más he usado. EL primero es el efecto “Motion” que añade líneas de velocidad a nuestro disparo. Funciona bien en la mayoría de las ocasiones, pero es un modo que podría ser sugerido en composición, más que una opción independiente. Lo disfruté mucho en verdad.

Foto con efecto Motion | Fuente: RPP

Foto con efecto Motion | Fuente: RPP

Foto con efecto Motion | Fuente: RPP

El otro es el borrado inteligente de elementos dentro de una foto. Entiendo que hay apps que lo hacen desde hace mucho tiempo, pero tener esa opción integrada a la galería es lo mejor. Eso sí, hay que dejar que la cámara sugiera el corte antes de empezar.

En este caso, había un grupo de personas en la letra O. El efecto funciona con cualquier foto de la galería o la nube | Fuente: RPP

Finalmente, algunas recomendaciones. La primera: acostúmbrate al “flare” en las fotos cercanas a una fuente de luz, pues no se va a ir. La segunda: acostúmbrate al “processing” constante de los disparos con distintos modos, pues así funciona el teléfono. La tercera: usa el RAW+JPEG, pues vale la pena completamente en todas las condiciones posibles.

El flare también aparece en la cámara delantera | Fuente: RPP

Flare de noche | Fuente: RPP

Es uno de mis favoritos este año en temas de cámaras, como habrás notado.

Google Pixel 6 Pro: gama alta sin sobresaltos

Este es el score en GeekBench | Fuente: RPP

No, no es un REDMAGIC 6S Pro, pero este Pixel tampoco tiene que serlo. Partamos desde una perspectiva clara: es una primera generación de procesador Google Tensor, y debemos medirlo bajo esa métrica frente a los años de Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung y otras. Pese a eso, el equipo obtiene un buen puntaje en single core. En este caso, los 12GB de RAM y la memoria UFS 3.1 ayudan a que vaya todo más luido.

Hasta 206 mbps obtuve con el Pixel 6 Pro | Fuente: RPP

En temas de conectividad, debo establecer un punto que recomiendo no pasar por alto. El equipo no está homologado para Perú, y la red 5G no aparece como tal en el sistema. Es más, la inclusión del receptor para banda milimétrica no te va a servir de nada en buen tiempo, por lo menos en este lado de América. Sin embargo, he podido obtener picos de hasta 200 mbps en LTE / 5G no homologado, y la estabilidad es tremenda en WiFi al tener la versión 6E y, como en mi caso, una red Mesh WiFi 6. En temas de bluetooth sí he notado drops de conexión con relojes, e incluso el emparejamiento de audífonos era una ligera molestia. Asumo que es software. Ojalá.

La luminosidad bajo el sol es buena, pero otros equipos superan a este panel en nits | Fuente: RPP

En temas de multimedia, tenemos HDR10+ en pantalla y sonido estéreo, lo que nos deja un lindo equipo para entretenimiento y juegos. Ya que hablamos de juegos, podemos tener experiencias parejas en Rocket League y Airline Commander, con tiempos de render dentro del promedio. SI buscas este teléfono para Genshin Impact, pues debo recomendarte que veas a otro lado, debido a los problemas que el equipo enfrenta con frames a 60 y calidad alta. Simplemente no llega.

El sensor de huellas es lento en comparación a otros teléfonos | Fuente: RPP

El único factor en contra que le encontré al Pixel en temas de rendimiento es la exclusión de reconocimiento facial, un tema que limita nuestra interacción al sensor de huellas que, valgan verdades, es lento frente a lo que otras marcas han desarrollado. Opciones, Google.

La personalización de colores es inmediata en este Pixel 6 Pro con Android 12 | Fuente: RPP

Es un teléfono que, sin ser franca competencia de las gamas Pro de Samsung, Xiaomi, Motorola, Apple o Sony, es solvente y rápido para lo que queramos hacer. Añadiendo a eso las capacidades del software, es un equipo que destaca en rendimiento, pero no empata con lo “Ultra” o lo “Pro Plus”. Y gran parte de culpa la tiene….

Google Pixel 6 Pro: La autonomía como gran defecto

¿En qué universo esto es carga rápida? | Fuente: RPP

Desde que no tenemos un sistema honesto de carga rápida, el Pixel 6 Pro ya compromete gran parte de su reputación. En nómina, el equipo es capaz de cargar a 30W, pero solo con los accesorios de Google. Olvidé mencionar que en la caja no viene un cargador, y que el cable USB que se añade tampoco garantiza un paso veloz de energía. No te queda más que cargarlo cada noche, religiosamente.

El tiempo de pantalla suma las 24 horas de uso, y no hace un conteo por fecha | Fuente: RPP

Durante mi tiempo de uso, lo mantuve con 4:30 horas de pantalla. Inicialmente sospeché de que se trataba de la tasa de refresco, pero finalmente deseché ese prejuicio porque lo usé con 60 hercios y no mejoraba mucho. Simplemente opté por usar un sistema inalámbrico para dejarlo en su base durante mi jornada laboral.

El equipo cuenta con carga inalámbrica y reversible | Fuente: RPP

Tuve la oportunidad de viajar a Piura con el equipo, y la poca disponibilidad de señal en casa de mis papás incrementó considerablemente la temperatura del equipo y el drenaje de energía fue más violento. Una pena que no tengamos carga rápida de 30W con cualquier método. En promedio, pude cargar el equipo en poco más de dos horas de 4 a 100%. Terrible.

Google Pïxel 6 Pro ¿Vale la pena?

Los bordes curvos no ayudan mucho a la seguridad del agarre | Fuente: RPP

Directo: ve por el Pixel 6 de 256 GB si buscas un teléfono de Google similar y a menor costo. Las diferencias entre el lente periscópico y una menor batería son salvables en rendimiento, cámara y calidad de pantalla. Sin embargo, yo pretendo quedarme con este teléfono por varias razones.

Es un equipo que solo recomendaría a entusiastas de Android y la fotografía | Fuente: RPP

La primera de ellas es que sí he notado que el teléfono va cada vez mejor en rendimiento y autonomía, un tema que Google sabe manejar por software. La segunda es la calidad de las fotos y videos que logro con este equipo, algo que he podido lograr solo con pocos teléfonos este año. La tercera es que, más allá del uso, tener un Pixel es adelantarte en el mundo Android unos pasos y experimentar con las betas, algo que mi trabajo demanda,

Hay detalles que no se pueden defender en este equipo | Fuente: RPP

Hay cosas indefendibles del equipo, pero creo que han sido injustos con él. Más allá de las carencias de algunas funciones y la evidente desventaja frente a la gama más premium de la telefonía móvil, siento que es un teléfono que te va a encantar por optimización, pantalla, cámara y software. Pero, luego de esta reseña, es evidente que no te lo recomiendo. Defenderlo no es negar que tiene errores, sino aceptarlos y convivir con ellos. Ve por el Pixel 6. Es la compra más inteligente.

* Equipo obtenido de manera personal, desde el 11 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio: 899 dólares.