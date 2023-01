Reseña del Samson Q9x: un micrófono XLR que intenta destacar por diseño y sonido

NIUSGEEK tiene a prueba al Samson Q9x | Fuente: RPP

Los podcasts y grabaciones caseras se popularizaron durante la pandemia, y muchos apostaron por implementar en casa una solución simple y eficiente para grabar contenido. Incluso yo he sabido armar, de a pocos, un espacio personal que responde a mis necesidades. Sin embargo, siempre cambio de opciones y Samson ha sabido encajar con mis hábitos. Tras usar al Q9U como micrófono principal, es momento de decirte si vale la pena ir por la variante XLR: el Q9x.

Samson Q9x: especificaciones técnicas

SAMSON Q9x MICRÓFONO DINÁMICO DIMENSIONES 178.5 mm x 60mm | 740 gramos TIPO Dinámico cardioide | Acabado en aluminio y metal CONTROL Switch para Mid booster | ingreso XLR IMPEDANCIA 250 ohmios SENSIBILIDAD de-57 dBV/Pa (1 kHz) | ENL de 19dB-A FRECUENCIAS Respuesta entre 50Hz–20kHz

Así luce la rejilla del Q9x con el filtro cortavientos | Fuente: RPP

Samson Q9x: esto es lo que debes saber

Un diseño refinado. Pocas distancias con el Q9U que ya probamos, sobre todo en temas de ensamblaje. Mantenemos el chasis de aluminio que añade firmeza al diseño, y el anclaje al brazo que facilita el enroscado.

El sistema de enroscado es simple de usar sin mover todo el micrófono | Fuente: RPP

Entre ambos hay algunas diferencias. El Q9x añade un acento gris claro a la malla que cubre la cápsula, mientras que elimina el botón MUTE, el ingreso USB-C, la entrada de audífonos y el cortador de frecuencias.

El resto es un calco en molde que agradecemos. Ya el Q9U es un micrófono que nos da facilidad de uso y funcionalidad. Yo hubiese dejado, al menos, el botón MUTE en esta versión XLR.

El Samson Q9U - izquierda - y el Q9x - y el Samson Q9x - derecha - | Fuente: RPP

Un sonido repensado. En este caso, algunas variables apuntan a un refuerzo en el aislamiento de la cápsula para reducir el ruido que la manipulación del micrófono puede generar. Además de esta montura, se añade una malla protectora de doble capa y un “corta viento” externo para minimizar los “pops” involuntarios.

La cápsula dinámica cardioide concentra en frente del micrófono la recepción del sonido, limitando su rango desde otros ángulos y reduciendo el recojo de ruido ambiental. Suena un poco distinto al Q9x, aunque no logra tomar tanta distancia. Valgan verdades, no necesita estar muy lejos de esa firma y el “mid booster” tiene el mismo timbre

El enmallado doble del micrófono protege la cápsula de golpes adicionales | Fuente: RPP

Ok, pero ¿qué tal graba? En mi uso personal, lo tengo conectado a una interfaz M-Audio Air 192 4 y con una cloudlifter que añade ganancia limpia. Es el micrófono que he usado para grabar METADATA, mi podcast, y el equipo que uso para salir desde casa en RPP Radio y TV. Personalmente, creo que mejora la cápsula del Q9U en términos de medios y logramos un sonido menos encajonado que el hermano USB-C.

Si bien los micrófonos condensadores tiene un registro más claro y con más intensidad, también suelen atraer ruido adicional y poseen menos control de interferencias. En este caso, el Q9x combina un poco de ambas condiciones y cuenta con 19dB-A en ingreso de ruido constante, una cifra cercana al ideal de 15dB en ENL y que podemos encontrar rara vez en un dinámico con XLR.

Ya en comparación a condensadores, este micrófono pierde en brillo y frecuencias medias y agudas. En graves es muy sólido, pero requiere un trabajo de EQ más intenso frente a condensadores que, desde caja y en vivo, ofrecen un rango más balanceado en respuestas.

No creo que sea un buen micrófono para streamers si no hacen un setup básico en EQ y compresión antes, y eso lo hacen muy pocos usuarios.

Samson Q9x ¿vale la pena?

Ambos micrófonos integran la misma cápsula, pero hay modificaciones en las frecuencias medias | Fuente: RPP

Frente al Q9U, hay un upgrade en sonido: más amable y menos encajonado que el modelo mixto USB/XLR. SI bien necesitaremos un cloud lifter para que funcione sin problemas en una interfaz de audio, es un añadido de peso para mi trabajo. En este caso te diría que, debido al precio de 132 dólares, es un elemento por considerar frente a la amplia propuesta de micrófonos dinámicos en el mercado.

Personalmente me gusta mucho el color en el audio que logramos con este micrófono, además de contar con un sistema que mejora el control de ruidos y genera una ganancia más limpia. Lamentablemente, no podemos decir que puede plantar cara a un estándar como el ElectroVoice RE20 o el Shure SM7b, pues ambos tienen un sonido identificable a leguas. Este Q9x, más allá de tener solo XLR, no añade verdadero valor como arsenal frente al Q9U. Sin embargo, lo mantendré en casa y el Q9U será el compañero de viajes.

Si buscas un XLR, el viejo y confiable SM58 o, en su defecto, el Q2U de la misma Samson, son opciones realmente eficientes.

* Equipo cedido por Samson Technologies desde el 11 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado 132 dólares.