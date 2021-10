Logitech G Pro Wireless posee hasta 25600 DPI. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rodrigo Landa

El mercado de periféricos está plagado de varios modelos de ratones para juegos, pero muy pocos logran cumplir expectativas.

Logitech lleva un tiempo desarrollando y perfeccionando su línea gaming, y el Logitech G Pro es una muestra de lo mucho que han estudiado el mundo gaming. Desde el peso hasta la durabilidad de la batería, este mouse inalámbrico se presenta como el mejor del mercado ¿Logrará pasar la prueba de NIUSGEEK?

Especificaciones del G Pro Wireless

Dimensiones: 125 mm x 63,5 mm x 40 mm

Peso: 80 gramos

Longitud del cable: 1,80 cm

Sensor: HERO 25k

Aceleración máx: >40 G

Velocidad máx: >400 ips

Velocidad de respuesta USB: 1 milisegundo

Tecnología inalámbrica: Lightspeed

Batería: 48 horas de duración / 60 horas sin iluminación RGB

Memoria: integradad hasta 5 perfiles

Los G Pro poseen iluminación RGB. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rodrigo Landa

Diseño

Si vienes de utilizar ratones de oficina sentirás un gran cambio, sobre todo en el peso. El Logitech G Pro pesa solo 80 gramos y posee un diseño ergonómico para distintos tipos de agarre.

El chasis de todo el periférico es de plástico color negro mate y posee 8 botones, un poco menos con respecto a otros modelos. La sensación de los clics es de calidad, sin nada de resistencia y con una confirmación agradable. La única zona con iluminación RGB es el logo de Logitech en el cuerpo del mouse, además de tres indicadores de batería.





Este mouse inalámbrico de Logitech posee 8 botones en total. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rodrigo Landa

La rueda central del mouse es ligera, pero al presionarlo podemos notar cierta resistencia. El botón dedicado al DPI se encuentra en la parte de abajo y un switch para prenderlo o apagarlo.

También cuenta con dos botones laterales imantados que se puede intercambiar a la parte derecha para usuarios zurdos. Además, en la parte inferior tiene un compartimiento sujetado por imanes donde puedes guardar el dongle y llevarlo a donde quieras.

En la parte de adelante posee una entrada micro USB para conectarlo con su cable de 1.80 cm con cubierta de plástico gomoso para que no se enrede.

Este modelo de mouse gamer posee cuatro patas de vinilo, un material muy efectivo, pero hubiera sido mejor cambiarlo por teflón, como la serie Viper de Razer.

Performance

El modelo G Pro tiene un tamaño clásico, pero un diseño ergonómico. Particularmente, tengo un agarre tipo garra y no he sentido ninguna incomodidad. Este periférico fue usado en juegos competitivos como CS:GO y Valorant, y si vienes de utilizar mouse de oficina, notarás una gran diferencia en el rendimiento, cuando pruebas un ratón de 80 gramos ya no hay vuelta atrás.

El problema de los mouse de oficina es el sensor láser que poseen, la velocidad del puntero no se ajusta a la velocidad con que movemos el mouse y eso puede marcar la diferencia entre un headshot o disparar al aire.

Los botones laterales del G Pro se pueden cambiar para adaptarse a usuarios zurdos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rodrigo Landa

El G Pro Wireless soluciona los problemas de velocidades con su sensor Hero 25K, desarrollado por el propio Logitech, y que brinda una velocidad de respuesta de 1 milisegundo.

Con respecto a la duración, la batería de este mouse me ha durado una semana de jornada sin problemas, pero con la iluminación apagada, con el RGB me ha durado más de 4 días. Sin embargo, el G Pro cuenta con soporte para la alfombrilla de carga inalámbrica de Logitech.

Puedes modificar la iluminación RGB y los DPI desde el software Logitech G Hub. En este programa podrás visualizar cuánta batería le queda a tu mouse, agregar comandos, acciones y macros. Además, ya que el G Pro cuenta con memoria integrada, puedes crear y guardar hasta 5 perfiles. Los DPI de este ratón van desde 100 hasta 25600.

Los G Pro de Logitech poseen antideslizantes de vinilo y un compartimiento para guardar el dongle. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rodrigo Landa

¿Vale la pena?



No le tengas miedo a la tecnología wireless, quizás en el pasado utilizar un mouse inalámbrico significaba sacrificar latencia, pero con el paso de los años esto ha ido cambiando.

El Logitech G Pro Wireless es cómodo, ligero y su sensor óptico te dará mucha ventaja en tus juegos competitivos, y si le añades la alfombrilla con soporte para carga inalámbrica, no podrás parar de jugar. Por mencionar algunos detalles, hubiera sido mejor unos antideslizantes de teflón en lugar de vinilo, y agregar unos cuantos botones más.

Sin embargo, este mouse no es nada barato, si quieres tenerlo tendrás que elevar tu presupuesto, pero vale la pena este gran salto. Su precio en Amazon ronda los US$ 140.21 y US$ 133.82 con envío a Perú al momento de publicar esta reseña.

* Equipo adquirido de manera personal.

