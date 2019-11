NIUSGEEK tuvo a prueba al MX Master 3 de Logitech | Fuente: RPP

Logitech sigue siendo una de las marcas con más peso en la industria de los periféricos para PC y entornos de videojuegos. Uno de los “objetos de deseo” que siempre miré con ojos de felicidad es el MX Master, el ratón de gama alta de la compañía, y que rediseñó la manera en que usamos el espacio disponible en la superficie de contacto del ratón. Sin embargo, siempre me ha parecido raro el hecho de pagar más de cien dólares por un mouse, hasta que lo tuve en manos. Tras tres semanas de uso, esta es mi reseña del MX Master 3, la tercera generación del mejor ratón del mundo.

Estas son las especificaciones del equipo

Diseño ergonómico para manos grandes

Cuando usamos el MX Master 3 hay dos detalles que te van a convencer a la primera: la comodidad y la suavidad. Por un lado, hablamos de un dispositivo sólido que se siente suave al paso del dedo por el refuerzo de aluminio gris en todo el chasis, salvo en la parte que hace contacto con la palma.

Este equipo, a diferencia de la generación 2S, cuenta con siete botones configurables: uno bajo la rueda principal, dos bajo la rueda lateral, los clics izquierdo y derecho y uno que es parte del descanso del pulgar.

En la base nos encontramos con el sistema láser “Darkfield”, una implementación que le permite al mouse funcionar casi en cualquier superficie, incluso vidrio de hasta 4mm de espesor. Junto a este emisor, se encuentran el selector de PC y el switch de encendido.

A diferencia de otras versiones, este ratón balancea el peso de la mano un poco a la derecha, haciendo el agarre más cómodo y orgánico. En lugar de poner la mano horizontal, el peso descansa sobre el meñique como descansaría la mano sin agarrar nada.

Ojo que tenemos dos ruedas. La principal lleva un sistema novedoso bautizado como MagSpeed, que le permite un control electromagnético al giro. Este sistema le permite al equipo recorrer hasta 1000 líneas por segundo, y ya no requiere un engranaje físico para reducir la velocidad. Ahora, a través de este nuevo formato, la rosca de acero inoxidable no tendrá tanto desgaste al frenado. Además, al no contar con resistencia física, ya no escuchamos esos molestos “cracks” que hacen los ratones al hacer scroll.

La segunda rueda va colocada como refuerzo a los movimientos del pulgar, y sobre dos botones configurables. Otro detalle en el diseño es la inclusión de un puerto USB-C para carga, lo que me cae bien ahora que casi todos mis equipos electrónicos llevan este sistema, como mi teléfono y mis baterías.

Con esto, logramos cargar la pila de 500 mAh que brinda, en teoría, una autonomía de 70 días, algo que no pienso probar ahora que tengo el cable a mano en todo momento. De acuerdo con Logitech, un minuto de carga nos da 3 horas de uso.

Gran mouse con un gran software

Además de los periféricos de calidad, Logitech pone mucho esmero en el software de los productos, desarrollando un esquema de personalización realmente granular. La suite nos ayuda a configurar cada botón del ratón en función de una app, o para uso general en todo el entorno. Si quieres que Office tenga una configuración distinta que Photoshop para los botones, pues en esta app lo podrás lograr.

Aquí todo es ajustable. La velocidad de ambas ruedas, el uso de cada botón, la velocidad del puntero, el comportamiento de cada sección del mouse en varias formas. Además, podemos ajustar “FLOW”, el sistema puente que permite usar este MX Master 3 de manera simultánea en varios dispositivos.

Por ejemplo, copias una foto de la PC “A”, arrastras el mouse al borde derecho de la pantalla y se activa el borde izquierdo en la pantalla de la PC “B” para pegar la foto en el escritorio. Así. Incluso te permite guardar la configuración de los botones en la nube de Logitech para aplicarla en un nuevo ratón.

Ojo que este sistema es compatible con ratones de otra gama, como el M720 Triathlon de este video, mi ratón previo al MX Master:

Funciona como cuesta

En performance, el MX Master 3 tiene todo: precisión, peso, docilidad de uso y versatilidad. Cada vez que agarras este mouse sabes que no habrá fallas en el proceso.

El conector USB que viene en la caja trae tecnología Unify, un sistema que agrupa hasta seis periféricos Logitech con el mismo dongle. Así ahorras espacio en los puertos de la PC.

La parte baja del mouse no se traba con ninguna superficie, y en mi tiempo de uso no ha acumulado suciedad en ningún punto de los 4 soportes. No acumula calor, y cuenta con un emparejamiento veloz y a distancias de 10 metros sin problema. La laptop con HDMI para usar Windows en la TV tirado en la cama va de lujo.

¿Vale la pena?

Gastar lo que cuesta, pues es un completo “Sí”. Sin embargo, te pediría esperar hasta “Black Friday” en alguna tienda para lograr un mejor precio. Es el mejor ratón que he usado en la vida, y tuve un techo alto con el M720. Este MX Master 3 ratifica lo que muchos piensan de la saga, y justifica su valor en eficiencia, comodidad, versatilidad, autonomía y fuerza.

Ve por él. Será la compra que tu productividad agradecerá.

* Equipo cedido por Logitech para prueba