NIUSGEEK tiene a prueba los FreeBuds 5i de Huawei | Fuente: RPP

Huawei no es una marca improvisada en audio, y han aprendido a potenciar sus habilidades de construcción con el tiempo. Junto con la firma francesa DEVIALET, han ofrecido al mundo opciones interesantes en reproducción de alta calidad para el hogar, espacios abiertos o en movimiento. Los FreeBuds ya son una familia de peso en el complejo mercado TWS, y hemos tenido a prueba esta nueva generación 5i para responder a la pregunta ¿Valen la pena? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Huawei FreeBuds 5i: especificaciones técnicas

HUAWEI FREEBUDS 5i DIMENSIONES EARBUD: 30.9 x 21.7 x 23.9mm y 4.9g | CASE: 48.2 x 61.8 x 26.9mm y 33.9g DRIVER Dinámico de 10mm | IP54 CONTROL Toques cortos y largos, barridos | configuración mediante AI Life CONECTIVIDAD BT 5.2 - soporte pop up en EMUI | 2 equipos simultáneos | iOS y Android FUNCIONES Baja latencia para juegos | ANC, Awareness | Find my earbuds CODECS AAC, SBC, LDAC AUTONONMÍA EARBUD: 55 mAh | CASE: 410 mAh | Carga por USB-C

Los FreeBuds pueden ser emparejados con equipos bajo Android, iOS o EMUI | Fuente: RPP

Huawei FreeBuds 5i: Esto es todo lo que debes saber

Sin muchos cambios en el diseño. Frente a los 4i, esta quinta generación de FreeBuds cambia poco. En el modelo que tenemos a prueba “Isle Blue”, el acabado mate del case es mucho más atractivo, aunque los earbuds si cuentan con una superficie glossy. Por lo demás, es un case muy similar al modelo anterior, aunque los imanes son un poco más fuertes en la base de los bastones y el cierre de la tapa.

El driver de 10mm es del mismo tamaño que el de los FreeBuds 4i | Fuente: RPP

Los earbuds son un poco más gruesos en la zona del bastón para añadir sensores para el control de volumen, aunque no resultan incómodos. La unidad de almacenamiento es un poco más ancha que los 4i, debido a que se incrementa de 215 a 410 la capacidad de la batería. Pese a ello, la caja es un poco más ligera en peso frente al modelo anterior.

El bastón permite el uso de gestos para control de volumen | Fuente: RPP

Mismo driver, otros algoritmos. Huawei ha sabido trasladar la experiencia de sus líneas premium a este modelo más económico con éxito. Para empezar, tenemos un driver de 10 mm que vienen recubiertos con una silicona intercambiable e hipo alergena de buena calidad, junto con un arreglo de micrófonos que permiten una mejor interpretación del entorno para la cancelación de ruido y la activación del modo “awareness”.

Podemos emparejar dos equipos al mismo tiempo | Fuente: RPP

En este caso, el equipo cuenta con un botón de emparejamiento al lado derecho del case, que permite activar el reconocimiento del dispositivo mediante sistemas Bluetooth, ya sean iOS o Android. Siempre se recomienda usar la app AI Life para configurar el uso del equipo.

Estos FreeBuds 5i también heredan la capacidad de saber si los tenemos bien puestos | Fuente: RPP

Debo confirmar dos detalles. El primero es la capacidad de emparejamiento con dos equipos simultáneamente, y que el paso entre equipos es dócil. Estuve volando de regreso desde Madrid a Lima y usé estos FreeBuds las más de 11 horas de vuelo en mi Tab S7 y el S23 Ultra. Precioso.

En la app AI Life tenemos los parámetros de configuración | Fuente: RPP

Lo segundo es que, pese a mi entusiasmo, los audífonos perdían momentáneamente la conectividad. Me pasó con el Edge 30 Ultra, con el S23 Ultra, con el Magic 5 Pro y con la Tab S7. En esos 4 equipos, ocasionalmente perdía señal, hasta recuperarla.

En la barra de accesos rápidos en EMUI encontramos los FreeBuds 5i para emparejarlos con otros equipos como "Super dispositivo" | Fuente: RPP

Cositas “solo Huawei”. Este es un punto aparte en la reseña. Como sabes, y debido a ciertas condiciones de mercado que limitan su relación con proveedores, Huawei aprendió a desarrollar un ecosistema que, más allá de las ausencias de occidente, es cohesionado y ofrece ventajas diferenciales sin que el resto de las marcas se beneficie. Es la primera vez que Huawei se toma estas licencias, las mismas que Samsung y Apple toman constantemente – ejem, AirTags o SmarTags –

Solo con EMUI tenemos esta notificación en pop up | Fuente: RPP

Para empezar, el emparejamiento Pop Up solo se puede realizar con los teléfonos bajo EMUI, la personalización que Huawei hace sobre AOSP. Una vez emparejados, puedes usar el doble toque del audífono para disparar fotos, un simpático trigger que solo está disponible con el software de Huawei.

Sí, son compatibles con LDAC a 24 bits y 96KHz | Fuente: RPP

La compatibilidad LDAC. Estos equipos, pese al costo, son Hi-Res y reproducen tracks en FLAC en 24 Bits y a 96Khz de transferencia. Además de ser AAC y SBC, también obtienen la capacidad de reproducir LDAC sin problemas. Lo probé con una bancada de archivos en alta resolución que combinan Kool and The Gang, James Brown, Steve Vai, System of a Down, Pink Floyd, Joe Satriani y otras especias. Realmente logra mover una enorme masa de datos en tiempo real sin sudar.

Son un poco más anchos que los FreeBuds 4i, pero son bastante cómodos | Fuente: RPP

Cancelación nivel “Ultra”. Aquí Huawei quiere llamar nuestra tención con tres niveles de cancelación de ruido, que van desde algo ligero hasta lo “Ultra” de 42db. Más allá de eso, es un placer sentir cómo un audífono de ese rango de precios tenga ese margen de maniobra, incluyendo el modo “Awareness” con recepción de los micrófonos. Van bien, sin dudas. No es lo mejor, pero van bien. Ya para llamadas, te recomendamos escuchar la prueba de audio que registramos con estos FreeBuds 5i.

A este nivel de precios tenemos una herramienta de localización remota de audífonos, incluso con la capacidad de hacerlos sonar | Fuente: RPP

¿Qué al suenan? Muy bien, en función del rango de precios. Huawei asegura que contamos con un driver capaz de cumplir en el rango entre los 20 Hz y los 40 KHz. Valgan verdades, los FreeBuds 5i van bien, sin mucho “color” artificial y con firmeza en los medios, justo en pleno rango vocal. Los instrumentos logran una leve distancia en reproducción hasta un 90% de potencia, momento en que comienza una leve distorsión.

Este es el puerto de carga USB-C | Fuente: RPP

Los FreeBuds 5i cargan mediante pines dentro del case | Fuente: RPP

Sin problemas con la autonomía. Logré empujar la experiencia de uso unas 5 horas completas con la cancelación activa de ruido para escuchar música durante mi vuelo de Madrid a Lima, antes de ponerlos en su estuche y lograr recargarlos hasta el 100% para viajar el segundo tramo con cancelación activa sin reproducir música. Solo me bastó una carga en medio de la rutina para un vuelo de 12 horas. Fenomenal.

Huawei FreeBuds 5i ¿Valen la pena?

Son una tremenda a puesta por la alta calidad de audio a poco precio | Fuente: RPP

Sí, sin dudas. Más allá de que uno pueda añadir prejuicios sobre la marca o el rango de precios, estos 5i logran traer al segmento mucho de lo que consideramos premium hace un par de años: cancelación activa de 42dB, compatibilidad con Hi-Res, carga rápida, control táctil. Todo. Quizás lo más molesto sea controlar todo con una app que debes descargar del AppGallery sin tener un teléfono Huawei, pero tenemos un estupendo equipo portátil con poco precio frente a la gama alta. Ve por ellos.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei Perú desde el 26 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 299 soles en la web de Huawei Perú.