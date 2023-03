Samsung Galaxy S23 Ultra: el poderoso smartphone pasa por NIUSGEEK | Fuente: RPP

Marcas como Samsung saben qué hacer para ser un éxito en ventas. Incrementar solo un poco las especificaciones del año pasado le basta para marcar diferencia del resto. Incluso ahora, con una férrea defensa que se basa en “features” para llamar la atención, la surcoreana no tiene una marca que haga check en todas sus características. El S23 Ultra llegó en medio de un segmento premium en ebullición y adelantado en fechas, que apelaban a anuncios “solo en China” para decir “el mío es primero”. Samsung solo necesita tres teléfonos y una fecha, aunque su rival más cercano es el que menos crees. ¿Vale la pena este Galaxy S23 Ultra? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Samsung Galaxy S23 Ultra: especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA DIMENSIONES 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 234 g | CGG Victus 2 | IP68 PANTALLA AMOLED dinámico 2X 6,8" 1440 x 3088 | 120 Hz | 1200 a 1750 nits OS Android 13 | ONE UI 5.1 CPU Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) GPU | RAM Adreno 740 | 12GB ALMACENAMIENTO UFS 4.0 | 256, 512GB o 1TB | sin expansión microSDXC CAMARA PRINCIPAL 200 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS CÁMARA UGA 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video TELEFOTO 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x zoom PERISCOPIO 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x zoom CÁMARA SELFIE 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF CONECTIVIDAD WiFi 7 | BT 5.3 | GPS | NFC | USB-C 3.2 | Samsung DeX | UWB MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ | Audio 32 bits SEGURIDAD Sensor ultrasónico bajo pantalla, reconocimiento facial | Samsung KNOX AUTONOMÍA 5000 mAh | 45W, 15W inalámbrico y 4.5W reversa

El equipo cuenta con bordes rectos, repitiendo el factor de forma del S22 Ultra | Fuente: RPP

Samsung Galaxy S23 Ultra: No toquen el diseño

Para muchos, mantener el diseño del S22 Ultra no fue una buena jugada de Samsung y, francamente, no puedo más que discrepar. Estamos en medio de una invasión de manuales de construcción con “bordes curvos, arreglos rectangulares de cámara y serigrafía extrema”. No, este es un teléfono sobrio, de carácter, sólido y de estupendo agarre. Eso sí, manos pequeñas necesitarán trabajar en equipo para usar este equipo. Además, ya con ese buen diseño “a la Note”, había poco por ajustar.

El borde inferior reduce la curva y sigue alojando un S-Pen | Fuente: RPP

¿Las diferencias? Un poco la altura de los botones de volumen y bloqueo, así como la ligera protuberancia de los lentes en la tapa trasera. Lo demás es un calco sano, que no requiere mayor esfuerzo. Es un diseño funcional, que libera el borde izquierdo para un suave agarra y que aloja el S-Pen sin ocupar espacio. Algunos encontrarán un equipo pesado, pero creo que es algo a lo que ya deberíamos estar acostumbrados en smartphones con alta densidad en construcción, protección y componentes.

El acabado de la tapa trasera incluye una protección Gorilla Glass Victus 2 | Fuente: RPP

La novedad en esta versión es el uso de la siguiente generación de Gorilla Glass Victus, un producto de Corning que mejora ligeramente la resistencia ante caídas. Debo decir que este equipo no se me cayó en superficies duras, pero fue mi compañero de viaje transoceánico al Mobile World Congress y pasó varias horas confinado a permanecer en el bolsillo de mi asiento en cada avión, junto con papeles y otros gadgets. Ocasionalmente se topó con un caramelo deshecho y estuvo cubierto de miel, por lo que agradecí tener certificación IP68 para lavar el S23 Ultra durante el vuelo y retirarle cada elemento de suciedad.

Así luce el arreglo de cámaras integrados al chasis, cerca a la altura de los botones de bloqueo y volumen. | Fuente: RPP

Más allá de eso, creo que estamos ante un punto alto en temas de construcción en Android. Aun creo, sin embargo, que necesitamos una mejor protección oleofóbica al panel y a la parte trasera, así podríamos reducir las huellas que se impregnan en el chasis.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Un panel que es más de lo mismo, pero está bien

Tenemos una pantalla LPTO de 6,9 pulgadas con resolución WQHD+ | Fuente: RPP

Antes que me crucifiquen por esto, me explico. Samsung suele tener el mejor panel del mercado cada año, y este AMOLED Dinámico 2X de 120 hercios lo es, y no parece estar lejos del modelo S22. Lo que sí se nota es que, en brillo y calidad de imagen, está realmente lejos del resto. Además, se agradece el hecho de que la curvatura sea menor en los bordes y que se hayan reducido considerablemente algunos “toques fantasmas” que tuve hasta el S22.

La calidad de los colores es notable, y tenemos un pequeño booster en ciertas plataformas | Fuente: RPP

El brillo máximo de 1750 nits es más que suficiente para seguir viendo el contenido del panel pese a la luminosidad alrededor, mientras que el tono mínimo de noche no molesta al revisar un mensaje de madrugada con el modo claro activado, aunque algunos podrían sacarle más provecho al “Extra Dimming” que oscurece un poco más el panel. El reconocimiento del S-Pen al escribir es eficiente con la pantalla apagada o en cualquiera de los entornos, y sobre esta pantalla es una delicia.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Un software que supera a Google

Tenemos Android 13 corriendo bajo One UI 5.1 | Fuente: RPP

Vamos por partes. Android 13 con One UI 5.1 van de la mano en esta leve evolución de interfaz, en relación a lo que vimos en One UI 4 con Android 12. Se añaden elementos gráficos nuevos, como más combinaciones en paleta de color y otros detalles estéticos, pero no distan mucho de lo que ya hace Samsung desde hace un tiempo.

La barra lateral sigue siendo un añadido valorado en entornos de productividad | Fuente: RPP

En términos generales, la experiencia de uso es muy fluida y nada entorpecida. Es bueno ver que Samsung no abusa del bloatware, aunque hay asuntos pendientes con la duplicidad de entornos de Google y Samsung. El software precargado no es tan excesivo y la navegación es suave en gestos, gracias a que One UI se basa en la simpleza de uso con una sola mano.

El S-Pen cuenta con su propio menú de configuración | Fuente: RPP

Mantenemos la herencia del Note con los añadidos par S-Pen en gestos, acceso a herramientas, escritura con mínima latencia y disparos a distancia en video o fotografía. Podemos, además, traducir el texto que marcamos y cerrar apps con movimientos en combinación con el botón del S-Pen. Si bien es un integrado diferenciador, a veces olvidaba que estaba ahí.

El S-Pen puede tomar nota con el panel apagado del S23 Ultra, solo con retirarlo de su espacio de almacenamiento | Fuente: RPP

Ahora ¿por qué digo que Samsung tiene un software mejor que Google? Pues por un detalle. Hasta el momento, los equipos de Google cuentan con 3 actualizaciones importantes. Si un equipo con Android 13 sale hoy, tendrá actualizaciones hasta Android 16; mientras que el S23 podrá actualizar hasta Android 17, gracias a que tiene soporte para 4 versiones más allá de la preinstalada. Además, este equipo contará con 5 parches de seguridad anuales y se actualizará a un ritmo más veloz que cualquier otra marca dentro del ecosistema Android.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Hablemos en serio de estas cámaras

El sensor HP3 de 200 MP comparte espacio con el telefoto de 3x - derecha bajo el Flash y AF Laser - entre el lente gran angular - arriba - y el periscópico de 10X - abajo - | Fuente: RPP

Llegar a 200 MP no es nuevo. Motorola y Xiaomi presumieron de un lente previo con esa métrica, pero todos sabemos que ese lente es de Samsung. Sin embargo, este S23 usa la siguiente generación del ISOCELL HP1 en esos equipos: el HP3, que mejora la sensibilidad al color gracias a la tecnología Tetra2Pixel asociada al ordenamiento de cada pixel reagrupado en 4 para incrementar el ingreso de luz y el detalle en cada toma.

Foto con Expert RAW | Fuente: RPP

Foto de noche en modo automático con HDR. El balance de la toma es tremendo. | Fuente: RPP

Foto con diferentes fuentes de luz y color con lente principal | Fuente: RPP

Ya, pero ¿cómo se traduce en el uso diario? Es evidente que pocas veces vas a tomar fotos de 200 MP, pero sí vas a tomar fotos de 50 MP con 4 pixeles trabajando como uno, algo que de noche se agradece. Hasta el momento, Samsung es de las pocas marcas que son capaces de combinar modo noche con retrato de manera eficiente.

Zoom a 2x en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con zoom a 2x | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Todos los lentes mantienen un color muy cercano, y el UGA puede enfocar de cerca y lograr fotos macro de alta calidad.

Foto con lente gran angular. El HDR es una locura. | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. | Fuente: RPP

Foto con modo macro. Aparece de manera automática al acercarnos al objetivo. | Fuente: RPP

Foto con modo macro. Clavos de olor en medio limón. | Fuente: RPP

Foto con modo macro | Fuente: RPP

¿Y los 100X? pues van ligeramente mejor que otras generaciones, gracias al post processing, pero aun se quedan a la mitad si buscamos una toma que sirva. 30X es el sweet spot, aunque me gustaría ver que Samsung añada un mejor control en disparos a la Luna. Me explico: casi siempre, tomar fotos de la Luna requiere un zoom a más de 50X, y reduce el ingreso de luz para tener mejor detalle del satélite. Sin embargo, si quieres tomar fotos de la Luna entre las nubes, el lente no reconoce su borde iluminado y las oscurece para priorizar los detalles lunares. Si nos tiramos para atrás, ilumina demasiado y la Luna luce sobre expuesta.

Foto de día a 100x | Fuente: RPP

Mismo objetivo a 100x de noche | Fuente: RPP

Luna al atardecer desde Barcelona, toma de 100x | Fuente: RPP

Luna al anochecer desde Lima, toma de 100x | Fuente: RPP

Grúa a 100x de zoom | Fuente: RPP

Letrero de la tribuna de enfrente desde el Camp Nou, zoom a 100x | Fuente: RPP

La cámara selfie de 12 MP enfoca, tiene buen ángulo y no dista del color de los otros lentes cuando está frente a ambientes bien iluminados. De noche, palidece un poco.

Foto con lente selfie. El post processing reduce el brillo que se muestra en el viewfinder. | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie en interiores | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato y modo noche | Fuente: RPP

Selfie de noche usando modo retrato | Fuente: RPP

Esta es la amplitud que logramos con el lente selfie | Fuente: RPP

En video, el equipo añade un modo de estabilización extremo en el lente gran angular, y logra hasta 20X de zoom con grabación fluida. Un poco raro que no se incluya la capacidad de grabar en 8K a 60 fps, una cualidad promocionada en el lanzamiento del Snapdragon 8 Gen 2. Te recomiendo revisar el carrusel para que veas los distintos modos de grabación.

Añade a todo esto la posibilidad de disparar fotos y videos de manera remota con el S-Pen e, incluso, hacer zoom con gestos. Samsung tiene una ventaja diferencial frente a competidores en Android, salvo el Pixel: es el mejor en ese ecosistema para videos en redes sociales sin distorsión ni degradación drástica.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Un rendimiento “For Galaxy”

Casi 2000 en single, casi 5000 en multi. Tomado con GeekBench 6 | Fuente: RPP

Cuando hice la review del REDMAGIC 8 Pro, mencionaba que el teléfono más poderoso no es el más eficiente siempre. Este S23 Ultra me da la razón, y establece esa marcada diferencia entre rendimiento y eficiencia, sin dejar de ser buena en una de las dos. Es, hasta ahora, la experiencia Android más potente en temas de gestión, paso de apps, retención de información en multitarea, renderización. Todo.

Hemos registrado una velocidad promedio en 5G, aunque es un tema de cobertura con Claro | Fuente: RPP

Ojo que esta alianza con Qualcomm para el Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” no aleja mucho a este equipo, pero sí sentimos esa suavidad en cada momento de nuestro uso. El rótulo empuja ciertos detalles de rendimiento máximo, pero sigue siendo la experiencia integral la que termina convenciendo. Es demasiado confiable para todas las tareas.

Estas son las apps preinstaladas de Samsung. Es compatible con los smart tags. | Fuente: RPP

En temas de conectividad, he podido usar el S23 con un chip de Claro en Lima y Barcelona, gracias al roaming. En ningún momento perdí conectividad, pero ya no obtenía 5G en Barcelona con ese chip. El WiFi es bastante robusto pese a que no llega a WiFi 7, aunque la compatibilidad con WiFi 6e no es para quejarse, anda bien y de manera estable para enviar info entre dispositivos bajo la misma red. Además, los dispositivos que usaba por Bluetooth no perdían conexión, e incluso pude moverme dentro de un avión entre el baño y mi asiento sin dejar de escuchar mi música.

La experiencia multitarea es fluida, incluso usando pantalla partida | Fuente: RPP

La multimedia es gloriosa y sin comparación, tenemos buen sonido y un gran panel con estupenda capacidad para exponer imágenes en HDR. Como viewfinder, la pantalla funciona realmente bien.

El sensor de huella es ultrasónico, por lo que no tendrás un destello de luz en la madrugada cuando desbloquees el equipo | Fuente: RPP

El sensor ultrasónico es rápido, pero la manera más eficiente para el desbloqueo de un teléfono así de grande sigue siendo el reconocimiento facial. En concreto, es un teléfono confiable, seguro y que, sin hipos, rinde al máximo entre trabajo, entretenimiento y juegos.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Gran autonomía, finalmente

El puerto USB-C es compatible con carga de 45W, y tendremos batería llena en menos de 70 minutos. | Fuente: RPP

Si vienes de usar un smartphone de gama alta, sabrás que son teléfonos que consumen mucha energía por la combinación de componentes de alto rendimiento. Sabrás también que Qualcomm ha mejorado consistentemente en temas energéticos con el Snapdragon 8 Gen 2 y que lo comprobamos durante la reseña del REDMAGIC 8 Pro. Con el S23 Ultra, me complace anunciar que tenemos un comportamiento similar.

En mi uso diario, he estado usando el equipo a brillo automático con 120 hercios y máxima resolución de pantalla, además de mantener encendido el 5G y registrando con fotos y videos todo lo que vimos en el MWC 2023. En esa rutina, anduvimos cerrando el día con 15% de restante, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Para analizar el drenaje durante uso excesivo, usé el S23 Ultra conectado a 5G con los DJI Mic conectados por USB-C y realicé un LIVE en Facebook de una hora y quince minutos desde el Lima Major 2023. Inicié el streaming con 65% de batería y terminé con 49%. Hermoso. Calentó muy poco en verdad.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ¿Vale la pena?

El S23U es, sin duda, el punto alto de Android en 2023 | Fuente: RPP

Mismo equipo, misma regla. Si tienes un S22 Ultra, quédate ahí hasta que cumpla su ciclo. Si vienes de un iPhone 13, también. Piensa en dos generaciones previas para poder dar el salto con confianza y sentir los cambios. Si tienes un dispositivo de gama media y quieres dar el salto a la gama alta, déselo. Puse al inicio que el rival del S23 es el menos pensado, y realmente resulta siendo el S22 Ultra del año pasado.

Samsung no tiene que demostrar por qué es el líder en ventas, y creo que hablamos de un equipo muy completo que toma distancia de otros con eficiencia. No cojea en ningún apartado, aunque eso no significa que sea el mejor en todo. Seguramente hay equipos con mejor autonomía, otros con mejor cámara para fotos, o uno con mejor diseño. Todo eso cae en saco roto cuando tienes un equipo que es el mejor en BALANCE. A eso debes aspirar.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 13 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: desde 5599 soles el modelo 8+256 en la web de Samsung Perú.