Las actividades remotas se han convertido en el nuevo estándar laboral. Pese a que las condiciones de conectividad han mejorado, aun hay problemas en escoger el mejor dispositivo para todo tipo de situación: un buen micrófono para conversar, un buen audífono que se use para música y llamadas, y un equipo que sea capaz de vencer al ruido del entorno, enemigo mortal de las videollamadas. NIUSGEEK tiene a prueba dos equipos que, por separado, logran satisfacer esa y otras demandas. Estos son los Jabra Evolve2 40 y 65.

Estas son las especificaciones de ambos equipos: JABRA EVOLVE2 40 EVOLVE2 65 TAMAÑO 186 x 157 x 60,5 mm PESO 188 gramos 176 gramos TIPO DE BOCINA Diadema por encima de la oreja ALTAVOZ 40mm | sensibilidad 117dB | alimentación 30mW RANGO DE FRENCUENCIA 20 Hz - 20 000 Hz | ancho de banda para voz entre 100 Hz y 8000 Hz MICRÓFONOS 3 MEMS digitales | sensibilidad de -26 dBFS/Pa CONECTIVIDAD USB-A | USB-C Bluetooth 5.0 hasta 30m | USB-C BATERIA No tiene 90min de carga | 37h música | 35h voz SOFTWARE JABRA Direct LED Notificaciones de Microsoft Teams, BusyLight, llamada entrante MATERIALES Acolchado con espuma ultrasuave y silicona, brazo de aluminio



Ambos son muy parecidos en construcción y en calidad de audio | Fuente: RPP

Estas son las cosas que debes saber acerca de los Jabra Evolve2

En acabado de construcción son muy similares, salvo el detalle de la conexión USB | Fuente: RPP

Construidos de manera simple. Estamos ante dos equipos construidos en la evolución de Jabra en el mercado laboral. Ambos equipos cuentan con una serie de almohadillas distribuidas a lo largo de la vincha, y con una espuma suave para los oídos, protegida por silicona. Los 4 botones de interacción se encuentran a la derecha: volumen abajo, pausa y reproducción, volumen arriba y mute/unmute. El micrófono en ambos casos se aloja sin problemas por fuera del auricular derecho, y es muy flexible para el uso. En el caso del Evolve2 65, tenemos un puerto USB-C para carga y conexión, mientras que el 40 tiene un cable USB-A incorporado de fábrica.

El micrófono no rota hacia el otro lado, pero va bastante bien al subir y bajar | Fuente: RPP

Diseñado para interacción. A diferencia de un headset “gamer” que requiere un tratamiento distinto para reacciones veloces y una ecualización que priorice la voz humana por encima de una mezcla de juegos, estos Jabra Evolve2 normalizan el audio para priorizar la conversación. Las voces suenan con buen peso, pero además usan gestos sutiles del micrófono para silenciar o activar el equipo. Los botones, pese a tener un clic fuerte, no se filtran en la conversación, lo que ayuda mucho a la concentración. Eso sí, tenemos un LED que muestra si estamos ocupados o no, y que cambia a púrpura cuando usamos Microsoft Teams. De hecho, estos Jabra Evolve están certificados para todo tipo de plataformas de conversación, pero añaden un modo directo a Teams con un botón alojado en la parte externa de la bocina derecha.

para música y voz sin abandonar el lado profesional, son la mejor experiencia hasta ahora en temas de comodidad | Fuente: RPP

Calidad de audio. En el caso de la música, el sonido es cálido y con buenos graves. El sonido comienza a distorsionarse en valores cercanos al 9, pero no resulta molesto. En el caso de las llamadas, la voz de nuestro interlocutor tiene buena potencia, y la nuestra es captada sin problemas. Lo que me encanta es que, si recibimos una llamada de Teams en la PC, el audio de la música se “acomoda” en otra frecuencia y prioriza la voz de la conversación.

El micrófono reduce el ruido ambiente a un punto realmente eficiente | Fuente: RPP

Ruido controlado. Por un lado, el nivel de presión de las almohadillas es sutil y firme, colocando el punto de presión para que calce con la oreja casi por contacto. Esta presión es suficiente para reducir un 25 a 30% de ruido externo. No tenemos cancelación activa, pero con esa presión ganamos algo. El micrófono, por otro lado, reduce considerablemente el ruido del entorno, haciendo que este headset sea, por defecto, mi predilecto para llamadas en casa y mi largo periodo de home office.

Los Evolve2 cuentan con luces LED para indicar si estamos ocupados o no con una llamada | Fuente: RPP

Un micrófono centrado en lo importante. En el tema de interacción, ambos equipos vienen preparados para activar y desactivar el micrófono con solo subir y bajarlo con la mano. Este movimiento, por ejemplo, también se representa en Zoom o Teams, por lo que no tenemos que apagar el micrófono en la app. En esta nota incluimos una grabación de audio para que puedas comparar el sonido de mi sistema de audio para grabar podcast, el micrófono de una webcam y ambos Jabra Evolve2.

Podemos usar el Evolve2 65 con el teléfono | Fuente: RPP

Jabra Direct y Jabra Sound+: el secreto de todo. Adicional a la gestión física desde los botones, Jabra añade “Jabra Direct” para PC o Mac como respaldo. Este software gestiona tanto el ecualizador del equipo como las opciones para el correcto funcionamiento, además de instalar las actualizaciones en el equipo. Desde aquí podemos determinar el tipo de notificaciones que recibimos, los estándares de sonido y el comportamiento del equipo. El Evolve2 65 tiene un adicional para el smartphone: Jabra Sound+. Esta app de iOS y Android permite añadir más elementos personalizados a las llamadas y la calidad de música. Además, nos ayuda a ubicar el equipo si lo extraviamos en casa emitiendo un sonido realmente fuerte. Si quieres usarlos como audífonos de calle, puedes hacerlo.

Los botones de interacción se alojan a la derecha: arriba el de volumen, al medio el play/pause y abajo el volumen. Al frente hay un botón MUTE | Fuente: RPP

Pensados para jornadas largas. Mientras probaba headsets diseñados para videojuegos, tenía un enorme problema para soportar jornadas largas. Al ser estructuras más pesadas y que empujaban el hardware a múltiples bocinas para virtualizar mezclas complejas de audio, el riesgo estaba en el cansancio. Con los Jabra, eso no ocurre. Tanto el modelo 40 como el 65 se sienten ligeros, cómodos y con poco nivel de peso en la parte superior de la cabeza.

El modelo Evolve2 65 tiene un dongle Bluetooth | Fuente: RPP

La gran ventaja del inalámbrico. Si bien ambos cumplen a cabalidad con todas las tareas, hay un plus que, creo, te ayudarán a decidirte por los 65, por encima del 40. Lo uso como equipo principal de conexión en casa, con el dongle Bluetooth conectado a mi PC y emparejado con mi smartphone al mismo tiempo. Cuando tengo una llamada en el teléfono, el audio de la PC se corta y puedo atender sin quitarme el headset. Incluso puedo mutear mi micrófono en medio de la llamada con solo levantarlo. La comunicación es clara, incluso con una distancia de algunos metros. Cuando acabas, el botón de Teams te permite colgar sin problemas. Al acabar, el headset retoma la reproducción de música en mi PC automáticamente. Hermoso.

Son realmente fantásticos para largas jornadas de home office.. casi ni los sientes | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, sin discusión. Si buscas la experiencia más ligera para reducir ruido ambiente en tus llamadas desde casa, el Jabra Evolve2 40 es perfecto, pero el 65 añade la interacción simultánea con tu PC y tu teléfono, así que es algo que debes considerar. No tendrás problemas al ver videos, escuchar música o conversar con alguien: son hechos para eso, para ser compatibles con todas tus actividades y no doblarte el cuello por el peso. Mi recomendación es: usa el 40 si tienes puertos USB disponibles en el equipo y quieres algo ligero para un solo lugar, o si tienes un niño que no puede aguantar por tanto rato audífonos pesados. Si eres de atender varias cosas en movimiento, los Evolve2 65 son tu mejor opción. No son equipos baratos – en Amazon el Jabra Evolve2 40 está a 139.99 dólares, mientras que el Evolve2 65 se encuentra por 219.99 dólares - , pero cumplen el trabajo de acompañar y gestionar como ninguno, las actividades remotas de nuestros tiempos: calidad, comfort y reducción de ruido en un pack ligero. Ve por ellos.

* Equipos cedidos por Jabra LATAM desde el 4 de noviembre del 2020 hasta la publicación de la reseña