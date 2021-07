El mouse se encuentra en el mercado con precios que promedian los 180 soles. | Fuente: RPP Noticias

El mercado de periféricos está lleno de opciones y, desde hace un par de años, tenemos una marca que está haciéndose un nombre de a pocos y con calidad: Primus.

Tras la gran experiencia con dos de sus teclados, ha llegado el momento de probar uno de sus mouses: el Gladius 10000S, que, como su nombre lo indica, llega a una precisión de hasta 10 000 DPI (puntos por pulgada). ¿Una fuerte competencia para las marcas ya tradicionales?

Especificaciones del Gladius 10000S

Marca: Primus Gaming

Gaming Numero de parte: PMO-201

Sensor: Optico

Resolución: 1000- 2000 -3000- 5000- 10000 DPI (VÍA SOFTWARE)

Velocidad de Respuesta: 125/250/500/1000 HZ

Interfaz: USB

Numero de botones: 7

Durabilidad de los Botones: 20 M de pulsaciones

Retroiluminación: RGB, Controlado mediante software

Frecuencia de imagen: 5000FPS

Requisitos del Sistema: WINDOWS XP / 7 / 8 / 8.1 / 10

Tipo de cable: Trenzado y enchufe USB moldeado

Dimensiones: 12,7 (la)x7,6(an)x4,0(al) cm

Peso: 121 gr (sin cable)

Primus Gladius 10000S en imágenes. | Fuente: RPP Noticias

Diseño

El Primus Gladius 10000S es agradable a la vista, con un diseño compuesto por matices.

Además de su placa lisa superior, mantiene costados ergonómicos y superficies texturizadas que son un poco disrruptivos con su diseño, aunque pertinentes y cómodos para sus usos.

Posee una hilera en su base para la iluminación RGB que gobierna al mouse. Brinda una simpática iluminación en la zona de su ubicación y, con su personalización, se adapta a cualquier combinación de setup. Y, si no te gusta, puedes apagar su iluminado con un interruptor trasero.

El Gladius 10000S y, atrás, el Primus Ballista 90T. | Fuente: RPP Noticias

Añado a la sección el cable trenzado morado, de buena resistencia y que luce adecuado hasta en color. Ni qué hablar del USB moldeado y forrado.

Es un mouse ligero, sin pesas. Un tamaño un poquito mayor al estándar, pero no extremadamente.

Estilizado en sus puntas de los clics, se nota moderno y -aunque no guste de la definición y referencia- gamer.

El mouse visto desde el lateral. | Fuente: RPP Noticias

Performance

Mis manos no son grandes y pese a que, como señalé en el punto anterior, el tamaño del Gladius 10000S es ligeramente grande, es muy cómodo en el uso: su movimiento es ligero y el clickeo es suave y silencioso. Probado en videojuegos como Counter Strike: Global Offensive, un shooter competitivo, su perfomance ha sido del mejor.

La calidad de sus materiales lo hace resistente y con larga esperanza de vida.

El punto clave del Gladius 10000S es que es editable completamente: en sus 7 botones, en su sensibilidad que llega hasta 10 000 y en su colorización mediante el software. Este está lleno de detalles y te brinda, si eres de los quisquillosos con el tema, un gran nivel de personalización.

Software del Gladius 10000S. | Fuente: RPP Noticias

Sin embargo, he tenido algunos problemas con el mouse y va más por el lado del software. Desde que lo personalicé vía su programa nativo, el Gladius 10000S prende con mi equipo con una sensibilidad mínima que hace que sea complicado moverlo durante varios segundos. Tengo que esperar hasta que aparezca la advertencia de Administrador “Desea ejecutar monitor.exe” para que mi configuración del mouse se aplique. (Y es un proceso algo largo, a pesar que el software está instalado en una memoria SSD).

Aunque por un momento pensé que era un hombre con mala fortuna, he leído un gran número de comentarios con problemas similares, con gran parte de ellos centrándose en la experiencia posterior al uso del software. Grave error, conociendo el hecho que, para llegar a la promesa de los 10000 de DPI (que va en su nombre), es necesario el uso del programa.

Este es solo uno de los inconvenientes que he tenido con el mouse. | Fuente: RPP Noticias

Asimismo, los botones laterales del mouse muchas veces no funcionan o en otras ocasiones tengo que apretarlos fuertemente.

Otro error va por el lado del sensor. Pese a ser óptico, en muchas ocasiones puede tener algunos problemas con el mousepad o superficie en la que se encuentre: moverás el mouse, pero no se leerá en la computadora. No es frecuente, pero me ha ocurrido en más de una ocasión.

El sensor del mouse y, a su lado izquierdo, el interruptor para apagar la iluminación. | Fuente: RPP Noticias

Conclusiones

El Primus Gladius 10000S es un mouse de buena calidad, cómodo para el agarre, ligero en peso, con teclas extras funcionales y pulsaciones, además de una gran sensación al clickear. Sin embargo, los problemas posteriores al uso del software y el sensor han opacado mi experiencia personal con el mouse. No es un mouse caro, pero conociendo el hecho que no he sido el único con estos problemas, probablemente no lo recomendaría a menos que realmente haya confirmado que el equipo funcione perfectamente.

* Equipo cedido por Primus desde el 23 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio 179.90 soles en el mercado local.

