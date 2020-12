En NIUSGEEK probamos el nuevo EMOVE TPS Pro | Fuente: RPP

En tiempos de pandemia, la micro movilidad ha jugado un papel importante en el provecho de espacios públicos y transporte de personas. En medio año, las calles en distintas ciudades han implementado espacios para bicicletas y scooters eléctricos, como mecanismo para control de aforos en el transporte público y automóviles. En poco tiempo, y tras el retiro de unidades de alquiler, las patinetas eléctricas han ganado terreno rápidamente. Para evaluar la propuesta actual, NIUSGEEK te cuenta todo lo que debes saber del EMOVE TPS Pro.

Estas son las especificaciones del equipo:

Estas son las cosas que debes saber del equipo:

Es una mejora en todo sentido respecto al primer modelo. Cuando repasamos las virtudes del primer modelo TPS, vemos que todo es mejorado: tamaño de ruedas, velocidad, nivel de frenado, velocidad máxima, menú de configuración. Prácticamente todo lo que teníamos en la primera TPS ha ganado puntos en la versión PRO.

Nuevos “topes” de velocidad. En el menú tenemos ahora la posibilidad de poner un “tope” de velocidad de 20, 25 o la máxima lograda. Para mí, el hecho de tener un tope de velocidad mejora drásticamente la estabilidad energética, pues el equipo no va a requerir un consumo mayor para velocidades mas altas. Esto otorga mayor estabilidad en el recorrido.

El manubrio se4 complementa con el timbre de campana, la luz delantera y el freno de doble sistema | Fuente: RPP

Menú más amplio de opciones. El tope de velocidades no solo es una mejora. El menú añade dos nuevas funciones que podemos activar cuando pulsamos el botón de menú y encendido al mismo tiempo:

P0: conversión de unidades en kilómetros (0) o millas (1)

P1: velocidad crucero desactivada (0) o activada (1)

P2: Selección de aceleración por impulso con el pie (0) o con el acelerador (1)

P3: selección del diámetro de las llantas para 85 - 8.5 pulgadas - y 10 – 10 pulgadas -. Esto permite ajustar el rendimiento del equipo en base al tipo de llantas

P4: Tope de velocidad de 20, 25 0 FF -hasta 32km/h -

El panel luminoso muestra la velocidad en tiempo real, el modo de viaje, la batería y notifica si requiere mantenimiento. Al lado derecho, bajo los botones de acción, está el acelerador | Fuente: RPP

Respuesta frente a pendientes. El equipo enfrenta, sin problemas, pendientes de 15 grados. Debo decir que he podido trepar con potencia hasta 20 grados, pero sí he notado que el TPS Pro consume más batería en esas condiciones.

Más batería, más autonomía. Eso sí, la batería no es problema. Con mi peso, y a una velocidad promedio de 25km/h, he tenido hasta 65 minutos de autonomía, una medida tremenda para equipos de esta clase. He tenido recorridos de 7 kilómetros en 44 minutos, y el scooter tenía un 20% de energía. La carga del equipo puede llevarse a cabo hasta en 5 horas, y puedes retirar de manera sencilla la batería. Es más, puedes llevar una batería extra contigo para el viaje de retorno.

Un poco más de derrape. Al tener una pulgada más alta en las llantas, el scooter cambia su centro de equilibrio y no está tan pegado a tierra como la versión anterior, que mantenía estabilidad por la altura de 8,5”. Sin embargo, y a diferencia de los scooters de llanta dura, la velocidad máxima no es un problema para la adherencia. Eso sí, hay momentos en que la velocidad de 30 hacia arriba ya genera un problema de agarre, sobre todo en la llanta trasera. Es ligero, pero está.

Las llantas logran un poco más de altura en este modelo | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sí, y es una compra satisfactoria en todo sentido. No solo estamos ante una evolución en la dirección correcta, sino que tenemos un soporte post venta en los talleres de EMOVE. Es un equipo que soporta, sin problemas, todo tipo de terreno urbano y que ha soportado mi peso y extras – morral o mochila con equipo, por ejemplo – sin inmutarse. Lo que debes tener en cuenta es que siempre debes viajar seguro, usando casco y protección extra en codos y rodillas. Ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por EMOVE Perú desde el 3 de noviembre hasta la publicación de la reseña