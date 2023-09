Probamos la aspiradora Samsung Stick Jet 75 Pet: solución a medida para el hogar de hoy

Tener una mascota implica una serie de responsabilidades que, por extensión de propiedad, incluye la limpieza del entorno compartido. Además de ordenar el desorden ocasionado por “la bendición” y el desecho natural de pelos, se suma el hecho de los ácaros que usan al animal como puente para llegar de la calle a la casa de manera sigilosa. Frente a eso, la limpieza profunda es clave, y Samsung tiene una herramienta que, sin proponérselo, se vuelve vita para familias gatunas, perrunas y diversas. ¿Vale la pena la aspiradora Samsung Stick Jet 75 Pet? Esta es la opinión de NUSGEK.

Samsung Stick Jet 75 Pet: esto es lo que debes saber

Moderno concepto de limpieza. Cuando a una persona como yo le hablan de una “aspiradora”, piensa en un pequeño almacén con llantitas y motor que se acopla a una manguera para succionar la mayor cantidad de suciedad que pueda encontrar entre los muebles y zonas difíciles. Esta no. Aquí nos encontramos con este concepto “shotgun” de aspiradora que no requiere una unidad de potencia externa.

En este caso, este Stick Jet 75 se acerca más a conceptos como los de Dyson, con componentes añadidos a la estructura del tubo de succión y que, por factor de forma, es práctica para desplazarnos por todos los ambientes. Hablamos de una composición de motores que actúan en forma de ciclones para succionar la mayor cantidad de suciedad posible, usando un arreglo concéntrico de nueve “pequeños ciclones” con 27 canales de aire para reducir la pérdida de succión.

Además, el equipo incorpora filtros HEPA, un microfiltro lavable, un filtro metálico para separar pequeñas partículas, un sistema ciclón más grande para desechos más grandes y una unidad central bajo el enmallado de bronce que captura micropartículas.

Pese a lo complejo que pueda parecer, el cuidado del dispositivo y el desmontaje de sus partes, así como la limpieza de cada componente, está bien pensado por Samsung para facilitar al usuario la tarea de mantener el Jet 75 en buen estado.

Accesorios. Lo bueno es que la Jet 75 Pet viene con una serie de aditivos para mejorar la experiencia de uso, y nos ayudan a identificar la utilidad concreta del equipo: asistirnos en la limpieza de desechos simples. En el empaque tenemos distintos adaptadores para succión desde rincones, repaso en suelo y recolección de pelo, los mismos que son compatibles tanto con el brazo extensor como con la boquilla bajo el envase recolector. De esta manera, no necesitamos usar un equipo de tanto tamaño o alcance para tareas menores.

200W de succión. Es aquí en donde el equipo desarrolla su perfil para la limpieza superficial, pues los 200W de poder soportan la capacidad para limpiar pisos duros, alfombras y moquetas de polvo, suciedad y pelo de mascotas. Además, es ideal para eliminar residuos pequeños, como migas de pan, arena y pelo de animales; mientras realiza de manera competente la tarea de aspirar suciedad y polvo de muebles, cortinas y otros objetos.

Sin embargo, es aquí en donde debemos entender la naturaleza del producto y explicar el por qué no está pensado como “aspiradora tradicional”. En ese caso, la unidad de carga es más pequeña que la de una aspiradora con ruedas, además de tener una potencia más ajustada a labores simples de limpieza sobre superficies. Trabajos pesados como limpiar superficies muy sucias (como alfombras que no se han aspirado en mucho tiempo), eliminar residuos grandes (piedras o trozos de vidrio) o aspirar residuos pesados (hojas secas o juguetes) no son tareas que puedan hacerse con este Jet 75 Pet por una razón simple: LAS MICROPARTÍCULAS.

A diferencia de una aspiradora tradicional, este equipo se enfoca directamente en mascotas y ambientes que requieren un trabajo más fino de recolección de elementos nocivos en el ambiente, y es justamente el rango que cubre esta jet 75 pet: pelo de mascotas, suciedad en muebles y limpieza de pisos lisos. Ahí es donde se luce para hacer un trabajo milimétrico.

Niveles de succión. En este caso, la Jet 75 de Samsung no incorpora el complejo sistema “Smart” de Dyson para reconocer el tipo de partícula que absorbe, sino que se centra en tres niveles de potencia – bueno, 4 – e indicadores luminosos en caso se presente un error. El panel LED que se añade indica esos detalles con claridad.

¿Para qué tener niveles en una aspiradora de mano? Pues todo depende de la adherencia del contaminante en superficies como muebles, alfombras o frazadas. El equipo no es capaz de trabajar sobre metal o en agua, pero sí lo hace eficientemente con pelo, papel, cintas y elementos ligeros. Y créeme cuando te digo que esto tiene potencia como para extraer más suciedad de alfombras que asumíamos limpias.

Autonomía y libertad de movimiento. En este caso, la Jet 75 Pet nos permite el uso de una batería de 3000 mAh para desplazarnos con solvencia en ciertas zonas de la casa, a diferencia de las tradicionales que requieren el transporte de una unidad adicional y encontrar el interruptor en cada habitación. Aquí, la batería se puede recargar mediante pines con la estación de carga que se puede alojar en una habitación que cuente con un tomacorriente libre para dejar el equipo con energía durante el reposo.

Esto, sin embargo, tiene sus desventajas. El cambio de velocidad en el nivel de succión provoca que la autonomía se reduca mientras incrementamos la potencia. En el nivel jet – uno más que se activa dejando pulsado el nivel MAX -, podemos tener un súbito incremento de succión, pero nuestro tiempo de uso se reduce de una hora – promedio de uso con el mínimo nivel de succión – hasta unos 15 o 18 minutos.

Samsung Stick Jet 75 Pet: ¿Vale la pena?

Hay un gran “depende” en esto, pero se acompaña con un claro “sí”. Por un lado, el tipo de vivienda hoy no requiere equipos tan pesados ni aparatosos que rompan la armonía de una convivencia tranquila y eficiente. En esos espacios, esta jet 75 brilla y deja brillo. Sin embargo, para casas grandes, con mucha ventilación y acumulación de muebles y alfombras, quizás valga la pena apostar por algo más potente y tradicional. En un departamento pequeño, unifamiliar y con mascotas, esto será esencial, incluso si la familia crece con un integrante más. Entre este Jet 75 Pet y un robot lustrador, se me acomoda mejor esta aspiradora por el tipo de muebles en mi casa. Dátela.

Equipo cedido por Samsung Perú desde el 22 de julio hasta la publicación de la reseña: precio en el mercado local: 1299 soles con accesorios.