Reseña del Oppo Reno10: un buen teléfono que tiene que pelear por un sitio en la gama media

La gama media de telefonía siempre será el campo de batalla más intenso de las empresas constructoras, y muchas apuestan por añadir características cercanas a los “tope de gama” para volverse atractivos entre marcas, modelos y precios. Oppo es una empresa que conoce bien ese terreno bélico, y parece que la décima generación de la saga Reno intenta revalidar el buen momento de la compañía en el mercado local, pero ¿vale la pena ir por el recientemente presentado Reno10? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Oppo Reno10: especificaciones técnicas

OPPO RENO10 Gris Grafito DIMENSIONES 162.4 x 74.2 x 8 mm | 185 gramos | Asahi Glass AGC DT-Star2 PANTALLA AMOLED 6,7" 1080 x 2412 | 120 hz |hasta 950 nits OS Android 13 | ColorOS 13.1 CPU Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) GPU | RAM Mali-G68 MC4 | 8GB (+4GB virtuales) ALMACENAMIENTO 128 o 256GB | expansión microSDXC | UFS 2.2 CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/2", 0.7µm, PDAF CÁMARA UGA 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA TELEFOTO 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom CÁMARA SELFIE 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi6 | NFC | IR | USB-C 2.0 MULTIMEDIA HDR10+ | Parlantes estéreo | 24-bit/192kHz audio SEGURIDAD Sensor de huella óptico bajo pantalla | Desbloqueo facial | Gestor de seguridad AUTONOMÍA 5000 mAh | 67W de carga PD3

Oppo Reno10: mejora consistente en diseño

Tenemos un equipo esbelto en manos, trabajado en bajo perfil con acabados entre dos capas de vidrio y un borde plástico que emula al aluminio. En el caso de la protección asignada, Oppo aplica la tecnología Asahi Glass Star2, un desarrollo de DragonTail para proteger contra rayones al chasis y la pantalla. Hace unos, el sistema previo fue usado para proteger ambas capas del Pixel 3a, y debo decir que, como usuario intenso del modelo XL por años, cumple con proteger de manera eficiente.

Respecto a la interacción, este Reno10 acomoda todo a la derecha y en la base: botones de volumen y bloqueo por un lado y el puerto USB-C conviviendo con un parlante y la bandeja SIM en la parte inferior. Esto nos deja un emisor IR y un arreglo de micrófonos en el borde superior, casis obre el otro parlante del sistema estéreo del equipo. La tapa trasera es limpia, y solo exhibe el arreglo de cámaras en un bump ovalado con la cámara principal sobre el flash LED y los otros lentes: un teleobjetivo y un ultrawide. Bajo la pantalla, se integra el lector de huellas óptico.

El diseño es muy similar a productos “gama media premium” de otras compañías, laterales curvos y delgado al agarre. Eso sí, no es tan resbaloso como otros, gracias a su acabado mate poroso que reduce la acumulación de huellas.

Oppo Reno10: un panel funcional

Este AMOLED incorpora un brillo que, en condiciones con mucha luz, palidece ligeramente. Afortunadamente, durante mis días de prueba no he tenido días soleados, por lo que en condiciones típicas de temporadas de frio, el brillo es más que suficiente para ver contenido en la calle. Lo bueno de tener un AMOLED en este rango de precios es que accedemos a AOD de fábrica y al sensor de huella bajo panel, dos condiciones que se aprecian en el segmento.

Además, tenemos hasta 120 Hz en tasa de refresco en una relación de aspecto 20:9. En términos prácticos, tenemos un equipo dentro del promedio de la categoría y que nos permite una experiencia de uso y respuesta táctil cumplidora. No he tenido “toques fantasmas” ni nada. Bien en este apartado. El único asunto es el leve sangrado de los bordes curvos, aunque ese tono más claro es un problema del formato y se ve en todos los equipos que apuestan por pantallas curvas.

Oppo Reno10: Un software que espero se mantenga al día

Llevamos Android 13 bajo ColorOS 13.1, una capa de personalización minimalista y que no intenta meterme por las orejas Booking.com o similares. Bien con la limpia propuesta de software, pero hay más.

Como debes haber intuido por otras reseñas que he hecho de Oppo, la personalización es un elemento clave en este software, y aquí encontramos un apartado dedicado a él: fondo, temas, tipos de letra, animación de la huella dactilar, íconos, forma del ajuste rápido, AOD, notificaciones luminosas en el borde. Nirvana.

¿El abuso? Omoji, una solución que busca convertirnos en un avatar que podamos replicar en casi todo el sistema. A diferencia de otras marcas, el resultado es muy atractivo, y altamente personalizable. Además, lo podemos usar como protector de pantalla. Es más, mi avatar de WhatsApp es un Omoji.

Otro atributo que podría ayudarte es Zen Space, una zona libre de distracciones que puedes activar para “darte un tiempo fuera” de toda la actividad que el teléfono te genera. Esto apaga todos los avisos en el equipo y te da una serie de consejos para que logres un nivel de relajación lejos de las distracciones. Puedes configurar diversos niveles en los que puedes añadir qué apps son las que te van a notificar, como entornos laborales o educativos.

En temas de seguridad, el gestor añade la posibilidad de bloquear o esconder apps, incluir información de emergencia y gestionar el acceso de menores o terceros a nuestro equipo, sin que ellos puedan acceder a nuestra data sensible.

Todo bien con el equipo, pero hay un detalle que me gustaría que se mantuviera: el programa de actualizaciones. A diferencia de otras constructoras, no tengo mucho feedback respecto a los calendarios de parches en Oppo, y tampoco he tenido uno de la marca por mucho tiempo, así que no sé realmente si es una compañía que maneja con solvencia los ritmos de implementación de nuevas versiones, y es algo que no lo sabré con una nota de prensa sino con un equipo en mano por meses. De momento, el parche de seguridad instalado es de junio del 2023, mientras que la actualización del Play Store va en febrero del 2023.

Oppo Reno10: Una cámara bien pensada, pero con problemas de ejecución

Creo que es uno de los teléfonos con mejor arsenal fotográfico en su segmento, a diferencia del Redmi Note 12 Pro+ y el Samsung A54 que prefieren añadir un lente macro que un teleobjetivo. El problema no es la calidad del sensor, sino el shutter. La velocidad de disparo me ha jugado mal en varios momentos, incluso muy luminosos con disparo automático. Por alguna razón, el procesador no se da abasto para registrar el momento en que yo pulso el disparo y obtengo la captura. No pasa siempre, pero pasa. Ojalá un update ayude a corregir eso.

La cámara telefoto 2X es genial en este segmento de mercado – nos da un buen soporte para las tomas retrato y el zoom hasta 5X en combinación -, y el ultrawide echa mucha mano del HDR para balancear las tomas. De noche, ambos lentes acumulan ruido.

El lente selfie de 32 MP va bien y obtiene imágenes de buena calidad, pero también se contagia de este desfase entre el disparo y la captura.

El video está dentro de lo que uno espera, con una estabilización electrónica y soporte hasta los 10X de zoom, pero de noche su optimización cae. Eso sí, no tenemos soporte para 1080p a 60 fps en el lente gran angular y el selfie, aunque eso sí se lo perdono a un equipo gama media. De noche, sí vamos a sufrir un poco.

Reitero, no tengo problemas con la implementación de los lentes ni su capacidad para registrar con calidad lo que ocurre delante de ellos. El tema es el proceso.

Oppo Reno10: Un MediaTek que debería ser potente

En este caso, nos encontramos con un MediaTek 7050 que, en términos prácticos, es un rebrand del 1080 que se incluye en el Redmi Note 12 Pro+ 5G que reseñamos y que también es un rival similar a este Reno10. En este caso, tenemos un mayor rendimiento en single core (hasta 100 puntos más que el Redmi, pero por detrás del Exynos 1380), aunque cae frente al multi core en ambos. Además, tenemos una configuración de 8GB de RAM físico y 4GB de RAM virtual, pero con una unidad UFS 2.2.

En el caso de la conectividad, vamos de sobra con el soporte 5G y redes WiFi, así como con periféricos Bluetooth – el WF-1000XM5 anduvo bien con este teléfono -. Nada que objetar en ese punto, así como en la multimedia y la salida de audio estéreo que, en combinación con el panel AMOLED, nos dan un buen combo de entretenimiento portátil.

La seguridad va bien, ya que contamos con el sensor de huella bajo pantalla, un sistema de desbloqueo facial y una suite de software asociado al equipo de manera nativa para proteger nuestros datos.

La experiencia de uso es fluida, pero estos detalles del shutter lag son los que evidencian que faltan algunos ajustes en el rendimiento del equipo. Espero, en verdad, que sea un tema de software.

Oppo Reno10: estupenda autonomía

La combinación de componentes y la optimización del procesador de 6nm nos deja un amplio margen para tener más de 5 horas de pantalla activa y no drenar la batería de 5000 mAh. Lo desconecté a las 5:30 de la mañana y volvió al cargador a las 10:30 de la noche con un respetable 15%. Nada mal.

Aquí hay algunas cosas. En la caja se añade un cargador de 67W que nos deja a tope de energía en poco menos de 50 minutos, lo que nos da tranquilidad ante los consumos intensos. El otro es el buen standby del equipo, que me flojeó un 10% durante toda la noche.

Oppo Reno10: ¿Vale la pena?

Con este salto de la edición 7 a la 10, Oppo demuestra localmente que se toma en serio el reto de incrementar su presencia con equipos más “frescos” y traerlos con la menor latencia posible. Aun está lejos de los puntales en el sector, pero ya es buena noticia que tengamos un equipo de fuste en estas lides. Ahora, si vale la pena, es un asunto un poco más complejo de definir cuando tienes varios competidores de buena talla: el tan mentado Redmi Note 12 Pro+ 5G, el Galaxy A54 o el mismo Motorola Edge 40, todos en el mismo segmento de precios. Frente a la parrilla, el telefoto del Oppo podría no ser un argumento tan potente como la certificación IP67/68 de Samsung y Moto, o la veloz carga del Redmi Note. Difícil momento. Todo depende de la ocasión y el precio. No te va a fallar.

* Equipo cedido a préstamo por Oppo Perú desde el 13 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 1799 soles en la configuración 8+256.