Reseña de los audífonos Sony WF-1000XM5: estos son los rivales por vencer

En todo el mercado tecnológico, la madurez de un producto llega con el tiempo. En el caso de Sony, han sabido adaptar soluciones premium a diversas gamas de precio, sin descuidar la vanguardia en las líneas tope. Los audífonos WF-1000 son parte de ese sector en el que la firma japonesa explora nuevas opciones, y la quinta generación tiene una misión muy difícil: superar a la versión previa XM4. ¿Vale la pena apostar por los WF-1000XM5? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Sony WF-1000XM5: Especificaciones técnicas

SONY WF-1000XM5 PESO Earbuds: 5.9 gr | CASE: 39 gramos DRIVER Equipo in ear | Dinámico 8.4mm | 6 micrófonos | Memory Foam RESPUESTA 20hz - 40,000 Hz en LDAC a 96Khz sampling | DSEE Extreme SENSORES Conductor óseo | acelerómetro | proximidad | panel táctil PROCESADOR Chip QN2 + procesador V2 | compatibilidad con Spatial Audio CODECS SBC, AAC, LDAC CONECTIVIDAD BT 5.3 LE | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | Google Fast Pair | 2 equipos CANCELACIÓN ANC | AMBIENT automático AUTONOMÍA Carga del case en hora y media | Qi wireless, USB-C | Hasta 16 horas* PROTECCION IPX4

Sony WF-1000XM5: Esto es lo que debes saber

“Menos es más” en diseño. Esta nueva generación de “Wireless Free” – WF para los amigos – reduce su huella frente al modelo previo tanto en peso como en tamaño. En concreto, es 25% más pequeño y 20% más ligero que los XM4. Si aun tienes los XM3, pues es momento de considerar el salto a algo más liviano. Además, las líneas son de manual 101 de Sony, pues hemos visto coqueteos similares con los LinkBuds S y otros productos mid-range de la firma.

Tanto el case como los earbuds cuentan con una terminación glossy llena de refracciones y una zona mate que marca los sensores táctiles, pero con acentos en color dorado para la marca y ornamentos. El estuche es muy compacto, pero eso no reduce las opciones de uso. Tenemos cara inalámbrica, luz LED para conexión y nivel de batería, puerto USB-C y botón para emparejamiento.

Otro elemento distintivo de los WF-1000X es la inclusión de puntas “memory foam” en lugar de la silicona tradicional. Esto ayuda a que personas como yo, que presentamos alergia a cierto tipo de componentes usados en la confección de esta protección de goma, podamos usar estos equipos sin problemas. Además, y como valor añadido, la espuma se adapta mejor al canal auditivo y podemos escoger entre 4 tamaños distintos: los que vienen instalados y tres juegos adicionales en la caja.

Mejoras en la conectividad. Finalmente, y desde caja, los XM5 se pueden emparejar con dos dispositivos a la vez e intercalar en el uso. Esto es básico para quienes, como yo, contestamos llamadas en el celular mientras escuchamos música en la PC. El paso es simple, y lo bueno es que reanuda sin problemas la reproducción. El otro punto es la inclusión de Google Fast Pair, que permite un reconocimiento veloz del equipo.

El tema sigue siendo la pesada experiencia en software para el primer uso. Entiendo que Sony empuje una serie de configuraciones iniciales que mejoran la experiencia de uso, pero creo que hay un par de pantallas que podemos saltar o, en todo caso, hacer más simple el proceso de emparejamiento. Creo que establecer un “Modo Simple” de conexión sería bueno para un usuario que no quiere explorar tantas opciones.

Te recomiendo usar el modo “Encuentra tu ecualizador” que se añade al software, un sistema que funciona de manera similar a lo que Sennheiser implementa en sus earbuds CX y que afina el audio mientras reproducimos música en otra app, y así calibrar a nuestro gusto la curva de EQ que realmente se adapte a nuestra necesidad.

Respuesta táctil y cancelación. Hay algunos argumentos de peso en este punto, pero otros que centran la parte negativa del review, pues han sido elementos muy notorios. Por un lado, tenemos una estupenda experiencia táctil y de funcionamiento de sensores en esta nueva generación, junto con la opción de Spotify a un solo toque. Lo único que me mata es el gesto para subir el volumen: darle taps constantes al earbud, algo que puede ser muy molesto cuando tienes algo que obstruye el canal auditivo y empujas con la punta del dedo.

Más allá de eso, Sony mejora lo que ya tenía ganado en temas de cancelación de ruido, implementando una experiencia mucho más dinámica al pasar entre el modo “ANC” y el “ambiente” mediante un sistema que optimiza el cambio en función de la presión que nos rodea y nuestra ubicación. Si determinamos que estamos en movimiento y vamos por la calle, el sistema asigna un modo “ambiente” que permite escuchar parte del entorno mientras caminamos por la ciudad. Si llegamos a la oficina, asigna la supresión de ruido de manera eficiente. Todo esto, repito, de manera automática y simple.

En términos de cancelación, andamos bien. Tenemos un modo de supresión total que reduce gran parte del sonido ambiental, aunque no se aleja mucho del modo “off” completo. Al ejecutar el modo “ambiente”, podemos notar frecuencias altas y medias bien establecidas para escuchar diálogos y ruido periférico; una función que sirve de mucho cuando entras a una tienda a comprar o alguien necesita hablar contigo. Eso sí, con archivos en alta calidad casi no vas a escuchar lo que alguien te pueda decir.

El tema aquí es que hay ciertas condiciones con las que este sistema no puede batallar, como las oficinas ruidosas – una redacción de noticias, mi tortura diaria – o el tráfico muy intenso. Siento que está un paso por detrás de los QC II earbuds de Bose en este punto.

Si queremos reducir el ruido ambiental de nuestras conversaciones telefónicas, el algoritmo de cancelación es muy intenso. Usualmente elimina el ruido mientras nos quedamos callados, pero no perfila completamente el sonido ambiente si hablamos, como si el ataque estuviese al máximo en un umbral por debajo del promedio. Lamentablemente esto no se puede ajustar, así que es un detalle que debes considerar. Lo bueno es que Sony tiene una tecnología que se apoya en la estructura ósea para mejorar nuestra voz, en combinación con lo que capten los micrófonos. Eso le da protagonismo a nuestra locución en las llamadas.

Calidad de sonido. No hay punto de discusión aquí. Estamos ante un sistema que sigue siendo un punto de referencia para el mercado TWS, en el que habitan propuestas que potencian innecesariamente los graves para compensar el tamaño del driver o una salida menos potente. Acá no. Acá Sony añade un procesador que compensa esa salida y que se complementa con el DSEE, el sistema que compensa las frecuencias que la cancelación de ruido elimina.

En “Girl, you´ll be a woman” de Urge Overkill, las guitarras tienen un estupendo brillo, aunque con una leve acumulación de instrumentos en las frecuencias medias - un tema con Spotify y sus descargas medias -. Sin embargo, la compatibilidad con LDAC nos da un mayor rango para la ganancia. En el caso de “Summer Song” de Joe Satriani, un track de mi colección en FLAC, los platillos no suenan rajados y el bajo flota sin mezclarse con el acompañamiento en quintas de la guitarra rítmica. El wha en la CODA es limpio y no pisa otras frecuencias. Es un sistema muy versátil para reproducción de todo tipo de contenido, pero todo depende de tu dispositivo fuente, y que sea compatible con archivos en alta resolución.

Una autonomía muy buena. Podemos tenerlo con vida entre 7 a 7 horas y media de manera continua mientras usamos el ANC, aunque el volumen es un elemento determinante en esta ecuación. Si le damos de manera muy intensa a la reproducción en alta calidad y volumen a tope, mientras intercalamos entre el ANC y el “modo ambiente”, obtendremos casi seis horas de reproducción.

El sistema nos permite recargar desde el case hasta dos tandas completas de reproducción, cada una en 90 minutos de reposo dentro del estuche. Recargar todo el sistema requiere, al menos, casi tres horas de conexión.

Sony WF-1000XM5: ¿Vale la pena?

Dentro del mercado TWS, esta gama de audífonos Sony siempre serán la referencia. Y este año no es la excepción. Además de un diseño cada vez más pequeño que intenta emparejar la huella de las marcas de teléfonos en este punto, los japoneses apuestan por un camino recorrido e incrementando funciones: un mejor proceso para limpiar la voz en llamadas, una compatibilidad estupenda con archivos de alta calidad – aquí hasta los Bose se quedan rezagados -, un sistema “ambiente” que funciona de manera automática y otros beneficios que sobresalen. Con esto, Sony se pone de nuevo arriba, aunque el precio puede ser una limitación para quienes se manejan en el rango de la oferta producida por marcas asociadas a celulares. Estos WF-1000XM5 son para quienes ya saben qué buscan y a qué aspiran, tras haber pasado por el doloroso camino de “probar” entre modelos distintos. Ve por ellos, sin dudas.

* Equipos cedidos por Sony Perú desde el 16 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1099 soles en la web de Sony.