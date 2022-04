Reseña de los LinkBuds de Sony: Raros, pero muy funcionales

NIUSGEEK tiene a prueba a los Sony LinkBuds | Fuente: RPP

La propuesta de audífonos TWS se incrementa, y muchos mantienen un perfil intermedio en función de añadidos como la cancelación de ruido o el emparejamiento con dos dispositivos. Estas condiciones no son menores, sobre todo cuando gran parte de estas condiciones se encuentran en un rango entre los 250 y 400 soles en el mercado local. Sony quiere que vayas por el diseño “abierto”, y propone un nuevo camino – hasta un nombre más sencillo -. ¿Vale la pena ir por los Sony LinkBuds? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

SONY WF-L900 LINKBUDS: Especificaciones técnicas

SONY LINKBUDS WF-L900 TAMAÑO Case: 41.4 x 48.5 x 30.9 mm PESO Case: 34 gramos | Earbuds: 4.1 gramos DRIVER Dinámico abierto CONECTIVIDAD BT 5.2 | frecuencia 2,4 GHz | hasta 10 metros CODECS SBC, AAC | DSEE habilitado RESPUESTA 20 Hz–20,000 Hz (44.1 kHz sampling) PROTECCIÓN IPX4 - salpicaduras en la parte externa -, no en el case ASISTENCIA Google, Siri, Alexa AUTONOMÍA hasta 5,5 horas por earbuds | hasta 12 horas en el case CARGA Carga completa hasta en 3 horas

SONY WF-L900 LINKBUDS: Qué hay en la caja

Esto trae el empaque de los Sony LinkBuds

Case y LinkBuds | Repuestos del soporte externo | Cable USB-C | Manuales y garantía

SONY WF-L900 LINKBUDS: Esto es lo que debes saber

El case es realmente pequeño

Gran reducción de medidas. Es lo primero que llama la atención al sacarlo de su empaque 100% desechable. Sony ha tratado de reducir el tamaño del case, y realmente parece una almohadilla suave con dos botores: uno frontal para liberar la puerta y uno trasero para sincronizar y resetear, justo al lado del puerto USB-C.

Así lucen las argollas de los LinkBuds

Un diseño muy distinto. Los TWS son realmente pequeños, y cuentan con dos partes. La primera es un aro sobresaliente que integra una grilla circular en todo el borde, mientras que una pequeña pelota incorpora los micrófonos, la parte táctil de interacción y un elástico de soporte para el oído interno. En la parte interna, apreciamos el puerto de pines para la carga y un sensor de proximidad.

En la parte interna tenemos la grilla del parlante y el sensor de proximidad

Un camino distinto a la comodidad. Como he comentado en varias ocasiones, he desarrollado una consistente alergia a las puntas de silicona que las marcas añaden a sus sistemas TWS. En este caso, no tenemos esa terminación, sino un contacto directo a esta “dona speaker” que se aloja en la entrada del canal auditivo y deja expuesta la esfera, la misma que se apoya en esta liga de plástico para dar estabilidad en la parte externa del oído. No hay sellado del canal auditivo, debido a que el agujero permite el ingreso del sonido externo.

Para conectarlos al 100%, recuerda descargar la app de Sony

Fast Pair con truco. Al abrir el equipo, los dispositivos con Android pueden detectarlo e iniciar inmediatamente la configuración, pero con un añadido: el software de Sony. Ojo que podemos emparejar este equipo sin necesidad de esta app, pero Sony incluye una serie de accesos a los toques y las funciones dentro de su programa propietario. Una pena que no podamos emparejar dos equipos simultáneamente, a diferencia de los Galaxy Buds2.

La aplicación nos deja implementar diversas combinaciones de toque

Arsenal Sony. Contra mi propio prejuicio, hay varias cosas que Sony ha logrado añadir a un sistema raro en diseño un conjunto de buenas herramientas. DSEE, control adaptivo, Speak to Chat, 360 Reality audio - compatible con TIDAL -, interacción con asistentes – Apple, Google y Amazon -, y un acceso directo a Spotify, una cualidad que solo habíamos visto en los Galaxy Buds de Samsung.

La posición es un poco rara, pero efectiva para mejorar el sonido

Lo táctil va más allá. Por diseño, estos LinkBuds tienen un problema de superficie de contacto para la respuesta a toques. Ante eso, los japoneses han ido un paso más allá: permitir el control táctil sin tocar los audífonos. La sensibilidad de estos WF-L900 es tan alta permite reconocer toques en la sien del usuario, en la patilla al lado de la oreja. Primera vez que uso un sistema de este tipo y ME ENCANTA. Lo quiero en todo lo que uso. Sony lo llama “Wide Area Tap” y permite simular el toque sobre el audífono para ejecutar la función que tenemos asignada por audífono. En este caso, Sony simplifica a dos y tres toques la interacción, así que nada de toques largos.

Podemos usar Alexa, Google Assistant o incluso Siri

¿Qué tal suenan? Raro, muy raro. Son audífonos pensados para tener referencia periférica mientras corres o caminas, casi como colocar un audífono cerca y sin ponértelo. Es casi un sonido de compañía, y el sonido invasivo del clic el teclado mientras escribo esta línea demuestra que no es para amantes de la cancelación de ruido o el aislamiento. Sin embargo, por alguna razón los graves son bastante equilibrados, cuando todo haría pensar lo contrario. El sonido no viaja muy lejos, lo que resulta ideal para este sistema “casi periférico”. Ya en temas de calidad, perdemos un poco de brillo, pero nada que resulte molesto. Para los micrófonos, te recomiendo escuchar nuestra prueba de audio en esta reseña.

EN la parte trasera del case tenemos el puerto USB-C y el botón de reset y emparejamiento

Autonomía promedio. Aquí no esperes milagros. Estamos en un promedio de 5 horas, con un margen de 15 minutos en ambas direcciones. El case carga en 3 horas, una desventaja que debes considerar con su capacidad de 2 cargas y media por contacto con los earbuds.

No es un sistema TWS para todo el mundo, definitivamente

¿Valen la pena? Yo no iría por ellos, pero porque soy muy dependiente de la cancelación de ruido. Estos audífonos se portan bien, pero me veo más cerca de los WF-1000XM4 que de estos LinkBuds, que apuntan a un usuario distinto: aquel que necesita sonido periférico y música con interferencia del mundo que lo rodea. En eso, creo que un runner, ciclista u oficinista puede considerar este TWS por encima de cualquier otro en temas de sonido, herramientas y diseño. Yo no, pero porque soy “tradicional”.

Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 22 de marzo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 799 soles en la web de Sony Perú.