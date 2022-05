Sony presenta sus nuevos WH-1000XM5 | Fuente: RPP

Sony sigue conquistando el interés del audio portátil, y su gama WH-1000X sigue siendo – pese al nombre – uno de los referentes actuales. Tras dos años manteniendo al modelo M4 en el mercado, llega la quinta generación del sistema personal de audio, y con varias novedades. Estos son los WH-1000XM5.

Para empezar, Sony decide ajustar el diseño a algo mucho más contemporáneo, con un look que asemeja a las propuestas de Apple o Huawei en look and feel. A diferencia de los modelos más rectos hasta los M4, aquí se apuesta por acabados un poco más pulidos y circulares.

Estos M5 llevan un acabado en cuero sintético que se ajusta de manera más cómoda al contorno de la cabeza, presionando menos los oídos y reforzando las posibles fugas de audio al colocarnos el equipo.

Las características más importantes del M5 | Fuente: RPP

Para el proceso de audio, Sony vuelve a apostar por el integrado V1 que ya fueron incluidos en el WF-1000XM4 y que, valgan verdades, hace un estupendo trabajo reforzando la cancelación de ruido con conjunto con el QN1 que estos sistemas añaden por años. Esta combinación, además de reducir el ruido ambiente y maximizar la cancelación de viento en los micrófonos durante llamadas, integra al potenciador DSEE Extreme con IA para mejorar la salida del driver de 30mm.

LDAC, asistencia y modo conversación

Así luce el modelo blanco | Fuente: RPP

Esta nueva generación cuenta con “Voice Pickup”, un mejor sistema para el reconocimiento por voz, y lo usa para potenciar la calidad de nuestro audio en conversaciones y en la interacción con el “ambient mode” automático al comenzar a hablar.

Tener DSEE Extreme permite, además, disfrutar de contenido en LDAC en estos M5, que potencian la calidad de sonido regenerando frecuencias perdidas durante la cancelación de ruido usando complejos algoritmos y un mapeo de nuestro pabellón auditivo. Sí, hay muchas cosas sucediendo al escuchar música.

Podemos emparejar el audífono con dos equipos | Fuente: RPP

El empaque ha crecido debido a que no podemos plegar el audífono | Fuente: RPP

Como es costumbre, este equipo cuenta con soporte para Google Assistant y Amazon Alexa, de tal forma que puedes interactuar con el asistente sin manos y solo activando la palabra clave. Además, el emparejamiento nos permite acoplarnos a dos equipos distintos y cambiar a otro con un solo botón. Ojo que también integran Google Fast Pair, así que los equipos bajo Android podrán establecer conexión rápidamente.

Sony mejora la carga rápida

Con esta nueva generación de WH-1000X, Sony impulsa un sistema de carga rápida que, con solo 3 minutos conectados a una fuente de energía, logran hasta 3 horas de reproducción. Fuera de eso, el equipo es capaz de ofrecer, teóricamente claro, hasta 30 horas de autonomía si desactivamos gran parte de las funciones y mantenemos el volumen a un mínimo aceptable.

El precio de los Sony WH-1000XM5 es de 400 dólares por lanzamiento y su llegada a tiendas se dará a finales de mayo del 2022.