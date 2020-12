NIUSGEEK tiene a prueba una bombilla y un bridge Philips Hue de Signify | Fuente: RPP

NIUSGEEK tiene a prueba parte del sistema Philips Hue, desarrollado para permitir la interacción de la iluminación en casa con comandos de voz.El proyecto “Smart Home” que cada persona afronta es modular, y la propuesta comercial está plagada de soluciones que se adaptan a nuestro presupuesto y necesidades. En mi caso, aposté por añadir luces que puedo controlar con la voz desde Google Assistant en distintas habitaciones, y he simplificado mi actividad para la decoración con solo un comando que determine la iluminación que requiero. Parte de ese grupo de soluciones, que integran focos y enchufes de TP-Link, dos bocinas de Google y Smart TVs de Samsung, también incluye este equipo a reseñar. NIUSGEEK tiene a prueba al Hue Bridge y una bombilla RGB de Phillips Hue.

Estas son las cosas que debes saber sobre el sistema:

El hub es obligatorio. El centro de la experiencia de Philips es el Hue Bridge, el hub que requiere una conexión permanente al router. Esto tiene puntos positivos y negativos. Por un lado, la instalación del hub permite que los futuros focos Hue que compremos se adapten automáticamente a la configuración – solo los Hue -. Lo malo es que debemos reservar un puerto del router para el hub, pues requiere conectarse directamente. Si tienes un router limitado en puertos, pues no te queda de otra. Si bien Philips garantiza que esta pieza es necesaria para el funcionamiento del sistema de luces, recordemos que es el segundo modelo que han lanzado y que no es compatible con la primera versión. Considera eso.

Este es el Hue Bridge que debes conectar al router de casa para que la iluminación e comunique con el WiFi | Fuente: RPP

La instalación es muy sencilla. Basta con conectar el Hue Bridge al router y a una toma de corriente para que la aplicación de smartphone pueda reconocerlo en el WiFi a un solo toque de botón. Con esto, habilitamos el sistema para el reconocimiento.

1: Conectas el equipo a la corriente | 2: Conectas el equipo al router con un cable | 3: Enciendes | 4: Abre el app y clic a Agregar Bridge .. así de fácil | Fuente: RPP

La bombilla. La aplicación de Hue está disponible para iOS y Android, y nos permite configurar los parámetros de manera eficiente, en base al color que queremos buscar para nuestra decoración. La gama disponible es amplia, y el nivel de luminosidad es muy bueno en tonos cálidos, aunque en los fríos y verdes parece un poco menos intenso. El foco no calienta tanto y es ideal para lámparas, no para techo. Eso debido al nivel de luminosidad para una iluminación general, que no es suficiente frente a bombillas LED tradicionales.

Foco rojo: Philip Hue | Foco celeste: TP-Link, ambos gobernados por el asistente de Google | Fuente: RPP

Mi setup. Como mencioné, en casa tengo algunos focos TP-Link que conviven con este Hue. Al ser independientes en configuración y no tener relación con el hub, requieren un trabajo mayor para su instalación – cambiar la frecuencia del wifi a 2,4GHz, por ejemplo – pero no es un tema complicado. El Hue convive con un vecino RGB en mi librero iluminando mi logo, y ambos van bien. Sin embargo, no uso la app Hue para modificar los parámetros. Uso ahí Google Home.

Con Android 11 controlo las luces sin necesidad de abrir aplicaciones de terceros. | Fuente: RPP

App Hue vs App Home. Tanto Hue como Kasa tienen apps independientes. Apenas instalé los focos, me olvidé de las dos y decidí administrar el uso de ambas bombillas desde el asistente por voz. Mi rutina transcurre con frases como “luz de streaming” para ajustar los focos a los colores de mis transmisiones en YouTube, “buenas noches” para apagar esas luces y “buenos días” para iluminar de blanco el mueble. Todo lo gestiono desde una sola app, y eso hace que el recurso sea más sencillo que abrir cada aplicación por separado. Usarla desde una app le quita lo divertido, pero igual debes tenerla para recibir actualizaciones.

Además de seleccionar colores, puedes crear escenas complejas con la iluminación de Hue... cuando compras varias luces. | Fuente: RPP

Costos. El Hue Bridge tiene un costo de 60 dólares en Amazon, y existe un A19 RGB con un costo de 50 dólares. Hablamos de 110 dólares para hacer funcionar una bombilla. En el mercado local existe una promoción temporal de 3 focos y el bridge a 659 soles, basadas en el modelo A60 – el que estoy probando -. La firma tiene un extenso catálogo de productos, pero nosotros solo estamos probando esta combinación.

En la aplicación puedes determinar el color exacto que buscas | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Pese al costo, creo que sí podría interesarle a alguien que quiera adoptar la simpleza de la instalación. La limitación es evidente: inviertes para una sola marca y la dependencia del hub es ineludible. Hoy hay propuestas que se configuran desde una app sin necesidad de un accesorio, pero no es tan simple como tener el hub. En mi caso, aprendí a gestionar una red de bombillas RGB y neutras con Google Assistant usando varias marcas, lo que me da el respaldo para prescindir de una marca en particular. Hay soluciones que se añaden a Google o Alexa, más allá de aplicaciones propias de la empresa. Funcionan bien, se adaptan a todo, y el modelo es escalable. ¿Puedes hacerlo sin hub? También. Es una gran compra si quieres implementar con más luces, tiras LED, bombillas y lámparas tu casa. Si vas por una sola, pues no es lo recomendable.

Equipo cedido por Signify