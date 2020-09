Desde su navegador, Google permite la ayuda del usuario en internet. | Fuente: AFP

Hoy en día, es casi imposible pensar en un mundo sin buscar algo que no sabemos en el buscador de Google, en un teléfono sin la mente de Android o funciones básicas como indagar una dirección en Maps. Y es que Google, de la matriz Alphabet Inc., es una pieza importante de internet y de nuestra forma de vivir conectada y, este mes de septiembre, está celebrando 22 años en el mundo.

“Pasaron solo 22 años desde el día en que Google nació en un garaje. Parece un tiempo breve y, sin embargo, en esas más de dos décadas el mundo cambió radicalmente. La tecnología nos dio posibilidades que jamás hubiéramos imaginado tener, muchas de las cuales se pusieron a prueba y se convirtieron en esenciales en el contexto actual”, comenta Florencia Sabatini, Gerente de Comunicaciones de Google Cono Sur.

“Aun así, este recién es el comienzo. La tecnología todavía tiene mucho más para darnos y seguramente seguiremos sorprendiéndonos en los años que vienen. Es un orgullo para nuestra oficina de Google en Perú ser parte de esta historia, con equipos locales que trabajan activamente con empresas, gobiernos, instituciones y líderes para poner todo el potencial que tiene la tecnología al servicio del crecimiento y desarrollo peruano”, menciona la especialista.

El avance de los desarrollos tecnológicos en los últimos años ha sido exponencial, desde el surgimiento de nuevos dispositivos hasta el lanzamiento de aplicaciones y programas que facilitan las tareas de los usuarios en su vida cotidiana. Pero, ¿cómo ha impactado Google en el mundo?

Uso personal: facilitando actividades diarias

El referente más básico es el buscador de Google: al que recurrimos cuando algo no sabemos, cuando queremos expandir nuestra información o solo para actualizarnos con el día a día.

Sin embargo, de él se desprende más herramientas. Una de ellas es Google Maps, quien nació como una forma de ir a nuevos lugares y buscar sus rutas más cómodas, pero también permite al usuario explorar al mundo.

Por otro lado, Gmail es uno de los correos preferidos por los usuarios, sirviéndonos como el servicio principal en el uso laboral, educativo o personal. Por encima de él, Google Drive es la nube donde nuestros archivos pueden ser almacenados de manera permanente en Google Fotos.

¿Podrías pasar un mes sin ver algún video en YouTube? ¿O sin intentar traducir algún texto con Translate? Según un estudio de Ipsos para Google de 2019, 8 de cada 10 peruanos conectados ingresan a YouTube todos los días desde una variedad de pantallas. Si bien el consumo de música es uno de los principales motivos, el mismo estudio arrojó que el 60% de los peruanos conectados elige ver videos en la plataforma relacionados a sus pasiones. Esto implica deportes, idiomas, películas, series y arte, entre otros. Y si de cultura hablamos, es importante destacar la herramienta Google Arts & Culture: una manera inmersiva de experimentar la cultura para descubrir el mundo entero de manera rápida, intuitiva y gratuita.

En el móvil resalta Android, el sistema gobernado por Google y que le da la mente a una gran cuota del mercado de teléfonos. Casi todas las marcas (a excepción de iPhone y próximamente Huawei), cuentan con él.

En tiempo de coronavirus: videollamadas

Con un mundo aislado para evitar más contagios de la COVID-19, las herramientas digitales están ayudando a conectar al mundo mediante videollamadas y clases virtuales.

Google Classroom que permitió la continuidad de las clases de forma virtual. Según expertos, la utilización de la tecnología como mediador y facilitador llegó para quedarse, no sólo en las clases, sino también en los trabajos, donde los paquetes de herramientas como GSuite permiten mejorar la productividad y trabajar de forma colaborativa e inteligente, incorporando productos como Meet, Drive, Chat, Docs, Presentaciones y Hojas de Cálculo. Por fortuna, durante etapa las funciones premium de la empresa se liberaron de manera gratuita para que todos prueben dicho ecosistema..

Y para las empresas

De acuerdo con la compañía, “las Pymes son clave para el desarrollo económico de Perú” y, este año, Google ha lanzado diversas herramientas para ayudar a los pequeños negocios a mejorar su posicionamiento online. Google para PyMEs, por ejemplo, permite a los emprendedores acceder de forma gratuita a una guía personalizada para destacarse en línea, atraer más clientes y trabajar de forma más eficiente. Otros recursos como Google mi Negocio o Google Ads que permiten brindar una mayor visibilidad a las organizaciones y estar cerca de las personas en el momento preciso en el que buscan productos o servicios. Para capacitarse existen plataformas como Primer y Garage Digital que permite a los emprendedores aprender de forma rápida y gratuita los aspectos principales sobre marketing digital y añadirlas en su negocio.

Google cierra el mes de su celebración siendo clave en el mundo y promete serlo por mucho tiempo más.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.