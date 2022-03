chromecast permite convertir una televisión HD a un Smart TV | Fuente: Unsplash

El Chromecast es un dispositivo creado por Google, que facilita a los usuarios tener distintos aplicativos e internet en televisiones que no son inteligentes. Esta herramienta ha ido evolucionando desde su lanzamiento en el 2013.

En esta guía, se contará qué es y cómo funciona un Chromecast, además de mencionar algunos modelos de las herramientas que permiten a muchas personas convertir su televisión HD en una televisión inteligente.

¿Qué es el Chromecast de Google?

La compañía de Google lanzó en el 2013 el dispositivo llamado Chromecast, que permite a sus usuarios ver aplicaciones de juegos, video y de streaming a pesar de que no tiene las opciones de un teléfono Smart TV.

Chromecast otorga al usuario la opción de enviar la pantalla del móvil, tablet o laptop a la televisión, sin tener que conectar cables o dispositivos grandes y caros. Dicho aparato permite impartir dispositivos conectados a una misma red de WiFi.



¿Cuál es la función del Chromecast?

El modelo convencional funciona mediante la tecnología de DLNA, que conecta dos dispositivos a una misma red, mientras que Miracast utiliza una Wifi Direct para conectar dos dispositivos Android. Ambas tecnologías se unen y dan paso al Google Cast, que permite unir el teléfono u otro dispositivo al mismo tiempo y otorgar el centro de la reproducción remota al usuario.

Los usos del Chromecast

Escuchar música

Permite hacer un karaoke

Jugar videojuegos

Ver YouTube

Ver video en las plataformas de streaming

Escuchar Podcasts

Permite mostrar fotografías

Los Modelos del Chromecast

A continuación, se mencionan algunos modelos del Chromecast.

Google Chromecast con Google TV

Cuenta con una resolución hasta 4K con HDR, además, funciona con un sistema operativo de Google TV. Puede controlar los dispositivos inteligentes del hogar y cuenta con su propio mando de control, que incluye el Asistente de Google. Lee nuestra reseña aquí.

Google Chromecast 3

Tiene una calidad de reproducción HD hasta 1080p, no cuenta con un mando físico para manejar el contenido de la TV. Se presenta en dos colores, los cuales son blanco y en negro. La única desventaja es que no transforma el televisor en inteligente, si es que no se tiene de intermedio un teléfono o una tablet.

El Chromecast Ultra

En su lanzamiento en el 2016, se rumoreaba que iba a permitir ver contenido en resolución 4K en la plataforma de streaming Netflix, sin embargo, salió del mercado en el 2020. Fue sustituido por el Chromecast con Google TV.





