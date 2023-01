Google infectado con el hongo Cordyceps en su buscador de PC. | Fuente: Google

'The Last of Us' es la serie del momento. La producción basada en el videojuego homónimo del 2013 ha obtenido una aceptación masiva por su narrativa y la actuación de sus personajes, por lo que cada vez más personas esperan solemnemente los domingos para ver los nuevos capítulos.

Google sabe de esta efervescencia y ha decidido unirse a la celebración con un ‘easter egg’ muy curioso: infectando su buscador con el hongo Cordyceps.

Google está infectado

Al buscar ‘The Last of Us’ tanto en PC como en celulares, podrás ver cómo aparece un botón rojo en forma de hongo en la parte inferior de la pantalla.

Al darle clic, verás como todo el navegador es infectado con el hongo Cordyceps, el cual inicia la infección masiva que se ve en la serie.

Puede tocar tres veces más (en dispositivos móviles, más con la versión de escritorio) para que toda la página de resultados se vea superada por hongos, que afortunadamente está ilustrado/dibujado en lugar de verse fotorrealista.

La narrativa de la serie gira en torno a este hongo y al hecho de que Ellie (Bella Ramsey), pese a estar infectada, no se convierte en una especie de zombi, por lo que puede ser la clave para la cura contra esta pandemia.

Así luce la 'infección' desde celulares. | Fuente: Google

El hongo es real

Es importante señalar también que dicho hongo existe en la vida real con más de 400 especies parásitas.

Pertenecen al reino Fungi y muchas de sus especies se introducen a insectos, reemplazando sus tejidos mientras que sus estromas (cuerpo elongado) adquieren distintas formas complejas que sobresalen del cuerpo del afectado.

Aunque realmente sí controlan a los insectos que poseen, no son una amenaza a los humanos debido a que no soportan sus temperaturas corporales.

