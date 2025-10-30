Google se convierte en Pac-Man para celebrar Halloween y el 45 aniversario del mítico videojuego

Google ha implementado uno de sus populares doodles para celebrar Halloween y el 45 aniversario del mítico videojuego Pac-Man, de la firma japonesa Bandai Namco.

Así, desde la pantalla de inicio del buscador, se puede acceder a una versión temática del videojuego, estrenado en Estados Unidos en octubre de 1980 (en Japón, se lanzó en mayo de aquel año).

En su blog oficial, Google informó que este minijuego consta de ocho niveles, entre ellos cuatro laberintos de casas encantadas, diseñados en colaboración con Bandai Namco.

“Tu misión es guiar a Pac-Man a través de estos niveles festivos, ayudarle a comer todos los puntos y esquivar a los icónicos y coloridos fantasmas: Blinky, Inky, Pinky y Clyde”, resaltó la multinacional.

“Presta mucha atención al interior de cada casa encantada, ya que su diseño refleja directamente la personalidad del fantasma que la habita. Recoge píldoras de poder para cambiar las tornas y perseguirlos tú mismo”, agregó.

El minijuego de Pac-Man estará disponible solamente por 24 horas, a propósito de las celebraciones de Halloween.

