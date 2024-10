¿Quieres desinstalar apps de tus otros dispositivos de manera remota? Así puedes hacerlo desde Google Play

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Imagina que tienes una aplicación ocupando espacio en uno de tus dispositivos, o tal vez quieres eliminar una app que descargaste en tu tablet pero no tienes acceso a ella en este momento. En casos así, sería ideal poder gestionar tus apps sin necesidad de tener contigo el equipo, y todo esto lo puedes hacer fácilmente desde tu celular.

Gracias a las herramientas de Google Play, gestionar las aplicaciones en todos tus dispositivos Android es más simple que nunca. Una de las funciones más útiles es la posibilidad de desinstalar aplicaciones de manera remota en otros móviles o tablets vinculados a tu cuenta, e incluso en dispositivos como Google Chromecast.

¿Por qué es útil esta función?

Esta opción no solo te ayuda a liberar espacio en dispositivos que no tienes físicamente, sino que también es muy beneficiosa si, por ejemplo, has olvidado desinstalar una aplicación en un móvil antiguo o tablet que ya no usas activamente.

Además, puede ser útil por razones de seguridad, si quieres eliminar rápidamente una aplicación potencialmente maliciosa de otro dispositivo antes de tener acceso a él. En resumen, te da mayor control sobre todos tus equipos desde cualquier lugar.

Pasos para desinstalar aplicaciones remotamente desde tu celular

Abre la aplicación de Google Play Store en tu celular. Pulsa sobre tu foto de perfil, ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción 'Administrar dispositivos y apps'. Verás dos pestañas: 'Descripción general' y 'Administrar'. Elige 'Administrar'. En 'Administrar', aparecerá seleccionado por defecto 'Este dispositivo'. Haz clic ahí y selecciona el móvil o tablet del que deseas eliminar la aplicación. Una vez seleccionado el dispositivo, te aparecerán todas las aplicaciones instaladas en él. Marca la casilla junto a la aplicación que deseas eliminar y presiona el ícono del tacho de basura en la esquina superior derecha. ¡Listo! La aplicación será desinstalada del otro dispositivo.

Con estos simples pasos, puedes gestionar eficazmente las aplicaciones en todos tus dispositivos Android desde la comodidad de tu propio celular, manteniéndolos limpios, seguros y con mayor espacio disponible.

