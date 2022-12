Google integrará los servicios de Maps y Waze | Fuente: RPP

Por años, Google – hoy Alphabet - ha mantenido entornos similares conviviendo bajo su enorme paragua de negocios y, sin motivo aparente, que unifica luego de varios años. Desde YouTube y Google Video, pasando por Hangouts y Chats o las recientes Meet y Duo, la empresa de Mountain View ha pasado por procesos de reestructuración en los que suele extraer lo mejor de un área para optimizar una más grande. Bajo esa dinámica, ha llegado el momento de fusionar a Waze con el servicio Google Maps.

Según señala Wall Street Journal, Google viene manejando a la interna una reestructuración en su sistema de mapas, GPS y navegación que terminará en una fusión eventual entre Google Maps y Waze, el servicio adquirido por 1,100 millones de dólares en 2013. Sin embargo, durante este proceso las dos marcas seguirán coexistiendo de manera independiente.

Este proceso de fusión entre Maps y Waze, iniciado este 9 de diciembre, movilizará a 500 empleados dentro de la división “Geo”, la encargada de administrar servicios como Earth y Street View. Todos estos esfuerzos responden a la necesidad de reducir costos operativos e incrementar la productividad en un 20%, de acuerdo con estimaciones previas del CEO de Alphabet, Sundar Pichai.

“Google sigue profundamente comprometido con la marca única de Waze, su amada aplicación y su próspera comunidad de voluntarios y usuarios”, dijo un portavoz de Google.

Waze y su futuro dentro de Google

Waze es un servicio que, desde hace tiempo, se convirtió en la aliada perfecta del tráfico en distintas ciudades. Tras ser fundada como Linqmap y cambiar su nombre a FreeMap, el servicio logró una base de 50 millones de usuarios en 2013.

Ese crecimiento le permitió ser tentada por Facebook, que estaba dispuesta a invertir hasta 1,100 millones de dólares combinando efectivo y acciones de la compañía. Sin embargo, el acuerdo no llegó a establecerse y fue finalmente Google la marca que adquirió los activos de Waze, cubriendo en efectivo el pago a los accionistas y añadiendo un pozo de 100 millones de dólares para empelados en base a su rendimiento.

En 2021, Noam Bardin deja el cargo de CEO en Waze para desarrollar una red social llamada Post, un servicio que busca competir con Twitter. Dos semanas después de abandonar Google, Bardin escribió lo siguiente en su perfil de LinkedIn:

“Solo tengo cosas positivas que decir sobre el liderazgo de Google que me dio toda la independencia que pudo. Si tuviera que resumirlo, diría que la relación señal/ruido es lo que me desgastó. Creamos empresas para crear productos que sirvan a las personas, no para sentarnos en reuniones con abogados”.

No hay detalles sobre el impacto de esta fusión en ambas firmas, o si solo una sobrevivirá como nombre de cara al usuario. Lo que sí es claro es que Google Maps es el servicio más importante dentro de la empresa, y eso condiciona el futuro de Waze en el mediano plazo.