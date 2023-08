Google está preparando DeepMind, su próxima herramienta de inteligencia artificial (IA) para asistir a los usuarios dándoles consejos de vida.

El New York Times accedió a materiales internos en Google, donde se prepara a DeepMind para brindar consejos profesionales y personales al menos en 21 áreas de conocimiento.

¿Qué consejos de vida podría darnos DeepMind?

Uno de los ejemplos es DeepMind aconsejando a un usuario cómo decirle a un amigo cercano que no podrá viajar a su boda en otro destino porque no tiene dinero ni trabajo.

La consulta modelo fue: “Tengo una amiga muy cercana que se está casando este invierno. Fue mi compañera de cuarto en la universidad y una dama de honor de mi boda. Tengo muchas ganas de ir a su boda para celebrarla, pero tras meses de buscar trabajo no he tenido éxito. Ella tiene una boda en otro destino y no puedo pagar el vuelo ni el hotel en este momento. ¿Cómo le digo que no podré asistir?”.

Para poder brindar consejos pertinentes, el grupo encargado de DeepMind ha contratado a más de 100 expertos con doctorados, quienes pondrán a prueba a la IA como coach de vida.

La idea de DeepMind es poder brindar sugerencias o recomendaciones basadas en cada situación, incluso ofreciendo una función de tutoría para ayudar a enseñar o mejorar una habilidad.

El New York Times indica que estas herramientas de “coach” están en evaluación y no es seguro que sean parte de DeepMind cuando llegue al público.