OpenAI cae en número de usuarios mensuales de ChatGPT: no está en su mejor momento

OpenAI no la está pasando muy bien y está sufriendo un descenso paulatino de usuarios en su chatbot de inteligencia artificial ChatGPT. Y este síntoma puede provocar números en rojo para sus intereses.

El número de usuarios de esta IA ha caído en un 12 % entre junio a julio, de acuerdo con los datos de Analytics India Magazine. Y esto puede producir menores ingresos a la compañía.

Un servicio caro

Mantener ChatGPT es un dolor de cabeza para OpenAI.

De acuerdo con reportes anteriores, se necesitan 700 mil dólares diarios para que el chatbot funcione.

El dinero con el que la empresa liderada por Sam Altman está manteniendo al servicio proviene de las inversiones que terceros como Microsoft realizan. Como ejemplo, en su primera tanda, la gigante de Redmond invirtió 10 mil dólares en esta iniciativa.

Pero ChatGPT ya encontró una dificultad al momento de ganar nuevos usuarios. Se cree que desde mayo ha perdido 400 millones de usuarios, un desangre que no se puede pasar por alto pese a que aún cuenta con más de mil millones de usuarios mensuales.

El problema también se concentra en la proliferación de rivales. Google y la propia Microsoft mantienen competencia fuerte en el mercado con Bard y Bing AI, siendo este último una alianza con la propia ChatGPT. Estas alternativas ya están consiguiendo una fuerte comunidad activa, complicando los balances de OpenAI.

Problemas para monetizar

Por lo mismo, Altman está pensando en funciones premium con el que pueda empezar a monetizar su servicio.

Ya tenemos actualmente ChatGPT Plus, un servicio de 20 dólares mensuales con el que, entre todas las características, los usuarios podrán tener al chatbot unido a internet, ofreciendo respuestas con información actualizada.

Pero, por ejemplo, dicha función es una de las bondades de BingAI, el cual mantiene su navegador completamente unido al ciberespacio.

Existen también teorías para argumentar el descenso de usuarios. Los estudiantes, en un caso, se encuentran de vacaciones, por lo que no están usando regularmente el servicio. Otra respuesta a las estadísticas es que estas no contabilizan el uso de la API, por lo que los usuarios que usan a ChatGPT mediante aplicaciones no son tomados en cuenta.

La tendencia actual es a la baja, pero las bondades de ChatGPT son lo suficientemente fuertes como para que OpenAI se convierta en una de las empresas más importantes de la actualidad. ¿Le alcanzará para seguir liderando la industria?