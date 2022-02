La FTC supervisará la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. | Fuente: Flickr

Un organismo antimonopolio de Estados Unidos realizará una revisión de la adquisición de Activision Blizzard propuesta por Microsoft por 68.700 millones de dólares. El encargado será la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

Según lo informado por Bloomberg, la FTC supervisará sobre si la compra dañará la competencia, en lugar del Departamento de Justicia, de acuerdo a una fuente familiarizada con el asunto. Las dos agencias tienen facultades para revisar adquisiciones monopólicas, y normalmente llegan a acuerdos sobre que investigación liderará cada uno.

Activision posee títulos muy importantes y populares, como Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush. Aún no está claro si Microsoft tiene planes de lanzar estos títulos de manera exclusiva para Xbox y Windows PC.

Precedentes

Lina Khan, presidenta de la FTC, ha estado revisando adquisiciones y resalta por ser contundente, particularmente por empresas tecnológicas gigantes, que, según ella, puede aprovechar su dominio en una línea de negocio para ganar poder en la industria.

Bajo el liderazgo de Khan, la agencia presentó una demanda para bloquear dos adquisiciones importantes en la industria tecnológica. Una de ellas es la compra de ARM por parte de Nvidia y el otro es el acuerdo de Lockhead Martin para comprar Aerojet Rocketdyne Holdings.

