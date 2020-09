Uno de los 2,000 pares de OnePlus Buds confiscados. | Fuente: Twitter / CBP

El mercado de los audífonos inalámbricos sigue en crecimiento con Apple como líder, particularmente entre los usuarios “premium”. Mientras algunas compañías como Samsung optan por diseños únicos en sus Galaxy Buds Live, otras hacen productos que se parecen bastante a los AirPods. Tanto que pueden ser confiscados como “productos falsificados”.

Esto es lo que le pasó a OnePlus. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos o CBP confiscó “2,000 audífonos Apple falsificados” provenientes de Hong Kong con un valor aproximado de US$ 398 mil. En realidad, eran los One Plus Buds.

La interacción de OnePlus con la CBP. | Fuente: Twitter

La cuenta de OnePlus en Twitter respondió con humor, pero aún no se sabe qué ocurrirá con el cargamento confiscado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Izquierda: OnePlus Buds. Derecha: AirPods. | Fuente: OnePlus / Apple

Definitivamente se trata de un descuido de oficiales de Aduanas estadounidenses, pero también un llamado de atención a las compañías que hacen diseños demasiado parecidos a los de Apple.

