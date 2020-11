Apple M1 es el primero de la compañía con la tecnología ARM. | Fuente: Apple

Este martes, Apple ha presentado al mundo sus primeras computadoras Mac con chips Apple Silicon, las primeras con tecnología ARM en su línea, dejando su dependencia de Intel e innovando con M1. Su potencia y poder -por supuesto- debe ser probado con aplicaciones y juegos, y estos son los que ha prometido la compañía de inicio.

Las apps de edición son la prioridad para la compañía. Dentro de las aplicaciones de terceros que estarán presentes en las nuevas computadoras se incluirán programas de edición conocidos por el público: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Cinema 4D y otros más.

En el caso del primero, estará disponible desde el lanzamiento de las máquinas, acompañado de las apps originales de la compañía como Final Cut Pro, Logic Pro, Safari, Note, GarageBand e iMovie.

Sin embargo, en el caso de Photoshop y “otras aplicaciones insignia de Adobe” (como Premiere o Illustrator), estas apps estarán disponibles en los primeros meses del 2021.

Por otro lado, Apple dijo anteriormente que Microsoft Word, Excel y PowerPoint también se están actualizando para estas nuevas Mac.

En cuanto a juegos también se mostraron algunos juegos hoy: Baldur's Gate 3 , Beyond a Steel Sky y Subnautica: Below Zero.

También se han mostrado ports de aplicaciones de iPhone o iPad, como el exitoso juego Among Us o HBO Max. También se incluye el editor de código Nova y la aplicación de codificación para niños Hopscotch.

Finalmente, también se añade el llamado Rosetta 2 que emulará el código Intel y permitirá que se ejecuten aplicaciones antiguas. Sin embargo, es posible que esas aplicaciones no se ejecuten sin fallas y es probable que sean más lentas porque su código debe traducirse mientras operan.

