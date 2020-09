Apple planea lanzar muy pronto su producto de suscripción llamado Apple One. | Fuente: Unsplash

Según lo informado hasta ahora, Apple planea incluir varios de sus servicios en una sola suscripción, puede haber un paquete básico con Apple TV + y Apple Music, además de paquetes completos con Apple News, Apple Arcade y más, todo bajo el nombre de Apple One.

Ahora, el medio 9to5Google, descubrió en la última versión 3.4.0 beta de Apple Music para Android que la compañía ya se habría decidido por el nombre Apple One.

En unas nuevas cadenas en la aplicación se confirma que Apple Music se incluirá con Apple One cuando se lance de manera oficial:

<string name = ”applemusic_with_aristotle_subtext”> Incluido en Apple One% s </string>

<string name = ”aristotle_main_subtext”> Paquete de suscripción% s </string>

<string name = ”aristotle_main_more_info”> Tu suscripción a Apple Music se incluirá en Apple One a partir del% s. No se le cobrará por ambas suscripciones. </string>

Apple aclara que Apple One y la suscripción existente de Apple Music no se superpondrán, garantizando que evites pagar doble. Además, no podrás renovar tu suscripcción de Apple One desde la aplicación Apple Music para Android, en cambio deberás usar un dipositivo con iOS.

Sin embargo, por el momento no hay mucha información sobre los precios y fecha de lanzamiento, se espera que Apple anuncie pronto su nuevo producto de suscripción, lo más seguro es que sea durante su evento de la próxima semana.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.