Apple

Aún faltan dos meses, pero las filtraciones y rumores empiezan a llegar. El medio internacional Bloomberg ha anunciado que Apple lanzará Apple One, el paquete de todos los servicios de suscripciones que tiene la compañía.

El reporte menciona que One tendrá categorías que van acorde a los gustos del cliente, combinando entre los distintos servicios con los que ya cuenta la empresa: Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, iCloud y Apple News Plus.

El paquete básico ofrecerá acceso a Apple Music y Apple TV Plus. Un segundo paquete ofrecerá los mismos dos servicios y agregará Apple Arcade. La tercera opción contará con esos tres servicios y también con Apple News Plus. La versión más completa, que se lanzaría el próximo año, contaría con el acceso a los cuatro servicios y también a almacenamiento de iCloud.

La fecha de presentación será en octubre, como primer aniversario de Apple TV Plus más el anuncio del iPhone 12. Sin embargo, aún no sabemos de precios.

