Apple One ya es oficial en Perú y Latinoamérica | Fuente: RPP

No es extraño ver cómo en los últimos meses, Apple ha dado más protagonismo a sus servicios que a su propio hardware, y no es para menos. De acuerdo con el último reporte trimestral, la compañía de Cupertino ha incrementado sus ingresos en este apartado, como parte de una estrategia para no depender de las ventas del iPhone en un año irregular para su distribución. Como parte de los anuncios de setiembre, Apple presentó “Apple One”, un sistema que unifica todo el paquete de suscripciones de la compañía y permite, mediante un solo pago al mes o anual, el acceso a todo su contenido. Ese sistema ya se activó hoy en Perú y el resto de Latinoamérica.

Apple One, lo que trae

Hablamos de una serie de paquetes que integran todos los servicios de Apple:

Apple Music y sus más de 70 millones de canciones.

Apple TV+, el servicio de suscripción mensual de la compañía dentro de Apple TV.

Apple Arcade, con el pase directo a más de 100 juegos libres de publicidad.

iCloud, la nube de Apple para sincronización de archivos y copias de seguridad.

Apple News+, el repositorio de revistas y diarios dentro de Apple

Apple Fitness+, el asistente personal para actividad física que se integra desde el Apple Watch a todo el ecosistema.

Fuera de esta segmentación, es importante entender que iCloud es, en gran medida, el factor de peso para la contratación de estos planes. La alta demanda por sincronización en nube para equipos que no pueden ampliar por microSD su capacidad interna es, cuanto menos, una poderosa razón para ampliar los ridículos 5GB gratuitos.

Apple One, los paquetes disponibles

Estos son los servicios dentro de Apple One. Salvo News+ y Fitness+, todos están disponibles ahora | Fuente: RPP

En el caso de este lanzamiento, Apple ha apostado por dos de tres planes anunciados:

Individual: Apple Music, TV+, Arcade y 50Gb de iCloud – la parte más atractiva de todo.

Familiar: incluye todo, pero incrementa la capacidad de iCloud a 200GB.

El tercer paquete es el “Premiere”, pero aun no es oficial su llegada, ni siquiera en estados Unidos. Ese plan más caro añade News+ y Fitness+, pero el paquete de ejercicios de Apple está programado para finales de 2020.

Apple One, lo que necesitas para hacerlo funcionar

Apple ha llenado de instrucciones el sitio web oficial | Fuente: RPP

Desde el sitio web de Apple, los requerimientos establecidos son los siguientes: “Los servicios de Apple One funcionan en diferentes dispositivos Apple, como el iPhone y el iPod Touch con iOS 14 o posterior, el iPad con iPadOS 14 o posterior, el Apple TV con tvOS 14 o posterior, y la Mac con macOS Big Sur o posterior. Si te suscribes usando otro dispositivo, puedes disfrutar Apple One en cualquier versión de macOS anterior a macOS Big Sur.”

Para activar el paquete, debes hacerlo desde tu dispositivo Apple, ingresando a Configuración > Cuenta > Administrar Suscripciones. Desde esa pestaña, podrás añadir otros servicios que Apple disponga a tu cuenta One.

Apple One, los que cuesta

Estos son los precios en dólares | Fuente: RPP

En la web de Apple, se establece que “todos los servicios a los que te suscribas por primera vez son gratis durante un mes. Al finalizar el periodo de prueba, la suscripción se renueva automáticamente cada mes. Puedes cancelar en cualquier momento, sin ningún compromiso”.

Estados Unidos:

Individual: 10.95 dólares al mes

Familiar: 14.95 dólares al mes

Premier: 29.95 dólares al mes

Perú:

Individual: 33.50 soles al mes

Familiar: 45.40 soles al mes.