Bill Gates ha dado que hablar tras sus últimas declaraciones en torno a Elon Musk, el multimillonario que quiere llevar a la humanidad a Marte mediante su compañía SpaceX.

De acuerdo con el cofundador de Microsoft, ahora dedicado a su Fundación Bill & Melinda Gates que está trabajando contra la COVID-19, “no es una persona de Marte” y quisiera que más personalidades se concentren en el cambio climático de la Tierra y la actual pandemia que la azota.

En una entrevista con The New York Times, Gates respondió lo siguiente ante la pregunta de por qué nunca le interesó salir al espacio como sí lo están haciendo Elon Musk y Jeff Bezos.

Bueno, es importante decir que lo que hizo Elon con Tesla es una de las mayores contribuciones al cambio climático que nadie haya hecho jamás. Y sabes, subestimar a Elon no es una buena idea. No, no soy una persona de Marte. Conozco a mucha gente de Marte. Pero, ya sabes, no estoy sujeto a eso.