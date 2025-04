"No les haría ningún favor": Bill Gates revela la pequeña fracción de su fortuna que heredarán sus hijos

En una entrevista en el pódcast Figuring Out with Raj Shamani, Gates, cuya fortuna asciende a 108 mil millones de dolares, según Forbes, explicó que su decisión se basa en una convicción profunda: “Mis hijos tuvieron una excelente crianza y educación, pero recibirán menos del 1% de mi fortuna porque decidí que no les haría ningún favor”.

La idea, según explicó, es evitar que el peso de una fuerte fortuna eclipse sus vidas y fomentar en ellos una identidad propia y autosuficiente. “No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de generar sus propios ingresos y éxito”, afirmó.

A su juicio, la herencia no debe ser una obligación, sino una elección personal. En su caso, siempre ha priorizado brindarles a sus hijos herramientas, como educación y un entorno favorable, que les permitan forjar su propio camino, en lugar de dejar riquezas.