La compra de Twitter por parte de Elon Musk ha remecido todas las redes sociales y ha puesto al millonario nuevamente en el debate, incluso en el de sus rivales.

El filántropo fundador de Microsoft, Bill Gates, habló sobre dicha transacción y aseguró que no deberíamos “subestimar” a Elon Musk en su propósito de mejorar Twitter.

“El ámbito digital ha facilitado que ideas interesantes, pero equivocadas, se propaguen muy rápidamente”, señaló a TODAY. “Necesitamos innovar para que el ámbito digital sea más positivo para sacar la verdad a la luz, y que la gente esté viendo, 'Oye, esto es falso'”.

“No querrías subestimar a Elon”, señaló el hombre de 66 años. “Lo que hizo en Tesla es asombroso, ayudar con el cambio climático, lo que hizo en SpaceX, ¿esta vez hará ese (tipo de) mejora? ¿Debería haber leyes que logren un mejor equilibrio entre la libertad de expresión y las teorías de conspiración que confunden a las personas? Ya sabes, Elon cree que puede mejorar Twitter”.

Con una sonrisa, Gates agregó: "No sé específicamente qué hará, pero hay una oportunidad y necesitamos innovación en ese espacio".

Los planes de Twitter de Elon Musk

Elon Musk planea realizar cambios en la red social, pero, señala, en búsqueda de la libertad de opinión.

“El objetivo que tengo, si todo llega a buen término con Twitter, es tener un servicio que sea lo más inclusivo posible, donde idealmente la mayor parte de Estados Unidos esté en él y hablando”, explicó Musk en la alfombra roja de Met Gala.

“También prometí esto públicamente, que tenemos que deshacernos de los bots, los trolls, las estafas y todo, porque eso obviamente está disminuyendo la experiencia del usuario y no queremos que las personas sean engañadas con su dinero y ese tipo de cosa”, agregó.

¿Bill Gates fue infiel a su exesposa?

En la misma entrevista, Bill Gates habló sobre su reciente separación con Melinda Gates, su compañera por más de 27 años.

"El divorcio definitivamente es algo triste", dijo. "Tengo la responsabilidad de causar mucho dolor a mi familia. Fue un año difícil. Me siento bien porque todos estamos avanzando ahora".

Cuando se le preguntó si alguna vez había sido infiel en su matrimonio, el filántropo de 66 años dijo: "Ciertamente cometí errores y asumo la responsabilidad", pero no dio más detalles.

"No creo que profundizar en los detalles en este momento sea constructivo, pero sí, causé dolor y me siento terrible por eso", dijo Gates.

"Sé que los divorcios son diferentes, pero es solo un cambio completo. Éramos socios, crecimos juntos y ahora eso es diferente. No estamos casados", refirió.

"Hay áreas como el clima o la salud en las que tengo experiencia, (pero) en asuntos personales como este, no me considero un experto", dijo. "Debería ser muy humilde acerca de que el éxito tiene un aspecto complicado, por lo que no tengo buenos consejos para otras personas".

