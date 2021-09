Los bitcoin salvadoreños pueden manejarse de manera digital por celulares a través de una billetera digital nacional. | Fuente: Presidencia El Salvador

El Salvador dio el paso más importante hasta el momento en el mundo de las criptomonedas al oficializar al bitcoin como moneda de curso legal el pasado martes 7 de septiembre, siendo el primer país en la historia en hacerlo. Su caso en particular, está siendo criticado y aplaudido por distintos sectores, atrayendo las miradas del mundo.

“Si tengo una bodega o un pequeño negocio, estoy obligado a aceptarla”, recapitula Abel Revoredo, socio director del estudio Revoredo Abogados.

“El problema es la volatilidad que tiene esta moneda. Aceptar pagos en esta criptomonedas implica que tú sepas qué estás pasando, que tengas claro la volatilidad y que tengas claridad con respecto a qué medidas tengas para enfrentarla”, adiverte.

Para él, la falta de educación que pueda tener la gente en cuanto al funcionamiento del bitcoin y cómo, de la noche a la mañana, su valor podría bajar o subir, es un factor a tomar en cuenta en la generación de confianza en ella.

“Quién me pagó, me pagó el precio que yo cobraba con la cantidad de criptomonedas que equivalían en ese momento. Si el precio se cayó y yo no tengo ninguna previsión, ya es un problema mío”, ejemplifica.

Todos los salvadoreños, incluso los que viven en el extranjero, pueden descargar en su celular la billetera electrónica "Chivo", que viene con un bono de 30 dólares equivalentes en bitcoin para empezar a operar. Sin embargo, esa cantidad, con el cambio de valor de la moneda, se redujo a 26 dólares el mismo día de puesta en marcha.

"Ahorita (tengo) 29,36… en la mañana estaba 30, ahorita ya bajó un poquito. Esperamos que suba de vuelta. Por eso no lo voy a gastar todo porque sé que va a ir subiendo poco a poco", comenta una señora de 52 años a la agencia AFP.

“No todos están preparados para resistir la volatilidad del bitcoin”, reafirma el abogado.

Oportunidades, remesas y nuevos negocios

Las remesas enviadas por más de 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos representan el 22% del PIB del país. En 2020 totalizaron 5.918 millones de dólares.

Por lo mismo, el presidente Nayib Bukele impuso al bitcoin como una forma de enviar dinero de país a país con comisiones mínimas.

“Cuando tu envías criptomonedas, tú estás haciendo un uso de una red. Va a haber una comisión que se aplica por el uso y esa comisión la toma el usuario y no beneficia a los mercados. Esta puede variar por la saturación que haya: si hay muchas personas usando, posiblemente la comisión suba, sino hay muchas personas, será lo contrario. Sin embargo, en la mayoría de casos, la comisión va ser mucho menos costosa que hacer una transferencia por el sistema bancario”, describe Carlos Bernos, country Manager para Perú de Buda.

Bukele estima que los proveedores de servicios monetarios como Western Union y MoneyGram perderán 400 millones de dólares al año en comisiones por remesas, gracias a la adopción de bitcoin en el país. De acuerdo con CNBC, la diferencia es comisiones es significativa. Western Union le cobraría a una persona que envía 10 dólares desde Canadá unos 3,24 dólares, casi un 33% de comisión. Sin embargo, si lo envía por bitcoin, pagaría solo 10 centavos de dólar e incluso le saldría gratis si tuviera la billetera "Chivo".

"La transacción es rápida, me cayó al instante el dinero, vine a retirarlo aquí rápidamente", asegura a AFP un joven salvadoreño que recibió dinero de familiares del exterior, dando ejemplo de lo señalado.

Y, aunque las protestas días previos y posteriores a la oficialización del bitcoin han ido en incremento, los ojos de la industria tecnológica en el resto del mundo en el país son más que positivos.

“La otra cosa que estamos viendo en El Salvador es que estamos viendo inversión en tecnología. Nunca se ha hablado de El Salvador en frases del mundo financiero y ahora sí. Los otros países pueden tomar el ejemplo de esto”, resalta Bryan Benson, director de operaciones de Binance Latam.

Así mismo, otros países están tomando de ejemplo para crear propias leyes cercanas. “Panamá introdujo una ley en la Asamblea, Ucrania legaliza el pago para criptomonedas, Suiza está haciendo algo por el estilo, Paraguay también lo considera. Incluso Perú está formando estrategias y la SBS está viendo los movimientos que van a hacer. Creo que tiene un efecto de ondas de sonido”, resalta.

“Eso sí, esperaría un poco más para ver cómo sale este ejemplo y cómo son las verdaderas consecuencias de ello. Sin embargo, creo que son excelentes primeros casos”, concluye.

