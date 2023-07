ChatGPT, el modelo de lenguaje grande de OpenAI que puede generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder tus preguntas de manera informativa, está experimentando actualmente una interrupción desde las 7:50 de la mañana, hora Perú. La caída, reportada por usuarios y advertida por el servicio DownDetector, indica fallos en el uso de ChatGPT, problemas para el acceso al sitio y el ingreso de credenciales.

OpenAI aún no ha publicado una declaración sobre la causa de la interrupción. Sin embargo, algunos usuarios han informado que estos inconvenientes se vienen repitiendo desde hace unos días. No hay detalle sobre si esta interrupción del servicio afecta también a los suscritos al plan mensual para el uso de ChatGPT Plus, que usa actualmente la tecnología GPT-4.

ChatGPT es un modelo de lenguaje grande desarrollado por OpenAI que ha sido lanzado al público en noviembre de 2022. Este modelo ha sido muy popular, y puede generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder preguntas de manera informativa. El éxito de ChatGPT es una prueba del poder de los modelos de lenguaje grandes, que se entrenan en grandes conjuntos de datos de texto y código y son capaces de aprender los patrones del lenguaje humano.

ChatGPT ha logrado importantes hitos en poco tiempo, como llegar a 100 millones de usuarios activos mensuales en enero de 2023, pasar el examen de MBA en febrero de 2023, utilizarse para detectar y mitigar amenazas a las redes empresariales en marzo de 2023 y escribir legislación en abril de 2023. A pesar de su éxito, ChatGPT también enfrenta desafíos, como el sesgo, la desinformación y la seguridad, que pueden llevar a la generación de contenido malicioso.

La interrupción de ChatGPT es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los LLM en términos de seguridad y confiabilidad. A medida que los LLM se vuelven más poderosos y complejos, se volverán más vulnerables a las vulnerabilidades de seguridad. Esto podría provocar interrupciones, violaciones de datos y otros incidentes de seguridad. Es importante que los desarrolladores de LLM tomen medidas para mitigar estos riesgos. Esto incluye el uso de prácticas de desarrollo seguras, la realización de auditorías de seguridad y la monitorización de vulnerabilidades de seguridad.



En desarrollo...