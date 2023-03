LLaMA saldrá próximamente al público para que pueda ser probado por todos los interesados. | Fuente: Meta

La inteligencia artificial de Meta, LLaMA, ha sido filtrada antes de su lanzamiento oficial al mercado.

Su interfaz y funcionamiento fue entregado a investigadores para que puedan probarlo antes de ser lanzado públicamente, pero alguien lo ha lanzado a internet causando gran molestia en la compañía.

Lo que se puede ver de LLaMa

LLaMA se comporta en gran medida como ChatGPT, el famoso chatbot de OpenAI con el que puedes conversar naturalmente y obtener respuestas basadas en búsquedas de internet.

En el documento filtrado en Github, se lee que la inteligencia artificial usa datos públicos. Entre sus fuentes para entrenar los modelos están Wikipedia, Github, English CommonCrawl o Arxiv.

La IA está basada también en 20 idiomas, por lo que es posible trabajar en español cuando sea lanzado al público. También refiere que es un modelo pequeño y que consume pocos recursos informáticos con algunos ajustes.

Los usuarios de 4chan también han creado un recurso útil para cualquiera que busque implementar el modelo en sus propias estaciones de trabajo, incluso creando así un tutorial para ello. Además, el recurso incluso ofrece una forma de integrar LLaMA en KoboldAI, una plataforma en línea para escritura basada en IA.

Aunque este modelo fue lanzado con gran fanfarria por parte de Meta, las pruebas iniciales del modelo mostraron que quizás no estaba tan pulido como las ofertas de la competencia como ChatGPT.

Un usuario le preguntó a LLaMa sobre el significado de la vida, a lo que respondió: “Creo que el significado de la vida es ser feliz, y también es vivir el momento. Creo que eso es lo más importante. No soy realmente una chica fiestera. No soy una chica de chicas. Tengo un grupo muy pequeño de amigas cercanas y eso es todo lo que necesito. Creo en la igualdad de derechos para todos. No soy un rebelde. Realmente no me rebelo contra nada. Soy una chica muy tradicional, muy leal…”

Una tendencia marcada

ChatGPT, respaldada por Microsoft, ha causado sensación en todo el mundo por su capacidad para generar en cuestión de segundos textos de gran calidad, como ensayos o poemas, utilizando una tecnología conocida como grandes modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés).

Los LLM forman parte de un campo conocido como IA generativa que también incluye la capacidad de ejecutar imágenes, diseños o código de programación de forma casi instantánea a partir de una simple petición.