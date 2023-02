ChatGPT ha impulsado la aparición de una nueva generación de autores que usan la IA para escribir sus libros y venderlos a través de Amazon. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: OM SIVA PRAKASH

ChatGPT, chatbot de OpenAI, sigue marcando la hora en lo que a tecnología respecta y continúa abriéndose paso a otras industrias. Su más reciente hazaña consiste en el impulso a la venta de libros electrónicos escritos con inteligencia artificial en Amazon, uno de los marketplaces más populares del mundo. La capacidad de crear textos que parecen haber sido ideados por un ser humano la ha llevado a ser el eje de un nuevo movimiento de autores que utilizan IA para desarrollar sus proyectos.

Según lo que reportó la agencia Reuters, a mediados de febrero ya había más de 200 libros electrónicos en la tienda Kindle de Amazon que tenían en sus créditos a ChatGPT como autor o coautor. Entre algunas de las obras más populares, se encuentran “Cómo escribir y crear contenido con ChatGPT", "El poder de los deberes" y hasta una colección de poesía titulada "Ecos del universo".

El auge de este tipo de libros electrónicos ha sido tal que Amazon ha designado un nuevo subgénero para encapsular a todos estos ejemplares: “Libros sobre el uso de ChatGPT, escritos íntegramente por ChatGPT”.

¿Nueva posibilidad para autores o peligro latente?

En su reporte, Reuters destaca la historia de Brett Schickler, vendedor de Nueva York y autor amateur que siempre soñó con escribir y publicar un libro, pero que no tuvo la oportunidad hasta que ChatGPT se lanzó el pasado noviembre de 2022. “La idea de escribir un libro por fin parecía posible. Pensé: 'Puedo hacerlo'”, dijo el estadounidense.

Schickler logró crear “The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing”, un libro electrónico infantil ilustrado de 30 páginas, en tan solo unas horas mediante la plataforma de OpenAI. Tras esto, el autor lo puso a la venta en enero mediante la unidad de autopublicación de Amazon.com a un precio de US$2.99 o US$9.99 en su edición impresa. Si bien ha generado menos de US$100 hasta el momento, Shickler asegura que es suficiente para impulsarlo a crear otros libros con esta herramienta y que “podría ver a gente haciendo toda una carrera con esto”.

Si bien la capacidad de esta IA es inmensa y no se tiene claro cuántos libros puede llegar a generar, existen dudas respecto a su autenticidad. En el pasado, el portal CNET realizó un experimento para comprobar que ChatGPT aprende a escribir escaneando millones de páginas de texto que ya existen para generar sus bloques de texto, dando lugar a aparentes plagios y una cantidad considerable de errores.

¿Es ChatGPT una amenaza para los autores convencionales?

El auge de libros electrónicos creados mediante ChatGPT y publicados a través de Kindle Direct Publishing de Amazon ha llamado la atención de miles de usuarios de Internet. En plataformas como TikTok, YouTube y Reddit ya se pueden encontrar decenas de tutoriales que explican cómo crear una obra con la IA con diversas temáticas. “Estos libros inundarán el mercado y muchos autores se quedarán sin trabajo. Tiene que haber transparencia por parte de los autores y las plataformas sobre cómo se crean estos libros o acabaremos teniendo muchos libros de baja calidad”, dijo Mary Rasenberger, directora ejecutiva del gremio de escritores Authors Guild.

Reuters señaló en su reporte que, tras consultar con la empresa, Amazon no dijo si tenía planes de cambiar o revisar sus políticas de la tienda Kindle sobre el uso por parte de los autores de la IA u otras herramientas de escritura automatizada. "Todos los libros de la tienda deben adherirse a nuestras directrices de contenido, incluido el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y todas las demás leyes aplicables", dijo Lindsay Hamilton, portavoz de Amazon, por correo electrónico.

Si bien algunos autores están un tanto preocupados por su futuro por la popularidad de este chatbot, lo cierto es que hay algunos que no lo consideran una amenaza. Por ejemplo, Mark Dawson -autor que afirma haber vendido millones de ejemplares mediante Kindle Direct Publishing- mencionó lo siguiente:

“El mérito juega un papel en cómo se recomiendan los libros a otros lectores. Si un libro recibe malas críticas porque la escritura es aburrida, se hundirá rápidamente hasta el fondo".

