La IA como aliada de la ciberdelincuencia: se incrementa la violación de datos en Latinoamérica

Un nuevo estudio publicado por IBM Security encontró que el costo de las violaciones de datos aumentó un 15% en 2023, alcanzando un promedio de $4.24 millones por incidente. El reporte, que analizó más de 3.000 violaciones de datos, encontró que los costos más altos se asocian con violaciones de datos que involucran información personal identificable, como nombres, direcciones y números de seguro social.

“Los vectores más utilizados para generar una filtración de datos en América Latina son las credenciales comprometidas, como la principal forma de acceso. Esto representa el 16% de las filtraciones estudiadas y genera un costo de 2,56 millones de dólares”, precisa Rafael Taboada, Líder de Ecosistema de IBM Security para el norte de Suramérica. “El segundo vector más usado, después de las credenciales comprometidas, es el phishing, como segunda forma de acceso. Esto representa el 15% de estas filtraciones y genera un costo mayor que los anteriores”.

Estas cifras muestran que las filtraciones de datos son un problema creciente en todo el mundo. Las organizaciones deben tomar medidas para proteger sus datos y evitar los costos asociados con las filtraciones. En Latinoamérica, por ejemplo, el costo de las filtraciones de datos aumentó un 76% en el mismo período, alcanzando los $2,46 millones. Globalmente, más organizaciones están optando por pasar los costos a los consumidores (57%) que por aumentar los presupuestos de seguridad después de una filtración (51%).

Las organizaciones que experimentan violaciones de datos pueden enfrentar una serie de consecuencias, que incluyen:

La pérdida de ingresos. Las violaciones de datos pueden conducir a la pérdida de clientes, ventas y reputación. Los clientes pueden perder confianza en una organización que ha sufrido una violación de datos y pueden optar por hacer negocios con otra empresa.

Los daños a la reputación. Las violaciones de datos pueden dañar la reputación de una organización y hacer que sea más difícil atraer y retener clientes. Los clientes pueden ser reacios a hacer negocios con una organización que ha sido violada y los inversores pueden ser reacios a invertir en una organización que ha sido violada.

Los costos legales. Las organizaciones que experimentan violaciones de datos pueden estar sujetas a demandas por parte de clientes, empleados y otras partes interesadas. Estas demandas pueden ser costosas y pueden llevar años resolverse.

Taboada también advierte sobre el incremento de modalidades delictivas que usan Inteligencia artificial para optimizar los recursos de incursión, incrementando el nivel de riesgo de las empresas que no logran ponerse al día en temas de ciberseguridad: “La inteligencia artificial está generando, por ejemplo, un aumento en la velocidad y precisión para poder prevenir ataques. Esto está generando de alguna manera que aquellas empresas que no están optando por la IA sean posiblemente atacadas con otros vectores de ataque, identificando patrones de vulnerabilidades, ya sea locales o en su IP, etc., que anteriormente los mismos atacantes tenían que buscar posiblemente de forma manual”.

Otros datos preocupantes

El estudio de IBM ha detectado detalles importantes sobre estos hábitos delictivos. Las víctimas de ransomware que no involucran a autoridades para la solución de un secuestro de información, pagaron casi medio millón de dólares más en costo promedio que las que sí lo hicieron. Además, tardaron 33 días más en identificar y contener un ataque.

En Latinoamérica, el 43% de las filtraciones de datos resultaron en la pérdida de datos a través de múltiples entornos, generando los costos asociados más altos (US $2,55 millones) y los tiempos más prolongados para identificar y contener las filtraciones (339 días).

En promedio, los mayores costos de filtraciones de datos en Latinoamérica fueron de los sectores de Finanzas (US $2,99 millones), Industrial (US $2,82 millones) y Servicios (US $2,78 millones). El costo de un data breach aumenta después de 200 días, de US $2,23 a US $2,79 millones en la región.

La defensa de los datos: una medida no negociable

El reporte señala que el 95% de las organizaciones en el mundo afirman que han experimentado más de una brecha de seguridad. Para protegerse contra las violaciones de datos, las organizaciones deben implementar medidas de seguridad sólidas, como:

La formación de empleados sobre la seguridad de la información. Los empleados deben estar capacitados sobre cómo identificar y evitar ataques cibernéticos.

El uso de software de seguridad. El software de seguridad puede ayudar a proteger los datos de los ataques cibernéticos.

La implementación de una política de respuesta a incidentes. Una política de respuesta a incidentes debe estar en su lugar para ayudar a las organizaciones a responder a las violaciones de datos de manera efectiva.

“Los ciberatacantes con esta IA pueden acceder a conclusiones más precisas sobre cómo está la superficie de ataque de una organización, de modo que puedan utilizar esa información para llevar a cabo un ataque previamente a que la organización decida o incursione en tecnología de defensa propia”, añade el ejecutivo de IBM.