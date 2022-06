Estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares por estafas relacionadas con criptomonedas desde enero de 2021. | Fuente: Unsplash

Cada vez más personas pierden su dinero en inversiones dentro de la Web3, un entorno que ha sido aprovechado más por piratas informáticos y estafadores criptográficos.

Un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) muestra que los estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares por estafas relacionadas con criptomonedas desde enero de 2021.

En cifras, son más de 46 mil personas que dicen haber sido estafadas, generalmente con la promesa de una "oportunidad de inversión" en algún proyecto relacionada con la Web3. La cantidad mediana de efectivo retirado por cada caso individual fue de aproximadamente US$ 2,600, según el informe que recopiló datos sobre pérdidas reportadas entre el 1 de enero de 2021 y 31 de marzo de 2022.

Según el informe de la FTC, los jóvenes de más de treinta años fueron los más propensos a caer en estafas criptográficas. | Fuente: Unsplash

Los jóvenes son los más afectados

A diferencia de otras tendencias de delitos criptográficos, la FTC señala que las personas más jóvenes, específicamente personas de más de 30 años, son los objetivos más propensos a caer en tipos de estafas criptográficas.

Sin embargo, las víctimas mayores han tendido a perder más dinero por incidente, con un pago individual promedio que ronda los US$ 11,708, de acuerdo con el informe.

"Crypto tiene varias características que son atractivas para los estafadores", señala el informe de la FTC. “No hay un banco u otra autoridad centralizada para marcar transacciones sospechosas e intentar detener el fraude antes de que suceda. Las transferencias de criptomonedas no se pueden revertir: una vez que el dinero se ha ido, no hay forma de recuperarlo. Y la mayoría de la gente aún no está familiarizada con el funcionamiento de las criptomonedas".

