Elon Musk amenaza con crear productos fuera de Tesla si no obtiene más control

Elon Musk no se siente tranquilo con el control que tiene sobre Tesla.

El multimillonario expresó su malestar por no tener mayor capacidad de controlar la compañía, luego de vender algunas de sus acciones para comprar Twitter (ahora X) en 2022.

Reportes indican que Elon Musk tiene un 13.4% de las acciones de Tesla. Sin embargo, aspira tener casi el doble de peso en los votos.

“No me siento cómodo para hacer crecer a Tesla como un líder en IA y robótica sin tener un 25% de control de votos. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto para que no pueda ser derrocado”, indicó en X.

Elon Musk amenaza a Tesla

Elon Musk ha amenazado con crear productos fuera de Tesla si no consigue su objetivo.

“A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla. No parecen entender que Tesla no es una startup, sino una docena. Simplemente mira el delta entre lo que hace Tesla y GM”, concluyó.

La publicación de Elon Musk llega días previos al nuevo reporte de ingresos de Tesla el 24 de enero.